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Пражская биржа начала неделю с роста благодаря акциям банков

Анастасия Князева
27 августа 2024
16:30
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Пражская биржа начала новую неделю с роста благодаря повышению акций банков. Индекс PX увеличился на 0,43% до 1 585,81 пункта. Энергетические компании стабилизировались после потерь прошлой недели. Общий объем торгов составил около 277 миллионов крон.
Среди финансовых компаний лучшие результаты показал Moneta Money Bank с ростом акций на 1,5% до 108 крон. Erste Bank прибавила 0,74% до 1 217,50 кроны, а Komerční banka — на 0,46% до 765,50 кроны. Страховая компания VIG упала на 0,26% до 766 крон.

Ценные бумаги ČEZ остались на уровне 885 крон, не сумев восстановить потери после анонса продолжения действия налога на прибыль. Акции Primoco UAV выросли на 10% до 980 крон после публикации рекордной чистой прибыли компании в размере 121 миллиона крон за первое полугодие, что на 81% больше, чем годом ранее.

Ряд других компаний завершили торги в минусе: акции Colt CZ упали на 0,76% до 649 крон, Kofola — на 0,66% до 302 крон, Philip Morris CZ — на 0,52% до 15 220 крон.

Курс чешской кроны практически не изменился: 25,04 кроны за евро и 22,40 кроны за доллар. Другие валюты Центральной Европы, включая венгерский форинт и польский злотый, подешевели по отношению к евро.

Доллар США начал неделю с роста на 0,2% по отношению к евро, достигнув отметки 1,117 доллара за евро благодаря неожиданно высоким данным по июльским заказам на товары длительного пользования.
банки экономика Чехия Акции

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