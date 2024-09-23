Как чешские налоги усугубляют неравенство

Одним из ключевых решений этих проблем является введение большей прогрессивности налоговой системы и увеличение налогообложения богатства. Введение более высокой прогрессивной ставки подоходного налога с физических лиц и повышение налогообложения имущества также рекомендовано OECD для Чешской Республики. Однако низкий уровень прогрессивности относится не только к подоходному налогу, но и ко всей налоговой системе.



Прогрессивность налогообложения характеризуется тем, что эффективная ставка налога увеличивается по мере роста налогооблагаемого дохода. В прогрессивной налоговой системе люди с низкими доходами платят меньший процент от своего дохода в виде налогов по сравнению с людьми с высокими доходами. Противоположностью прогрессивной системы является налоговый регресс, когда люди с низкими доходами платят больший процент от своего дохода в виде налогов, чем люди с высокими доходами.



Прогрессивная налоговая система основана на двух ключевых принципах: теории платежеспособности, которая гласит, что налоги должны взиматься с тех, кто обладает достаточными ресурсами, и теории предельной полезности, которая предполагает, что сокращение доходов более богатых людей менее болезненно, чем сокращение доходов более бедных людей. Эти принципы делают прогрессивную систему более справедливой, чем регрессивную, которая возлагает большее бремя на тех, кто имеет меньше, и для кого это бремя более болезненно. Кроме того, в условиях Чехии более высокое налогообложение домохозяйств с низкими доходами неэффективно, не в последнюю очередь потому, что государство впоследствии возвращает часть уплаченных налогов этим домохозяйствам в виде социальных пособий.



Как же обстоят дела с налоговой системой в Чехии?



Взносы на социальное обеспечение и государственное медицинское страхование



База данных OECD по налоговым поступлениям показывает, что крупнейшим источником доходов для государственных бюджетов являются взносы на государственное страхование, а именно взносы на социальное обеспечение и государственное медицинское страхование. Такая ситуация создает несколько проблем:



Истинная природа страхования: хотя эти сборы описываются как страховые взносы, на самом деле они функционируют скорее как налог. Это обязательные поступления в государственные бюджеты, которые не учитывают индивидуальные риски застрахованных, и, по крайней мере, в случае страхования на случай болезни и медицинского страхования, сумма сбора не отражает размер страховой выплаты. Что касается пенсионного страхования, то предположение о том, что достижение определенного возраста является законным страховым случаем сомнительно.



Регрессивные ставки: эти сборы имеют единую ставку без какой-либо прогрессии (13,5% для медицинского страхования и около 31% для социального страхования, в зависимости от экономической деятельности человека). Для взносов на социальное страхование максимальная база обложения установлена на уровне четырехкратной среднегодовой заработной платы, а для медицинского страхования минимальная база обложения установлена на уровне минимальной заработной платы. Оба вида взносов являются регрессивными по своей природе.



Скрытые расходы: фактический тариф этих страховок частично скрыт в сборах, которые платит работодатель за работника. Эти взносы являются частью расходов на оплату труда, что, скорее всего, снижает чистую заработную плату работников.



Неравное бремя: состоятельные люди, получающие свой доход в основном или полностью от активов (например, сдавая в аренду недвижимость, продавая ценные бумаги или получая дивиденды), практически не платят взносов на социальное и медицинское страхование. Для таких людей участие в социальном страховании является добровольным, а участие в государственном медицинском страховании часто находится на уровне минимальной заработной платы. Таким образом, самые богатые люди в Чехии не участвуют в самых высоких налоговых поступлениях и самых высоких расходах государственного бюджета, что создает дисбаланс между налоговым бременем работников, самозанятых и пенсионеров, которые в результате могут платить меньше налогов, несмотря на то, что имеют в несколько раз более высокие доходы.



Налог на добавленную стоимость



Вторым по величине доходом для государственных бюджетов является налог на добавленную стоимость (НДС), который взимается с потребления домашних хозяйств. Налоги на потребление обычно считаются регрессивными, поскольку более бедные домохозяйства платят больший процент своего дохода на потребление, в то время как более богатые домохозяйства направляют больший процент своего дохода в капитал.



Подоходные налоги



Следующими по величине налоговыми поступлениями являются корпоративные и личные подоходные налоги.



Что касается корпоративного подоходного налога, то разумно предположить, что эффективная налоговая ставка крупных, особенно транснациональных компаний ниже, чем эффективная налоговая ставка малых и средних компаний. Это объясняется главным образом способностью транснациональных компаний перемещать прибыль в юрисдикции с более низкими налоговыми ставками, а также их более широкими возможностями по оптимизации налогов и администрированию субсидий. Нерудова и др. также согласны с этим выводом, утверждая, что «упомянутые выше корректирующие элементы в основном используются крупными корпорациями. Как следствие, налоговое бремя неравномерно распределяется между корпоративными налогоплательщиками в ущерб малым и средним предприятиям». Поэтому этот налог также регрессивный.



Подоходный налог с физических лиц содержит две налоговые ставки: базовую ставку в размере 15 % для налоговой базы до трехкратного размера среднегодовой заработной платы и повышенную ставку в размере 23 % для налоговой базы свыше трехкратного размера среднегодовой заработной платы, которая призвана обеспечить более высокую прогрессию подоходного налога с физических лиц (DPFO). Даже после снижения порога для применения повышенной ставки с четырехкратного до трехкратного размера среднегодовой заработной платы эта повышенная ставка затрагивает минимальное число лиц. Налоговые льготы, доступные более состоятельным семьям (например, вычет по ипотечным процентам, снижение частичной налоговой базы по арендной плате на 30% при заявлении единовременных расходов, освобождение от налога при продаже ценных бумаг после трех лет владения), приводят к тому, что даже семьи с высокими доходами часто не попадают под повышенную ставку налога.



Эффективная ставка налога для DPFO намного ниже 15 % благодаря вышеупомянутым налоговым льготам, скидкам и бонусам, в частности, скидке для налогоплательщиков, которая в 2024 году составляет 30 840 чешских крон. Эта льгота обеспечивает определенную прогрессивность, поскольку составляет большую долю налоговых обязательств для малообеспеченных домохозяйств.



Таким образом, можно сделать вывод, что DPFO является прогрессивным, но его прогрессия очень умеренная: всего две налоговые группы, высокий порог прогрессии и ряд налоговых льгот для более богатых домохозяйств, которые снижают общую прогрессию.



Акцизы



Налоги на потребление, как и налог на добавленную стоимость, - это налоги на потребление домохозяйств. Их часто называют «налогами на пороки», поскольку они используются для сдерживания потребления нежелательных продуктов, таких как алкоголь и табак. Эти налоги также обычно являются регрессивными по своей природе.



Налог на недвижимость



Налог на недвижимость является, по сути, единственным налогом на недвижимость в Чешской Республике и составляет лишь незначительный процент налоговых поступлений. Его расчет основан на сложной системе коэффициентов. Эта непрозрачная система затрудняет сравнение налогового бремени между различными муниципалитетами и домохозяйствами. Согласно исследованию PAQ, налог на недвижимость является регрессивным: самые бедные семьи платят в четыре-пять раз больше от своего дохода в виде налога на недвижимость, чем самые богатые семьи.



Таким образом, 89% средств чешская налоговая система собирает за счет регрессивных налогов, и только 11% доходов государственного бюджета поступает от налогов с небольшой прогрессией. Исходя из этих фактов, следует сделать вывод, что чешская налоговая система является регрессивной. В то же время чешская налоговая система собирает средства почти исключительно с трудовых, потребительских и прочих доходов, а на налог на имущество приходится ничтожные полпроцента налоговых поступлений.



В заключение следует отметить, что существующая налоговая система в Чешской Республике является регрессивной и существенно обременяет домохозяйства с низким и средним уровнем дохода, в то время как состоятельные люди зачастую избегают адекватного налогового бремени. Этот дисбаланс способствует возникновению многих структурных проблем в чешском обществе, включая ограниченную социальную мобильность, неравномерное региональное развитие и жилищный кризис. Увеличение прогрессивности налогообложения и повышение уровня налогообложения богатства - шаги, которые могут помочь решить эти проблемы и создать более справедливую и устойчивую налоговую систему. Без этих изменений социальное и экономическое неравенство может еще больше увеличиться, что негативно скажется на стабильности и процветании страны в целом.





Текст был написан в рамках курса «Экономика государственного сектора» на юридическом факультете Карлова университета.





Автор — Томаш Брабец

Учится на юридическом факультете, где специализируется на финансовом праве и законодательстве о правонарушениях. Интересуется экономикой государственного сектора, эмпирическими исследованиями и инвестициями. В рамках экономики государственного сектора он в основном занимается вопросами налоговой политики. В области инвестиций его вдохновляет концепция пассивного инвестирования в глобально диверсифицированные биржевые фонды, которую он считает ключом к долгосрочному финансовому успеху.



