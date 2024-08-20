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Китай проверит импорт молочной продукции из ЕС и нацелится на Чехию

Анастасия Князева
21 августа 2024
16:30
1149
Китай начал антисубсидиарное расследование в отношении молочных продуктов, импортируемых из Европейского союза. Одной из стран, в отношении которых ведется расследование, является Чешская Республика. Скорее всего, это решение является реакцией на высокие тарифы, установленные Брюсселем на импорт китайских электромобилей, направляющихся в ЕС.
Расследование, о котором в среду объявило Министерство торговли Китая, будет касаться различных видов сыра, молока, сливок и других подобных продуктов.

Расследование было начато в среду после жалобы, поданной Китайской молочной ассоциацией и Китайской ассоциацией молочной промышленности 29 июля.

Китай проверит в общей сложности 20 программ субсидирования из всех стран ЕС. В частности, речь идет о таких странах, как Чехия, Австрия, Бельгия, Хорватия, Финляндия, Италия, Ирландия и Румыния.

Из всех стран, включенных в список, Ирландия является крупнейшим экспортером молочной продукции в Китай, продав в прошлом году товаров на 461 млн долларов (10,4 млрд крон) в азиатскую страну.
Китай Еврозона продукты

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