К каким чешским акциям сейчас стоит присмотреться?

Группа ČEZ является одной из крупнейших энергетических компаний в Центральной и Восточной Европе и играет ключевую роль в экономике Чехии. Акции ČEZ уже давно пользуются популярностью у инвесторов благодаря стабильным дивидендам и сильной рыночной позиции.



ČEZ ориентируется на переход к «зеленой» энергетике, что соответствует мировым тенденциям в энергетическом секторе. Инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как ветряные и солнечные электростанции, должны поддержать рост компании в ближайшие годы. Кроме того, ČEZ планирует инвестировать значительные средства в модернизацию существующей энергетической инфраструктуры, что поможет не отставать от растущего спроса на «зеленые» источники энергии.



Осень может стать идеальным временем для покупки акций ČEZ, поскольку компания ожидает роста на фоне повышения цен на электроэнергию и продолжающихся инвестиций в возобновляемые источники энергии. Для инвесторов, которые ищут стабильные и надежные акции с долгосрочным потенциалом роста, ČEZ является привлекательным вариантом.



Максим Мантуров, руководитель отдела инвестиционных исследований Freedom24, говорит: «ČEZ — крупнейшая энергетическая компания в Центральной и Восточной Европе с разнообразным портфелем, включающим производство, распределение и торговлю электроэнергией. Компания участвует в переходе на возобновляемые источники энергии, включая ветряную и солнечную, в соответствии с более широкими целями ЕС в области устойчивого развития. Сильные позиции ČEZ на рынке и стратегические инвестиции в проекты по развитию „зеленой“ энергетики обеспечивают надёжные перспективы роста. Поскольку Европа продолжает уделять особое внимание сокращению выбросов углекислого газа и увеличению мощностей возобновляемых источников энергии, ČEZ имеет все шансы на долгосрочный рост благодаря своим усилиям в этой области. Кроме того, стабильная дивидендная доходность компании обеспечивает инвесторам стабильный источник дохода».



Moneta Money Bank (MONET)

Moneta Money Bank является одним из крупнейших банковских учреждений в Чешской Республике, и его акции пользуются популярностью среди инвесторов благодаря прочному финансовому положению и стабильным доходам. В то время как банковский сектор часто подвержен колебаниям, Moneta имеет хорошую репутацию благодаря стабильным результатам и способности генерировать прибыль в различных экономических условиях.



В течение этого года Moneta успешно преодолевала экономические трудности, включая повышение процентных ставок и рост инфляции, и, как ожидается, осенью продолжит расти. Важным фактором является его способность адаптироваться к новым правилам и изменениям на рынке. Кроме того, акцент Moneta на цифровизацию и инновации позволяет охватить более широкий круг клиентов и предоставлять современные банковские услуги.



Еще одна причина, по которой инвесторы могут рассмотреть акции Moneta, — стабильная дивидендная политика банка. Moneta регулярно выплачивает дивиденды, что делает ее акции привлекательными для инвесторов, стремящихся не только к росту стоимости, но и к получению регулярного дохода. В целом, Moneta — это хороший выбор для инвесторов, которые хотят диверсифицировать свой портфель за счет стабильных и растущих финансовых акций.



Kofola ČeskoSlovensko (KOFOL)

Компания Kofola ČeskoSlovensko является одним из ведущих производителей безалкогольных напитков в Центральноевропейском регионе. Бренд Kofola хорошо известен не только в Чешской Республике, но и в соседних странах, таких как Словакия и Польша. Акции Kofola представляют особый интерес для инвесторов, желающих вложить средства в потребительский сектор, который менее подвержен экономическим колебаниям, чем другие отрасли.



В последние годы Kofola сосредоточилась на расширении ассортимента продукции и повышении эффективности производства. Компания стремится реагировать на меняющиеся предпочтения потребителей, например, на растущий интерес к более здоровым и экологически чистым продуктам. Ориентация на здоровый образ жизни и тенденции устойчивого развития может помочь компании привлечь новых клиентов и увеличить продажи.



Помимо сильного бренда и инновационных продуктов, Kofola имеет хорошие финансовые показатели. Компания демонстрирует устойчивый рост и прибыльность, что делает ее привлекательной для инвесторов, ищущих долгосрочные перспективы. Хотя потребительский сектор не так динамичен, как технологический или энергетический, Kofola предлагает надежную базу с потенциалом роста, что может принести интересную прибыль в будущем.





Автор: Дмитрий Спилка, финансовый и технический обозреватель