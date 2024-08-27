Пражская биржа ослабла, акции потеряли в цене, ČEZ показала себя хуже всего

«Акции на Пражской фондовой бирже по итогам дня ушли в минус, все акции индекса PX, кроме VIG, упали, несмотря на позитивные настроения в Европе», — отметил Мартин Зингер из Fio banka.



По словам брокера Wood & Company Владимира Вавры, ценные бумаги VIG укрепились благодаря положительной прибыли за первое полугодие. Австрийский страховщик увеличил доналоговую прибыль на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 481 млн евро (почти 12,1 млрд крон). Сегодняшние торги завершились с повышением на 0,26% до 762 крон.



Банковские акции падали более умеренными темпами: Moneta Money Bank подешевел на 0,74% до 107 крон, Komerční banka — на 0,59% до 761,50 кроны, а Erste Bank — на 0,33% до 1 216,50 кроны.



Производитель оружия Colt CZ потерял 0,77% до 646 крон, табачная компания Philip Morris — 0,65% до 15 200 крон, а производитель напитков Kofola — почти 1% до 300 крон. Акции производителя беспилотных летательных аппаратов Primoco продолжили терять более 10% роста в понедельник, упав на 3,68% до 915 крон.



Крона вчера ослабла по отношению к обеим основным мировым валютам. По отношению к евро она подешевела на 4 геллера до 25,06 кроны за евро по сравнению с закрытием вторника. По отношению к доллару чешская валюта подешевела на 9 геллеров и в 17:00 торговалась по 22,50 кроны.