Деловая активность в еврозоне неожиданно упала в сентябре, Германия находится под угрозой рецессии

Совокупный индекс менеджеров по закупкам (PMI), который отслеживает активность в промышленности и сфере услуг и считается надежным индикатором общей экономической ситуации, снизился до 48,9 пункта в сентябре с 51 пункта в августе. Таким образом, он опустился ниже ключевого порога в 50 пунктов, который является разделительной линией между спадом и ростом активности.





Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что активность останется в зоне роста, а совокупный индекс снизится лишь незначительно. По их оценкам, он наберет 50,5 балла. Частный индекс сферы услуг снизился с 52,9 пункта до 50,5 пункта. Это также отстает от ожиданий аналитиков, которые в среднем прогнозировали падение индекса до 52,1 пункта.





События в Германии и Франции способствовали общему спаду в еврозоне. После очень благоприятного развития событий в августе, на которое оказали влияние Олимпийские игры, активность в сфере услуг во Франции резко упала. Частный индекс этого сектора упал с 55 пунктов в августе до 48,3 пункта, что является шестимесячным минимумом. Показатель ниже 50 пунктов, поэтому активность в сфере услуг снова падает.





В Германии деловая активность в сентябре упала самыми резкими темпами за семь месяцев. Сводный индекс менеджеров по закупкам S&P Global в этой крупнейшей европейской экономике упал до 47,2 пункта с 48,4 пункта в августе.





Резкое снижение индекса в Германии может предвещать ослабление экономики. «Похоже, что техническая рецессия уже близко», — сказал Reuters Сайрус де ла Рубиа, главный экономист Гамбургского коммерческого банка (HCOB). Техническая рецессия обычно определяется как два последовательных квартала экономического спада.





Германия является крупнейшим торговым партнером Чехии. Ряд чешских компаний зависят от показателей немецкой экономики.