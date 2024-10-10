Чешская экономика нуждается в дешевой энергии, но вряд ли дождется

«Наша экономика не процветает, наоборот. Мы полностью исчерпали нашу модель трансформации, и в то же время модель роста в Германии, с которой мы тесно связаны, также исчерпана», — заявил Радек Шпикар, вице-президент Конфедерации промышленности Чешской Республики. По его словам, одной из ключевых причин плохого состояния экономики является дорогая энергия, так как в Чехии находятся самые энергоемкие предприятия в промышленности. Из-за цен на энергоносители некоторые чешские компании уже перенесли свои производства за границу, а иностранные концерны постепенно перестают инвестировать в Чехию. Это связано, в частности, с ростом цен на энергоносители, который компании больше не могут терпеть.



Однако, по словам Павла Шолца, члена совета директоров государственного оператора национальной системы передачи электроэнергии, в ближайшее время не предвидится перспективы удешевления энергии. «В среднесрочной перспективе это не очень реалистично. Скорее, я боюсь, что ситуация может стать немного хуже», — сказал Шолц. По его словам, в Чехии существует проблема с реализацией энергетической и промышленной стратегий.



В ближайшие годы Чехия станет чистым импортером электроэнергии из-за рубежа. По словам Шолца, чем больше будет расти импорт электроэнергии, тем больше будут истощаться мощности трансграничных сетей, а также ресурсы соседних стран. Следствием этого может стать рост цен на электроэнергию в Чехии.



По мнению экспертов, страна должна инвестировать значительные средства в энергетический сектор, в том числе в новые возобновляемые источники. В этой связи Шпицар отметил, что массовое развитие возобновляемых источников энергии — это не только проблема ЕС, приведя в пример Великобританию и особенно Китай, которые, по его мнению, имеют преимущество в этой области и выиграют от этого в будущем.



Шолц также подчеркнул необходимость принятия мер для развития возобновляемых источников энергии, включая накопление произведенной электроэнергии и гибкость, то есть адаптацию системы производства и распределения энергии к текущим потребностям. «С прекращением производства электроэнергии на угле это будут важные инструменты, которые мы будем использовать для балансировки и регулирования системы передачи электроэнергии», — сказал он.



Чешская Республика все еще отстает в этой области. «На данный момент мы догоняем поезд с точки зрения хранения и гибкости и находимся в хвосте Европы, но наконец-то не только энергетический сектор, но и общество в целом начинает осознавать их важность», — сказал Ян Фоусек, исполнительный директор ассоциации AKU-BAT. Он отметил, что в Чехии до сих пор преобладали бытовые аккумуляторные батареи, чаще всего в сочетании с фотовольтаикой.



«Однако для обеспечения стабильности энергосистемы в будущем, особенно по мере подключения новых крупных возобновляемых источников энергии и вывода из эксплуатации традиционных источников, мы должны наконец добиться значительных успехов в области крупномасштабных накопителей и других гибких источников. И вся эта гибкость должна эффективно использоваться, агрегироваться и разумно управляться», — говорит Фоусек. «В противном случае давайте готовиться к возможности еще более массового развертывания дизельных генераторов в последний момент и ненужного сжигания электроэнергии для очистки системы», — сказал он.



Ранее в этом году правительство одобрило поправку к Закону об энергетике, которая вводит в законодательство правила хранения и агрегации электроэнергии. По мнению Министерства промышленности и торговли, поправка должна улучшить управление балансом электроэнергии в системе, позволяя потребителям, например, регулировать свое потребление в зависимости от текущих цен на энергию. До сих пор эти условия не были урегулированы в чешском законодательстве, что затрудняло его развитие.