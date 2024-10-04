Новое поколение кардинально меняет семейные инвестиционные стратегии

В исследовании, проведенном компанией Ocorian, изучался опыт 201 портфельного менеджера из семейных фондов по всему миру, которые в совокупности управляют активами на сумму 155 миллиардов чешских крон. Исследование показывает, что молодые преемники поколений «строителей» все активнее участвуют в управлении семейным капиталом и, в частности, уделяют больше внимания другим аспектам инвестиционного портфеля.



В то время как многие считали, что миром управляет в основном поколение «Икс», родившееся в период с 1965 по 1980 год, его пик уже миновал. По статистике, в 2018 году оно имело наибольшее представительство в населении мира, и с тех пор его доля будет только снижаться. Так что настало время поколения Y — людей, родившихся в последние двадцать лет прошлого века.



Две трети опрошенных управляющих состоянием назвали доступ к цифровым активам, таким как криптовалюты, токены, NFT и другие технологии блокчейн, самым большим различием между поколениями. Другие значительные изменения, по их мнению, заключаются в доступе к венчурному капиталу или частным инвестициям в акции, а также к «зеленому инвестированию» в соответствии с так называемыми ESG-критериями.



В то же время традиционные физические активы, такие как недвижимость или частные самолеты, привлекают их не так сильно, как их предшественников.



«Я, честно говоря, не удивлен, что новое поколение, пришедшее в управление активами, привлекает то, что им знакомо. Скажем прямо, такие темы, как распределение активов, управление и риск-менеджмент, — это не то, на чем они логично сосредоточили бы свое внимание», — считает Олдржих Мысливец из Czech Family Office Partners.



Однако, по его мнению, может произойти столкновение с реальностью, когда, например, цифровые активы оцениваются по тем же строгим критериям, что и остальная часть инвестиционного портфеля. В итоге получается, что они вообще не попадают в инвестиционный портфель.



«Однако лично я считаю, что необходимо подвести новое поколение к пониманию всей системы через то, с чем оно больше всего связано. Покажите им взаимосвязь и важность других составляющих, таких как комплексное управление портфелем, управление рисками и пересечение с ESG или филантропией», — добавляет Мысливец.



Пропасть между поколениями

Однако чешский контекст сильно смещен по сравнению с большинством стран мира. В накоплении семейного богатства к существует 40-летняя дыра коммунизма, которая насильственно прервала естественное развитие наращивания богатства в поколениях.



В то время как на Западе и в других странах капиталы часто переходят к третьему, четвертому или пятому поколению, в Чехии вопрос о передаче собственности от поколения «строителей» к следующему поколению только начинает решаться, и уже появляются первые семейные институты и офисы.



«Основной темой семейных управлений в Чехии сегодня является скорее создание формальных юридических и управленческих структур, которые служат для управления активами, и решение кризиса передачи состояния от поколения к поколению, который вызван неготовностью следующих поколений к ответственности, связанной с управлением семейными активами», — говорит Павел Коларж из Czech Multi Family Office.



Однако его практический опыт подтверждает выводы Ocorian: приходящее поколение ведет себя значительно иначе, чем предыдущее, в плане инвестиций.



Коларж считает это следствием более прагматичного поведения поколения основателей, которые хотят защитить свое с трудом заработанное богатство. Его преемники уже отстранились от процесса накопления и в основном используют в своем инвестиционном мышлении темы прямых инвестиций и венчурного капитала.



«Это делает их более авантюрными при инвестировании, и они также хотят попробовать что-то новое. Удивительно, но при принятии решений они часто выбирают инвестиции, которые соответствуют их ценностям, таким как устойчивость и социальная ответственность», — добавляет Коларж.