Как сколотить состояние, начав с малых сумм? Самая большая ошибка — не инвестировать вовсе
22 сентября 2024
13:00
639
«Я думаю, что люди часто рассматривают инвестирование как короткий путь к богатству, но это не так. Инвестиции — это не спекуляция, и они не предлагают быстрого пути к богатству. Это стабильный путь к достижению ваших финансовых целей и осуществлению мечты», — говорит Сандра Бёнишова, директор по маркетингу компании Investika.
Несколько лет назад она не имела особого представления об инвестициях, но сегодня у нее стабильный портфель и она работает над достижением своих финансовых целей. «Сначала мне предложили работу в этой отрасли, а потом я начала постепенно вникать в тему. Я считаю, что никогда не поздно начать строить свое благосостояние», — говорит Сандра Бёнишова.
Для многих чешских мужчин и женщин инвестирование по-прежнему остается чем-то неизведанным. Хотя ситуация улучшается, многие из них все еще мучаются сомнениями. «У меня слишком маленький доход, это все равно того не стоит. Это слишком сложно, я ничего не понимаю. Это какое-то мошенничество», — часто беспокоятся они. Однако инвестирование может сыграть ключевую роль в достижении жизненных целей и обеспечении достойной старости.
«Чем больше я в это погружалась, тем яснее мне становилось, что портфель должен быть комплексным. Основой является ликвидный компонент, который мы можем использовать сразу же. У меня, например, есть шестимесячная зарплата, отложенная на случай, если что-то случится и я окажусь в нужде», — рассказывает эксперт, описывая фундамент, на котором она строит свой портфель.
Другой компонент ее портфеля также является относительно консервативным. «Каждый месяц я отправляю часть своих денег в фонд недвижимости. Он обеспечивает защиту от инфляции и дает хорошую доходность. Вам не нужно беспокоиться об аренде собственной недвижимости. Вы просто инвестируете вместе с тысячами других инвесторов в недвижимость, которая стабильна и приносит доход», — говорит директор по маркетингу, добавляя, что суммы можно отправлять и в сотнях крон.
Затем в портфеле молодой чешки следуют более динамичные инвестиции. «Я отправляю от 5 до 10% своих доходов в индекс 500 самых экономически успешных компаний в мире. Инвестируя в них, я тем самым выражаю веру в будущее рыночной экономики», — описывает она.
Для многих чешских мужчин и женщин инвестирование по-прежнему остается чем-то неизведанным. Хотя ситуация улучшается, многие из них все еще мучаются сомнениями. «У меня слишком маленький доход, это все равно того не стоит. Это слишком сложно, я ничего не понимаю. Это какое-то мошенничество», — часто беспокоятся они. Однако инвестирование может сыграть ключевую роль в достижении жизненных целей и обеспечении достойной старости.
«Чем больше я в это погружалась, тем яснее мне становилось, что портфель должен быть комплексным. Основой является ликвидный компонент, который мы можем использовать сразу же. У меня, например, есть шестимесячная зарплата, отложенная на случай, если что-то случится и я окажусь в нужде», — рассказывает эксперт, описывая фундамент, на котором она строит свой портфель.
Другой компонент ее портфеля также является относительно консервативным. «Каждый месяц я отправляю часть своих денег в фонд недвижимости. Он обеспечивает защиту от инфляции и дает хорошую доходность. Вам не нужно беспокоиться об аренде собственной недвижимости. Вы просто инвестируете вместе с тысячами других инвесторов в недвижимость, которая стабильна и приносит доход», — говорит директор по маркетингу, добавляя, что суммы можно отправлять и в сотнях крон.
Затем в портфеле молодой чешки следуют более динамичные инвестиции. «Я отправляю от 5 до 10% своих доходов в индекс 500 самых экономически успешных компаний в мире. Инвестируя в них, я тем самым выражаю веру в будущее рыночной экономики», — описывает она.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
22 СЕНТЯБРЯ 2024
300
FACEBOOK ЗАБЛОКИРОВАЛ СТРАНИЦУ ОРГАНИЗАЦИИ RESCO, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ НАВОДНЕНИЯ РЕГИОНУ
Некоммерческая организация «Региональная система гражданской защиты Чешской Республики» (RESCO), которая оказывает помощь в Заторе в Брунтальском крае после наводнения, столкнулась с неожиданной...
11:00
22 СЕНТЯБРЯ 2024
745
Избиратели не только помогли ANO в руководстве регионами, но и направили предупреждение партиям правительственной коалиции из пяти человек, пишет аналитик Петр Голуб.
09:00
22 СЕНТЯБРЯ 2024
1130
Согласно предварительным результатам региональных выборов, состоявшихся в Чехии в пятницу и субботу, победу в 10 из 13 административных краев одержало оппозиционное движение ANO.
17:00
21 СЕНТЯБРЯ 2024
1286
Чехия поставляет Pilsner Urquell в 50 стран. Но, похоже, в самой Чехии этот традиционный лагер является самым дорогим. Если соседы-немцы обычно покупают его на распродажах за 16 крон в пересчете,...
11:00
21 СЕНТЯБРЯ 2024
973
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПОЛЬШИ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ ПО КРЫМУ. УКРАИНА И РОССИИЯ НЕ СОГЛАСНЫ
Крым может стать ключевым пунктом в возможных мирных переговорах между Россией и Украиной, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он предлагает демилитаризировать полуостров и...
09:00
21 СЕНТЯБРЯ 2024
1335
Подлежащих призыву украинцев не будут депортировать с территории Евросоюза, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон в интервью Радио Свободная Европа. По ее словам, ЕС не может...
21:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
31804
НЕТ ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА И НЕВОЗМОЖНО ВЫЙТИ. ЧТО ПОКАЗАЛА ПРОВЕРКА 11 ДОМОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С ДЕМЕНЦИЕЙ
Было опубликовано обобщение отдельных результатов расследования. В двух из 11 учреждений были обнаружены серьезные недостатки.
19:30
20 СЕНТЯБРЯ 2024
1422
За первые семь месяцев этого года продажи электромобилей в Чехии выросли на 44% до 4 987 машин. Спрос на гибридные автомобили вырос на 36% и составил 30 238 единиц. Из них 3 498 были plug-in...
18:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
570
В первом полугодии этого года бюро по трудоустройству потратило почти 9,9 млрд крон на жилищные пособия. Это на 20% больше, чем год назад, и почти в три раза больше, чем три года назад, следует из...
16:30
20 СЕНТЯБРЯ 2024
2538
По оценкам Министерства охраны окружающей среды, в Чехии только 17% использованных ПЭТ-бутылок идут на производство новых, а железные банки вовсе не используются. Собранные отходы, как правило,...
14:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
2116
Молодая девушка из Праги 10 долгое время не выходила из дома. Сосед посчитал это подозрительным и обратился в полицию. В итоге выяснилось, что девушка стала жертвой убийцы. Подозреваемый —...
11:30
20 СЕНТЯБРЯ 2024
526
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в пятницу утром, где обсудит европейскую поддержку Украины и подготовку страны к зиме.
10:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
792
Карлов мост в Праге в очередной раз стал целью неизвестного вандала. На перилах моста, возле статуи Святой Варвары, появилась надпись, сделанная зеленой краской.
09:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
1964
Вечером в четверг пражским пожарным сообщили, что возле пражского острова Штванице машина упала в реку Влтаву. Оказалось, что это произошло по вине ребенка, который находился в микроавтобусе в это...
08:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
530
Полугосударственная энергетическая компания ČEZ установит стратегическое сотрудничество с Rolls-Royce в области разработки малых модульных реакторов. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) сообщил...