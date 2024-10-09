ЧНБ замахнулся на прибыль банков, ипотека для населения подорожает

Чешский национальный банк объявил, что начиная со 2 января следующего года он увеличит обязательные минимальные резервы, которые банки должны депонировать в центральном банке, с 2 до 4%. Такое решение было принято правлением банка в четверг, 10 октября.



«ЧНБ пошел на этот шаг с целью сократить затраты на реализацию денежно-кредитной политики, сохранив при этом ее эффективность», — написал в пресс-релизе представитель ЧНБ Якуб Холас.



Этот шаг не только снизит издержки денежно-кредитной политики, но и будет способствовать уменьшению накопленных убытков ЧНБ, которые на данный момент составляют почти полтриллиона крон.



Банки, филиалы иностранных банков и кредитные союзы обязаны депонировать определенную часть своих депозитов в ЧНБ в качестве резерва. С 1999 года эта сумма была установлена ​​на уровне 2%, но теперь объем резервов удвоится до 4% со следующего года. Этот шаг должен помочь центральному банку лучше управлять своими расходами.



ЧНБ уже давно ищет способы снизить высокие затраты на реализацию денежно-кредитной политики. В прошлом году он прекратил выплачивать проценты по обязательным резервам, аналогично тому, что делал раньше Европейский центральный банк. Повышение процентных ставок, которое ЧНБ предпринял в последние годы в связи с борьбой с высокой инфляцией, также привело к увеличению расходов центрального банка.



Хотя обязательные минимальные резервы уже давно не функционируют в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики ЧНБ, в настоящее время они в первую очередь служат подушкой безопасности, обеспечивающей плавный поток платежей между банками. Аналогичный шаг недавно предпринял центральный банк Швейцарии, который увеличил обязательные минимальные резервы с 2,5 до 4%.



ЧНБ не пожелал далее комментировать увеличение обязательных минимальных резервов.



Ипотека станет дороже



«Мы ожидаем, что увеличение обязательных минимальных резервов окажет влияние на чистый процентный доход банков и их чистую прибыль. По нашим оценкам, в годовом исчислении должно быть негативное влияние на чистую прибыль порядка средних единиц процента», — сказал аналитик Fio банка Карел Недвед.



«Повышая обязательные минимальные резервы, ЧНБ сделает кредиты более дорогими для людей и компаний, даже если снизит процентные ставки. Обязательные минимальные резервы не приносят процентов, поэтому банки потеряют доход от части имеющихся резервов, который они захотят каким-то образом компенсировать. Весьма вероятно, что эта компенсация пойдет непосредственно на кредиты для домохозяйств и компаний, что по сути будет противоречить концепции постепенного смягчения монетарных условий», — прокомментировал SZ Byznys аналитик Roklen24 Ян Берка.



По мнению Берки, процентные ставки продолжат падать, но увеличение обязательных минимальных резервов может отразиться на более медленном снижении окончательных ставок по кредитам.



«По сути, мы могли бы сказать, что этой мерой ЧНБ идет вразрез с целью, установленной законом, но на самом деле мы не ожидаем, что влияние на показатели чешской экономики и, следовательно, на инфляцию, должно быть каким-либо фундаментальным. В итоге, однако, это не что иное, как налог, взимаемый с банков в пользу центрального банка», — добавляет он.



Давид Марек, главный экономист консалтинговой компании Deloitte, видит то же самое. В социальной сети X он отметил, что очевидной мотивацией является улучшение управления ЧНБ. «Таким образом, банки будут платить за лучшее управление ЧНБ. Однако они могут компенсировать это за счет повышения процентных ставок по кредитам, предоставляемым компаниям, и ипотечным кредитам для домохозяйств», — сказал Марек.



«Согласно закону, основная цель ЧНБ — заботиться о стабильности цен, и если на эту цель это не влияет, то он должен поддерживать экономический рост. Поэтому ЧНБ поставил свои собственные экономические результаты выше задач, поставленных перед ним законом», — добавил он.



Аналитики J&T Bank оценили влияние этого изменения на отдельные банки на основе информации, предоставленной банками после объявления ЧНБ о прекращении выплаты процентов по обязательным минимальным резервам с октября прошлого года.



В своих расчетах они учли рост основных обязательств (например, клиентских депозитов), из которых рассчитываются обязательные резервы, а также изменение базовой процентной ставки, которая используется в операциях репо с центральным банком.



По оценкам аналитиков J&T Banka, увеличение обязательных минимальных резервов в Коммерческом банке приведет к снижению процентных доходов примерно на 900 миллионов крон, что соответствует примерно 5% ожидаемой чистой прибыли банка после налогообложения в следующем году.



В Moneta ожидают сокращения процентных доходов чуть более чем на 300 миллионов крон, что составляет примерно 5% от ожидаемой чистой прибыли на 2025 год.



В случае Erste Group ожидается снижение процентных доходов примерно на 1,1 миллиарда крон, что после уплаты налогов соответствует примерно 1% ожидаемой прибыли всей Erste Group.