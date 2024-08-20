Китай проверит импорт молочной продукции из ЕС и нацелится на Чехию

Расследование, о котором в среду объявило Министерство торговли Китая, будет касаться различных видов сыра, молока, сливок и других подобных продуктов.



Расследование было начато в среду после жалобы, поданной Китайской молочной ассоциацией и Китайской ассоциацией молочной промышленности 29 июля.



Китай проверит в общей сложности 20 программ субсидирования из всех стран ЕС. В частности, речь идет о таких странах, как Чехия, Австрия, Бельгия, Хорватия, Финляндия, Италия, Ирландия и Румыния.



Из всех стран, включенных в список, Ирландия является крупнейшим экспортером молочной продукции в Китай, продав в прошлом году товаров на 461 млн долларов (10,4 млрд крон) в азиатскую страну.