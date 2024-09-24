Самый дешевый вид топлива для отопления домов в Чехии

«Лучше всего покупать дрова вне отопительного сезона, с апреля по сентябрь. В идеале — у прямого поставщика, например, у лесозаводов, лесозаготовительных компаний или специализированных производителей пеллет и брикетов», — говорит Зденек Личка, президент Ассоциации предприятий отопительной техники.



Цены на топливо в основном зависят от температуры наружного воздуха и продолжительности отопительного сезона. В отопительный сезон они могут быть на 15% выше, чем при покупке в конце весны или летом.



«Также полезно знать информацию о поставщике, потому что на рынке существует большое количество мошенников, которые могут поставлять некачественное топливо по заоблачным ценам», — добавляет Личка.



«В настоящее время стоимость отопления хорошо изолированного семейного дома в течение одного отопительного сезона составляет около 15 000 чешских крон для дров, около 20 000 чешских крон в варианте с бурым углем, на пять тысяч больше при отоплении древесными гранулами и около 30 000 чешских крон, если в доме установлен качественный тепловой насос», — перечисляет Личка.



В случае с древесными брикетами стоимость составляет около 30-35 тысяч крон.



«Теплотворная способность сухой древесины аналогична теплотворной способности бурого угля, а древесина экологична и поддерживается государством. Это самое используемое топливо в чешских деревнях, которое продается в широком диапазоне цен и степени подготовленности», — говорит Владимир Ступавский, председатель ассоциации Česká peleta.



При покупке дров все зависит от того, есть ли у человека возможность обработать и высушить большие куски — тогда они дешевле, или же он предпочитает доплатить за дрова, которые можно сразу положить в печь.



«В среднем мягкую древесину можно приобрести по цене до 2 000 чешских крон с НДС за квадратный метр, а твердая древесина стоит примерно на 500 чешских крон дороже. Однако значительная часть древесины продается в виде бревен, которые необходимо расколоть и высушить. Здесь цены на 40% ниже», — добавляет Личка. Так что многое зависит от условий хранения и физических возможностей покупателя.



«Дрова должны быть накрыты только сверху, а не с боков, чтобы обеспечить приток воздуха, и отделены от земли, например, поддоном. Древесина лиственных пород подходит для каминов, но для отопления в котлах — все», — говорит Ступавский.



В зависимости от породы и окружающих условий процесс сушки занимает от полугода для хвойных пород до двух лет для лиственных, при этом дрова теряют до трети своего первоначального веса. «Содержание влаги в дровах можно проверить с помощью цифрового гигрометра. Опытные пользователи также могут определить ее по звону, когда два куска ударяются друг о друга», — говорит эксперт-консультант Optimtop Катержина Шпунда.



«По сравнению с прошлым годом цена на пеллеты упала более чем на 15%. Причиной этого, помимо очень мягкой зимы, стало снижение спроса за рубежом, куда Чехия экспортирует две трети своих пеллет», — пояснила Шпунда.



Хотя налог на добавленную стоимость на экологическое топливо, к которому помимо пеллет относятся брикеты и древесина, с января вырос на шесть процентов, это все равно значительная скидка.



Кроме того, автоматические котлы на древесных гранулах не требуют особого ухода. «Котлы или печи на древесных гранулах сами подают, разжигают и чистят себя. Управление осуществляется с помощью комнатного термостата или мобильного телефона дистанционно», — говорит Ступавский.



Бак такого котла необходимо заполнять раз в год. Стоимость котлов начинается от 80 тысяч крон. До конца августа у людей есть возможность получить взнос по субсидии на котел, который может составить 130 000 чешских крон.



«Приложив немного усилий, можно купить тонну пеллет с НДС менее чем за 7 000 чешских крон», — говорит Личка. Для отопления семейного дома в год требуется несколько тонн пеллет, в зависимости от его размера.



Почти все отопительные приборы подходят для отопления древесными брикетами, в отличие от пеллет. Это часто избавляет от необходимости инвестировать в новый котел.



«Древесные брикеты имеют более высокую теплотворную способность, чем дрова. Одна тонна брикетов дает до четырех кубометров дров из хвойных пород, поэтому так много домохозяйств переходят на них. Среднее домохозяйство потребляет около четырех-пяти паллет древесных брикетов за отопительный сезон», — говорит Шпунда. Тонна брикетов в настоящее время также стоит около 7 000 чешских крон.



Бонусом является то, что при сжигании древесных гранул или брикетов не происходит вредных выбросов в атмосферу, так как это чистая биомасса.



Продажи угля, напротив, падают с каждым годом. Этому способствует обязательный запрет на использование котлов первого и второго класса выбросов с 1 сентября, который в основном затрагивает старые угольные котлы с ручным наполнением. Текущие цены на бурый уголь также составляют около 7 000 чешских крон за тонну.