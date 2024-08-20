Дефицит бюджета в Чехии в следующем году составит максимум 231 млрд крон

Сегодня Минфин также опубликовал макроэкономический прогноз, согласно которому в этом году ожидается рост экономики на уровне 1,1 процента, который в следующем году должен ускориться до 2,7 процента.





По словам Станюры, максимальный размер дефицита установлен Законом о бюджетной ответственности и бюджетных правилах, поэтому превышение 231 миллиарда исключено. По его словам, об этом знают члены правительства и коалиционной партии. В то же время Станюра заявил, что также будет приветствовать снижение дефицита. «Конечно, мне бы хотелось, чтобы у нас в коалиции была договоренность о том, что мы не исчерпаем лимит и дефицит будет меньше, но такого соглашения не существует», — сказал он. Поэтому он предполагает, что проект бюджета, который Минфин внесет в правительство, будет близок к максимальному пределу. Минфин должен представить в правительство проект госбюджета до конца августа, а правительство должно утвердить проект до конца сентября.





Министр финансов также заявил сегодня, что рассчитывает сохранить в этом году запланированный дефицит бюджета в 252 миллиарда крон. При этом он подчеркнул, что если бы правительство выполнило все требования по увеличению расходов в этом году, дефицит не был бы покрыт. Что касается переговоров с профсоюзами о возможном повышении зарплат в госсекторе, он заявил, что общий объем фонда оплаты труда не может быть увеличен.





Он также заявил, что не будет предлагать правительству сократить срок действия налога на непредвиденные доходы на один год. По его словам, в конце этого года доходы от чрезвычайных мер будут примерно на 25 миллиардов крон ниже расходов государства, связанных с решением энергетического кризиса. В прошлом году государство собрало 39,1 миллиарда крон в виде налога на непредвиденные доходы, еще 18,5 миллиарда крон поступило от сборов со сверхдоходов. К концу июля этого года непредвиденные налоговые поступления составили 18,2 миллиарда крон, и Станжура заявил сегодня, что рассчитывает собрать за весь год от 33 до 34 миллиардов крон.





Аналитики критикуют сохранение налога на непредвиденные доходы, крупнейшим плательщиком которого является энергетическая компания ČEZ, даже в последний год его действия. Аналитик Capitalinked Радим Донал назвал это самой большой ошибкой правительства с момента его создания. «По моим расчетам, сбор налогов был достаточным для покрытия всех затрат на ликвидацию энергетического кризиса ко второму кварталу 2024 года, и не было необходимости продолжать взимать этот чрезвычайный налог. Продолжение налога будет нанесет ущерб инвестиционному потенциалу CEZ, миноритарным акционерам, деловой и инвестиционной среде в Чешской Республике, демотивирует инвестиции в энергетику», — заявил ČTK.





Минфин также опубликовал сегодня новый экономический прогноз. Это ухудшило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году до 1,1 процента по сравнению с апрелем, когда ожидалось 1,4 процента. «Основной причиной снижения оценки на этот год является пересмотр данных Чешского статистического управления. База на 2023 год выше, чем ожидалось. В прошлом году экономический спад составил не 0,3 процента, а всего лишь 0,1 процента», — сказал министр.





В следующем году чешская экономика должна увидеть более значительное восстановление, когда ВВП вырастет на 2,7 процента, заявили в министерстве. По прогнозу, основной движущей силой роста будет потребление домохозяйств. В следующем году, после перехода к новому периоду программирования европейских фондов, инвестиционная активность должна возобновиться.





В то же время министерство улучшило оценку инфляции в этом году. В среднем она должна составить 2,4 процента, тогда как в апреле ожидали 2,7 процента. В следующем году темпы роста потребительских цен должны еще больше замедлиться до в среднем 2,3 процента.