Как сколотить состояние, начав с малых сумм? Самая большая ошибка — не инвестировать вовсе

Несколько лет назад она не имела особого представления об инвестициях, но сегодня у нее стабильный портфель и она работает над достижением своих финансовых целей. «Сначала мне предложили работу в этой отрасли, а потом я начала постепенно вникать в тему. Я считаю, что никогда не поздно начать строить свое благосостояние», — говорит Сандра Бёнишова.



Для многих чешских мужчин и женщин инвестирование по-прежнему остается чем-то неизведанным. Хотя ситуация улучшается, многие из них все еще мучаются сомнениями. «У меня слишком маленький доход, это все равно того не стоит. Это слишком сложно, я ничего не понимаю. Это какое-то мошенничество», — часто беспокоятся они. Однако инвестирование может сыграть ключевую роль в достижении жизненных целей и обеспечении достойной старости.



«Чем больше я в это погружалась, тем яснее мне становилось, что портфель должен быть комплексным. Основой является ликвидный компонент, который мы можем использовать сразу же. У меня, например, есть шестимесячная зарплата, отложенная на случай, если что-то случится и я окажусь в нужде», — рассказывает эксперт, описывая фундамент, на котором она строит свой портфель.



Другой компонент ее портфеля также является относительно консервативным. «Каждый месяц я отправляю часть своих денег в фонд недвижимости. Он обеспечивает защиту от инфляции и дает хорошую доходность. Вам не нужно беспокоиться об аренде собственной недвижимости. Вы просто инвестируете вместе с тысячами других инвесторов в недвижимость, которая стабильна и приносит доход», — говорит директор по маркетингу, добавляя, что суммы можно отправлять и в сотнях крон.



Затем в портфеле молодой чешки следуют более динамичные инвестиции. «Я отправляю от 5 до 10% своих доходов в индекс 500 самых экономически успешных компаний в мире. Инвестируя в них, я тем самым выражаю веру в будущее рыночной экономики», — описывает она.