В июле чехи приобрели криптовалюты на сумму около 300 миллионов чешских крон
9 августа 2024
21:00
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Это на 20% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с июнем это означает падение примерно на 50 миллионов чешских крон. За первые семь месяцев года объем транзакций вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,55 миллиарда чешских крон. Это следует из данных трейдера Bit. plus.
«Торговля криптовалютами в июле проходила в довольно спокойном отпускном режиме. На рынке ощущалось заметное ожидание более значительного импульса», — говорит директор Bit. plus Мартин Странски (Martin Stránský).
С августом пришло падение курса. В конце июля биткоин еще стоил 1,6 миллиона чешских крон, но практически с начала этого месяца курс начал падать. Самое большое падение произошло на этой неделе в понедельник, когда одна виртуальная монета была предложена за 1 150 301 чешскую крону. Стоимость упала почти на полмиллиона крон.
Но затем курс биткоина снова начал расти, и в четверг утром он торговался по 1 323 641 чешской кроне. Таким образом, стоимость стала выше, чем после обвала в понедельник, но все же не такой высокой, как в конце июля.
По словам аналитика инвестиционной платформы Port Марека Покорнего, июль был слабым месяцем с точки зрения покупок других криптовалют, особенно ethereum. В конце июля стоимость второй по известности криптовалюты составляла 79 431 чешскую крону. Но на этой неделе в понедельник курс упал до 50 449 чешских крон. В настоящее время одна виртуальная монета торгуется по цене 55 777 чешских крон.
«Однако, как и у многих других криптовалют, у нее были хорошие шесть месяцев, когда она выросла на 46%. Ситуация отражается на оценке всего криптовалютного рынка, который с начала года вырос на 35% и достиг 2,29 триллиона долларов (52,85 триллиона чешских крон)», — отметил Покорный.
Фонды Ethereum были запущены в США в июле. «Ethereum — вторая по величине криптовалюта после биткоина, и запуск ETF-фондов был воспринят с относительным скептицизмом в отношении интереса инвесторов. После запуска эти опасения развеялись, и в первый же день объем торгов ETF на ethereum достиг 1,1 миллиарда долларов. Хотя это примерно четверть от объема торгов биткоином в первый день после запуска ETF, важно учитывать, что рыночная капитализация биткоина в четыре раза выше, чем у ethereum», — говорит инвестиционный аналитик Wood&Company Томаш Кацеровский.
США как криптовалютная сверхдержава
По словам Кацеровского, безусловно, стоит упомянуть выступление Дональда Трампа на биткоин-конференции в Нэшвилле, где он заявил, что в качестве возможного президента будет однозначно поддерживать криптовалюты и сделает США центром инноваций в этой области.
«Вполне вероятно, что общая рыночная капитализация биткоина однажды превзойдет даже золото. Именно поэтому я хочу, чтобы Соединенные Штаты доминировали на этом рынке. Если мы не станем криптовалютной державой, ею может стать Китай», — укоряет Трамп.
С августом пришло падение курса. В конце июля биткоин еще стоил 1,6 миллиона чешских крон, но практически с начала этого месяца курс начал падать. Самое большое падение произошло на этой неделе в понедельник, когда одна виртуальная монета была предложена за 1 150 301 чешскую крону. Стоимость упала почти на полмиллиона крон.
Но затем курс биткоина снова начал расти, и в четверг утром он торговался по 1 323 641 чешской кроне. Таким образом, стоимость стала выше, чем после обвала в понедельник, но все же не такой высокой, как в конце июля.
По словам аналитика инвестиционной платформы Port Марека Покорнего, июль был слабым месяцем с точки зрения покупок других криптовалют, особенно ethereum. В конце июля стоимость второй по известности криптовалюты составляла 79 431 чешскую крону. Но на этой неделе в понедельник курс упал до 50 449 чешских крон. В настоящее время одна виртуальная монета торгуется по цене 55 777 чешских крон.
«Однако, как и у многих других криптовалют, у нее были хорошие шесть месяцев, когда она выросла на 46%. Ситуация отражается на оценке всего криптовалютного рынка, который с начала года вырос на 35% и достиг 2,29 триллиона долларов (52,85 триллиона чешских крон)», — отметил Покорный.
Фонды Ethereum были запущены в США в июле. «Ethereum — вторая по величине криптовалюта после биткоина, и запуск ETF-фондов был воспринят с относительным скептицизмом в отношении интереса инвесторов. После запуска эти опасения развеялись, и в первый же день объем торгов ETF на ethereum достиг 1,1 миллиарда долларов. Хотя это примерно четверть от объема торгов биткоином в первый день после запуска ETF, важно учитывать, что рыночная капитализация биткоина в четыре раза выше, чем у ethereum», — говорит инвестиционный аналитик Wood&Company Томаш Кацеровский.
США как криптовалютная сверхдержава
По словам Кацеровского, безусловно, стоит упомянуть выступление Дональда Трампа на биткоин-конференции в Нэшвилле, где он заявил, что в качестве возможного президента будет однозначно поддерживать криптовалюты и сделает США центром инноваций в этой области.
«Вполне вероятно, что общая рыночная капитализация биткоина однажды превзойдет даже золото. Именно поэтому я хочу, чтобы Соединенные Штаты доминировали на этом рынке. Если мы не станем криптовалютной державой, ею может стать Китай», — укоряет Трамп.
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