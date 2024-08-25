Пражская биржа начала неделю с роста благодаря акциям банков
27 августа 2024
16:30
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Пражская биржа начала новую неделю с роста благодаря повышению акций банков. Индекс PX увеличился на 0,43% до 1 585,81 пункта. Энергетические компании стабилизировались после потерь прошлой недели. Общий объем торгов составил около 277 миллионов крон.
Среди финансовых компаний лучшие результаты показал Moneta Money Bank с ростом акций на 1,5% до 108 крон. Erste Bank прибавила 0,74% до 1 217,50 кроны, а Komerční banka — на 0,46% до 765,50 кроны. Страховая компания VIG упала на 0,26% до 766 крон.
Ценные бумаги ČEZ остались на уровне 885 крон, не сумев восстановить потери после анонса продолжения действия налога на прибыль. Акции Primoco UAV выросли на 10% до 980 крон после публикации рекордной чистой прибыли компании в размере 121 миллиона крон за первое полугодие, что на 81% больше, чем годом ранее.
Ряд других компаний завершили торги в минусе: акции Colt CZ упали на 0,76% до 649 крон, Kofola — на 0,66% до 302 крон, Philip Morris CZ — на 0,52% до 15 220 крон.
Курс чешской кроны практически не изменился: 25,04 кроны за евро и 22,40 кроны за доллар. Другие валюты Центральной Европы, включая венгерский форинт и польский злотый, подешевели по отношению к евро.
Доллар США начал неделю с роста на 0,2% по отношению к евро, достигнув отметки 1,117 доллара за евро благодаря неожиданно высоким данным по июльским заказам на товары длительного пользования.
Ценные бумаги ČEZ остались на уровне 885 крон, не сумев восстановить потери после анонса продолжения действия налога на прибыль. Акции Primoco UAV выросли на 10% до 980 крон после публикации рекордной чистой прибыли компании в размере 121 миллиона крон за первое полугодие, что на 81% больше, чем годом ранее.
Ряд других компаний завершили торги в минусе: акции Colt CZ упали на 0,76% до 649 крон, Kofola — на 0,66% до 302 крон, Philip Morris CZ — на 0,52% до 15 220 крон.
Курс чешской кроны практически не изменился: 25,04 кроны за евро и 22,40 кроны за доллар. Другие валюты Центральной Европы, включая венгерский форинт и польский злотый, подешевели по отношению к евро.
Доллар США начал неделю с роста на 0,2% по отношению к евро, достигнув отметки 1,117 доллара за евро благодаря неожиданно высоким данным по июльским заказам на товары длительного пользования.
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