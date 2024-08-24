Мнение экспертов: правительство хочет загнать Чехию в долги, как будто страна переживает жуткий экономический кризис

На следующий год запланирован дефицит бюджета в 231 миллиард крон, что всего на 21 миллиард меньше, чем в этом году, что пугает экономистов. «Это цифра для кризисного года, когда происходит что-то ужасное, но следующий год должен быть хорошим с экономической точки зрения. Иметь дефицит в 230 миллиардов долларов в таком году — это странно», — описал Вит Градил, главный экономист Cyrrus.





По его словам, где экономить — это политическое решение. «Первое, что предлагается, — это сумма денег, которая будет направлена ​​в виде субсидий и в частный сектор. Он абсолютно огромен, неконтролируем, неэффективен и невероятно раздут», — описал Градил. По его словам, основная ошибка заключалась в том, что меры во времена ковида должны были быть временными, но они стали постоянными, он упомянул, например, отмену сверхбрутто-зарплаты.





Аналогично говорит Петр Бартонь, главный экономист инвестиционной группы Natland. «Если бы дефицит бюджета приблизился или даже превысил сто миллиардов в доковидную эпоху, это была бы катастрофа и конец света. Сегодня мы даже не в состоянии сокращать дефицит темпами, достаточными для достижения ста миллиардов, сокращение носит лишь косметический характер», — заявил Бартонь.





Петр Дуфек, главный экономист Creditas Bank, назвал запланированное сокращение дефицита на двадцать миллиардов символическим. По его словам, государство научилось жить в долг.





«Вы определенно не можете жить так вечно, но только до тех пор, пока кто-то готов одолжить вам денег», — сказал Дюфек. Помимо сверхвысокой зарплаты он также коснулся вопроса пенсионной системы. «Министерство труда и социальных дел следует похвалить за то, что оно хоть что-то делает в этом направлении, но оно действует поздно и, возможно, этого еще недостаточно», — сказал Дуфек.





По мнению Вита Градила, мы, возможно, определенно перестали быть консервативной в финансовом отношении страной, какой мы были со времен Бархатной революции. «Мне бы очень хотелось ошибаться, но я боюсь, что мы скатимся вниз по лестнице стран-должников», — сказал Градил.





«Я помню среднесрочный прогноз тогдашнего министра финансов Елены Шиллеровой, я думаю, дефицит в 240 миллиардов прогнозировался на 2024 или 2025 год. В то время все мы, аналитики, смотрели на то, что он не может быть серьезным, что никакого ковида в то время не будет», — объяснил главный экономист Сиррус.





Правительство теперь планирует дефицит аналогичной суммы на следующий год. «Почти не имеет значения, правят ли левые или правые, результат один и тот же», — добавил Градил. «Может быть, теперь правые будут стремиться к дефициту в 180 миллиардов, а левые будут ближе к 300 миллиардам», — добавил он, добавив, что такие цифры огромны.





По его словам, сейчас нет смысла опасаться греческого сценария, когда эта южноевропейская страна стала неплатежеспособной из-за долгов. Однако, по его словам, даже такой сценарий может произойти, пусть даже не в следующем году или через год, а, возможно, «до» двадцати лет.