Минфин продал государственных облигаций на 11,6 млрд крон, спрос был вдвое больше

Инвесторов больше всего интересовали облигации со сроком погашения в 2033 году. Они хотели купить их на 11,4 млрд крон, но министерство предложило их только на сумму 3,4 млрд крон. Средняя доходность составила 3,83% годовых. Облигации со сроком погашения в 2035 году министерство продало за 5,8 млрд крон при спросе в 10,3 млрд и средней доходности 3,91%.





Инвесторы были менее заинтересованы в облигациях с плавающей ставкой со сроком погашения в 2043 году. Они хотели приобрести их на сумму 3,5 млрд крон, в то время как министерство выставило их на рынок на сумму 2,4 млрд крон.



В первом полугодии государство выпустило среднесрочные и долгосрочные облигации номинальной стоимостью 146,3 млрд крон. В третьем квартале министерство планировало выпустить около 75 млрд крон.



Согласно июньскому обновлению Стратегии финансирования и управления государственным долгом, объем эмиссии за весь год должен составить от 300 до 400 млрд крон. Государство использует средства, полученные от продажи облигаций, для финансирования дефицита бюджета этого года, который, согласно утвержденному государственному бюджету, составит 252 млрд крон, а также для погашения государственных облигаций, выпущенных в прошлом.



По данным министерства финансов на конец августа, к концу этого года должны быть погашены государственные облигации на сумму 68,1 млрд крон.