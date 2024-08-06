Во что больше всего инвестируют чехи? ČEZ, Apple и Tesla доминируют среди акций, S&P 500 лидирует среди индексов, сообщает XTB
8 августа 2024
18:00
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Благодаря искусственному интеллекту компания Nvidia входит в число самых востребованных акций. Инвестиционная платформа XTB также привлекает розыгрышем фракционных акций.
Инвестирование в финансовые рынки в последние годы стало значительно более доступным для простых смертных, которые раньше могли только наблюдать за тем, как зарабатывать деньги, например, на акциях. Сегодня купить акцию любимой компании можно в несколько кликов прямо с мобильного телефона, а различные индексы, объединяющие десятки наименований акций, также становятся все более популярными для долгосрочного инвестирования. Массовое распространение недорогого пассивного инвестирования подтверждает и инвестиционная платформа XTB, которой пользуются более миллиона клиентов по всему миру, в том числе и в Чехии. И ожидается, что специальное летнее предложение привлечет еще больше.
На XTB можно инвестировать в конкретные наименования акций, ETF (биржевые фонды, отслеживающие динамику отдельных акций, прим. ред.) или финансовые деривативы, связанные с товарами или валютами. ČEZ уже давно является самой популярной акцией среди чешских инвесторов, и представители XTB подтверждают, что это по-прежнему так. Второй по популярности акцией, в которую чехи вкладывают свои деньги, является Apple, а третьей — Tesla, которые в настоящее время занимают первое и 12-е места в мире по стоимости соответственно.
Современный тренд искусственного интеллекта, вокруг которого наблюдается большой бум, также нашел отражение в инвестиционных планах чехов. Его символом является компания Nvidia, которая поставляет мощные чипы для разработки и обучения искусственного интеллекта всем крупнейшим игрокам. На XTB эта акция в настоящее время занимает четвертое место по популярности. Пятое место может стать для многих неожиданностью, так как в отличие от всех предыдущих — или Alphabet на шестом месте — фонд Reality Income не является одним из самых известных.
«Инвестиционное поведение обычно отражает текущие тенденции, и мы видим это и в Чешской Республике. Несомненно, крупнейшим текущим трендом является искусственный интеллект, главным представителем которого является компания Nvidia. Еще одним интересным трендом является представитель бизнеса недвижимости в лице компании Realty Income», — говорит Владимир Холовка, директор по продажам XTB в Чехии, Словакии и Венгрии. Realty Income — это американский инвестиционный фонд недвижимости, который вкладывает средства в недвижимость в США, Великобритании и других европейских странах. Он входит в индекс S&P 500, выплачивает ежемесячные дивиденды и имеет рыночную капитализацию более 50 миллиардов долларов.
S&P 500 и другие индексы также популярны среди чешских инвесторов. «Самой большой тенденцией последних лет стало массовое распространение недорогого пассивного инвестирования с использованием индексных ETF. Действительно, эти недорогие ETF по доходности превосходят большинство активно управляемых фондов. В XTB мы адаптировались к этой тенденции и представили продукт „Инвестиционные планы“, который позволяет автоматически инвестировать в заранее выбранные индексные ETF на регулярной основе без транзакционных комиссий», — говорит Владимир Холовка, добавляя, что у платформы уже есть десятки тысяч пользователей, которые используют «Инвестиционные планы» для долгосрочного инвестирования.
Чаще всего инвесторы выбирают популярные ETF на индекс S&P 500 (iShares Core S&P 500 в евро или долларах), затем ETF на технологический индекс NASDAQ (iShares NASDAQ 100), и третий выбор — ETF на мировые фондовые рынки (Vanguard FTSE All-World, iShares Core MSCI World). «Разумеется, это означает, что в рамках инвестиционных планов можно будет инвестировать и в облигации, что позволит создавать более диверсифицированные портфели», — добавляет коммерческий директор XTB Владимир Холовка.
Поскольку XTB является публичной компанией, она не раскрывает конкретное количество пользователей в отдельных странах. В любом случае, компания хочет привлечь новых клиентов в Чехии не только за счет дальнейшего расширения предложения продуктов и услуг, но и за счет ограниченной реферальной программы для существующих клиентов. Если новый пользователь зарегистрируется в XTB по их ссылке, выполнив все условия, оба получат вознаграждение в размере 15 евро (380 крон) в виде дробной акции одной из самых популярных акций. Ссылку можно получить прямо в приложении XTB и отправить до десяти друзьям на общую сумму 150 евро (3 800 крон).
На XTB можно инвестировать в конкретные наименования акций, ETF (биржевые фонды, отслеживающие динамику отдельных акций, прим. ред.) или финансовые деривативы, связанные с товарами или валютами. ČEZ уже давно является самой популярной акцией среди чешских инвесторов, и представители XTB подтверждают, что это по-прежнему так. Второй по популярности акцией, в которую чехи вкладывают свои деньги, является Apple, а третьей — Tesla, которые в настоящее время занимают первое и 12-е места в мире по стоимости соответственно.
Современный тренд искусственного интеллекта, вокруг которого наблюдается большой бум, также нашел отражение в инвестиционных планах чехов. Его символом является компания Nvidia, которая поставляет мощные чипы для разработки и обучения искусственного интеллекта всем крупнейшим игрокам. На XTB эта акция в настоящее время занимает четвертое место по популярности. Пятое место может стать для многих неожиданностью, так как в отличие от всех предыдущих — или Alphabet на шестом месте — фонд Reality Income не является одним из самых известных.
«Инвестиционное поведение обычно отражает текущие тенденции, и мы видим это и в Чешской Республике. Несомненно, крупнейшим текущим трендом является искусственный интеллект, главным представителем которого является компания Nvidia. Еще одним интересным трендом является представитель бизнеса недвижимости в лице компании Realty Income», — говорит Владимир Холовка, директор по продажам XTB в Чехии, Словакии и Венгрии. Realty Income — это американский инвестиционный фонд недвижимости, который вкладывает средства в недвижимость в США, Великобритании и других европейских странах. Он входит в индекс S&P 500, выплачивает ежемесячные дивиденды и имеет рыночную капитализацию более 50 миллиардов долларов.
S&P 500 и другие индексы также популярны среди чешских инвесторов. «Самой большой тенденцией последних лет стало массовое распространение недорогого пассивного инвестирования с использованием индексных ETF. Действительно, эти недорогие ETF по доходности превосходят большинство активно управляемых фондов. В XTB мы адаптировались к этой тенденции и представили продукт „Инвестиционные планы“, который позволяет автоматически инвестировать в заранее выбранные индексные ETF на регулярной основе без транзакционных комиссий», — говорит Владимир Холовка, добавляя, что у платформы уже есть десятки тысяч пользователей, которые используют «Инвестиционные планы» для долгосрочного инвестирования.
Чаще всего инвесторы выбирают популярные ETF на индекс S&P 500 (iShares Core S&P 500 в евро или долларах), затем ETF на технологический индекс NASDAQ (iShares NASDAQ 100), и третий выбор — ETF на мировые фондовые рынки (Vanguard FTSE All-World, iShares Core MSCI World). «Разумеется, это означает, что в рамках инвестиционных планов можно будет инвестировать и в облигации, что позволит создавать более диверсифицированные портфели», — добавляет коммерческий директор XTB Владимир Холовка.
Поскольку XTB является публичной компанией, она не раскрывает конкретное количество пользователей в отдельных странах. В любом случае, компания хочет привлечь новых клиентов в Чехии не только за счет дальнейшего расширения предложения продуктов и услуг, но и за счет ограниченной реферальной программы для существующих клиентов. Если новый пользователь зарегистрируется в XTB по их ссылке, выполнив все условия, оба получат вознаграждение в размере 15 евро (380 крон) в виде дробной акции одной из самых популярных акций. Ссылку можно получить прямо в приложении XTB и отправить до десяти друзьям на общую сумму 150 евро (3 800 крон).
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