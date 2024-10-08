Чешские банки гребут деньги лопатой, считают эксперты

Банки подчеркивают, что ключевым фактором в ипотеке является стоимость ресурсов, используемых для финансирования жилищных кредитов. Они настаивают на этом даже сейчас, когда ставки на межбанковском рынке, так называемые свопы, которые гарантируют цену денег на определенный период, упали.



«В последние месяцы цена свопов на кроны падает. Как пятилетние, так и трехлетние кредиты в настоящее время находятся на уровне 3,2%, что на целый процентный пункт ниже максимумов апреля этого года. Это увеличило процентную маржу банков примерно до двух процентных пунктов, что почти вдвое выше, чем до летних каникул», — отмечает аналитик XTB Йиржи Тылечек. По его словам, банкам сейчас выгодно держать маржу на более высоком уровне из-за относительно высокого спроса и ограниченной конкуренции. Он также считает, что, быстро снижая ставки для новых клиентов, банки могут столкнуться с давлением со стороны существующих клиентов, которые, несмотря на фиксацию, также захотят снизить процентные ставки.



О том, что банки, вероятно, «не хотят терять более высокую прибыль от клиентов с ипотечными кредитами», недавно заявил директор компании-застройщика Ekospol Эвжен Корец.



С декабря прошлого года базовая процентная ставка ČNB снизилась на 2,75% — с 7 до 4,25%. Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам сейчас составляет около 5,35%. В октябре прошлого года она составляла 6,05%.



«Снижение в годовом исчислении, несмотря на огромное падение базовой ставки в экономике, составило всего 0,7%. Совершенно очевидно, что есть возможность для снижения процентных ставок не только по ипотеке, но и по другим кредитам. Хотя, наверное, не такого большого, как может показаться на первый взгляд», — сказал Павел Петерка, главный экономист компании Roklen.



По его словам, также важно развитие среднесрочных процентных свопов. Чехи чаще всего используют фиксацию ипотеки и ее процентных ставок на пять лет. Затем банк обеспечивает кредит на этот срок.



«В октябре прошлого года ставка пятилетнего процентного свопа составляла около 4,5%. Сейчас мы находимся на уровне 3,5%. То есть на один процентный пункт меньше. В этом контексте снижение стоимости ипотечного кредита на 0,7% за тот же период не выглядит таким уж ужасным, что, вероятно, мы и услышим от многих банкиров», — говорит Петерка.



Но, добавил он, средняя ставка по ипотеке в 5,35% все еще на 1,85% выше пятилетнего процентного свопа. «В феврале этого года разница составляла 2,3%», — отметил экономист. Он также указал, что падение процентных ставок по сберегательным счетам и фиксированным депозитам в некоторых банках более чем в два раза превысило сумму, на которую подешевели ипотечные кредиты.



По мнению главы ČNB Алеша Михла, у банков также есть возможность снизить ставки по ипотечным кредитам. «Я думаю, что ставка все еще высока, и банки имеют возможность ее снизить», — сказал он в интервью Seznam Zprávy. По словам управляющего, банки сохраняют разницу за счет своей маржи. «У них отличная маржа, и они хотят сохранить свою рентабельность», — сказал глава учреждения, которое помимо усмирения инфляции занимается надзором за банковским рынком.



Ведите переговоры с банками

Потребители не должны упускать из виду медленное снижение цен на ипотечные кредиты, считает Михл. «Лучшая реакция людей на повышение ставок — обойти два-три банка. Каждый, кто хочет получить ипотечный кредит, должен взять отгул, сравнить ставки в электронной таблице, а затем выбрать наиболее подходящий для себя банк», — сказал он.



Аналитик Natland Петр Бартонь согласен с Михлом в том, что стоит вести переговоры об ипотеке с разными поставщиками. «И, возможно, показать то предложение, которое у меня уже есть, и спросить, не может ли другой банк улучшить его. Конкуренция — единственное, что гарантирует максимальную скидку, а общее количество конкурентов на рынке определяет именно ČNB с помощью банковских лицензий», — отмечает он.



Банки, однако, все еще ссылаются на свопы. «На нашем ипотечном рынке ситуация такова, что в течение двух-двух с половиной лет мы находились на так называемой инверсионной кривой, когда короткие ставки были выше, чем длинные. В этом году ситуация должна выровняться или даже измениться на противоположную», — сказала пресс-секретарь ČSOB Моника Горжинкова.



Долгосрочные ставки меняются в зависимости от множества экономических факторов, которые на них влияют, добавила она. «Именно поэтому реакция на снижение двухнедельных ставок репо со стороны ČNB не такая быстрая. Так что многое зависит от уровня долгосрочных ставок, которые работают с ожиданиями, будь то ставки ČNB или рынка», — добавила она.



Местные банки демонстрируют хорошие результаты в этом году

В первом полугодии текущего года совокупная чистая прибыль чешского банковского сектора выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 60 млрд крон.



Общий баланс банковского сектора Чешской Республики к концу августа достиг 10,7 трлн крон, увеличившись за месяц на 13 млрд крон.





«Доминирующей статьей актива баланса являются кредиты резидентам. Их объем составил 7,25 трлн крон. Объем депозитов жителей, которые являются наиболее значительной статьей пассивов банковского сектора, составил 7,28 трлн крон», — говорится в очередном отчете ČNB.