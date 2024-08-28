В мир криптовалют приходит регулирование

Тот факт, что государственные структуры ЕС впервые начинают регулировать криптовалюты, свидетельствует о том, что они признают их в качестве действующей валюты и важной темы, которой необходимо уделять повышенное внимание.



Адаптация к новому законодательству



Одним из наиболее значимых законодательных актов, изменивших мир криптовалют в этом году, является MiCA (Markets in Crypto-assets). Он требует от поставщиков криптовалютных финансовых услуг, например, записывать информацию о пользователях и идентифицировать их. Это регулирование обещает большую безопасность для тех, кто покупает или продает криптовалюты. Хотя большинство положений этого регламента вступят в силу только к концу 2024 года, некоторые его части, например регулирование стейблкоинов, вступают в силу уже сейчас.



Еще одним нормативным актом является DORA, который делает акцент на ИТ-безопасности и устойчивости цифровых технологий, требуя внедрения новых процессов для управления рисками и защиты клиентов. DAC8 введет обязательство сообщать обо всех криптовалютных транзакциях финансовым органам, что будет способствовать повышению прозрачности и сопоставимости криптовалют с традиционными фиатными валютами.



Более безопасная и надежная торговля



Регламент MiCA был одобрен Европейским парламентом с целью усилить защиту средств и персональных данных потребителей, минимизировать риск мошенничества и способствовать общей стабильности рынка. Повышение прозрачности и безопасности — основные преимущества директивы. MiCA вводит ряд обязательств для криптовалютных компаний, сопоставимых с требованиями, предъявляемыми к традиционным финансовым учреждениям, таким как банки и инвестиционные фонды. Компании, ведущие бизнес в этой сфере, теперь должны получать лицензию от государственных органов, что требует высоких стандартов ИТ-безопасности.