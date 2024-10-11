Чехия в десятке лучших. Министр промышленности и торговли Лукаш Влчек в понедельник представил одобренную правительством стратегию, направленную на то, чтобы к 2040 году Чешская Республика вошла в десятку ведущих экономик ЕС.





«К сожалению, чешская экономическая модель исчерпала себя. Мы находимся в ситуации, когда, к сожалению, отстаем в технологиях, в высокой энергоемкости чешской промышленности по сравнению с европейской или, например, страдаем от так называемого высокого инфраструктурного долга, который многие экономисты определяют как несколько триллионов крон в транспортной, энергетической или информационной инфраструктуре», — заявил на пресс-конференции министр промышленности Лукаш Влчек.





В прошлом году Чехия заняла 14-е место по ВВП на душу населения, согласно данным Евростата. Это означает, что она должна «подняться» над другими крупными европейскими экономиками, такими как Франция, Кипр и Италия. Министр заявил на конференции, что «в некоторых вопросах мы уже приближаемся к этим странам, а в некоторых — немного опережаем их». Однако в общеевропейском масштабе Чехия находится в еще худшем положении с точки зрения ВВП.







«Сейчас мы находимся где-то на 20-м месте в Европе, скорее ниже, в зависимости от периода пересчета. За это время просто невозможно перескочить на десять мест, даже Польша, как самая быстрорастущая европейская экономика с начала пандемии ковид-19, не двигалась такими темпами, и у нее было преимущество в том, что другие страны, как правило, долгое время стояли на месте, пока она могла их обогнать», — говорит главный экономист Natland Group Петр Бартон.





По его словам, Чехия сейчас находится в противоположной ситуации. «Мы, вместе с Германией, больше всех стоим на месте с начала пандемии, а остальные страны либо обгоняют нас, либо догоняют», — говорит Бартон.





Тот факт, что ВВП на душу населения в странах, занимающих 10-е место, в два раза выше, чем в Чехии, затрудняет достижение цели для отечественной экономики. Даже если все страны, находящиеся между целевым 10-м местом и нынешним положением Чехии, прекратят экономический рост, чего не произойдет, отечественная экономика должна будет более чем удвоить свое экономическое производство, считает Бартон.





«Мы должны были бы расти темпами не менее шести процентов в течение всех 15 лет с 1 января. Сейчас этого не может сделать даже Китай. А чешская экономика делала это лишь дважды — в 2005 и 2006 годах», — говорит Бартон.





Однако, по словам Влчека, в будущем ВВП не должен рассматриваться как единственный показатель, но также следует учитывать, например, качество жизни, систему здравоохранения и образования. «Эти сферы являются одними из самых финансовоемких для государственного бюджета и нуждаются в значительных дальнейших реформах и пересмотре», — сказал он.





Документ в основном направлен на три ключевые области — развитие человеческого капитала, стратегическая инфраструктура, индустриализация с добавленной стоимостью и финансирование.





Согласно плану, Чешская Республика должна инвестировать в образование, особенно в области технологий и науки. Компании должны больше сотрудничать с учебными заведениями, которые должны ориентироваться на потребности рынка труда.





«Чешская экономика страдает от нехватки качественных человеческих ресурсов, и это большая проблема», — сказал Влчек.





Бартон отметил, что трудовой вопрос также связан с притоком иностранных инвестиций. «Инвестор всегда может импортировать необходимых специалистов из-за границы, а в нашей стране имеется низкоквалифицированная рабочая сила. Большинство инвестиций, поддерживаемых государством в прошлом, нанимают чешских работников лишь частично», — сказал Бартона.





По словам Бартона, Чешская Республика находится не в худшем положении, когда речь идет о притоке иностранных инвестиций, чему способствует, в частности, ее географически выгодное положение в центре европейского единого рынка. Согласно данным сайта Statista, два года назад Чехия занимала 12-е место по объему иностранных инвестиций.





Однако недостатком для инвесторов являются одни из самых высоких по сравнению с другими странами налоги на одного работника. Еще одним препятствием является поведение государства по отношению к инвесторам.





В основном доверие иностранных инвесторов к выполнению законодательной базы подрывается чешским государством, которое часто задним числом меняет обещания, данные инвесторам. Сегодняшняя Нобелевская премия по экономике подчеркивает, насколько важно для долгосрочного роста создавать в стране инклюзивные, а не добывающие институты. Чешское государство не очень хорошо относится к иностранным инвесторам — оно лишь пытается помешать некоторым из них с помощью всевозможных взяток. Многие инвесторы, конечно, слышат об этом, но мы не видим тех, кто не приходит к нам из-за этого, говорит он.





Инвестиции в развитие энергетической, транспортной и цифровой инфраструктуры помогут повысить конкурентоспособность чешской экономики, говорится в стратегии.



Однако, по словам Влчека, для будущего роста необходимо изменить и нынешнюю экономическую модель. «Должны произойти значительные изменения, необходимо следить за тенденциями в европейском и мировом масштабе в тех секторах, которые являются наиболее экономически привлекательными, наиболее интересными, и выделять для них соответствующие мощности», — сказал министр.



Изменения должны основываться на традициях чешской инженерии и электроники и быть направлены на перспективные области, включая чипы и полупроводниковые технологии, а также оборонную промышленность, где Влчек видит большие финансовые ресурсы. В то же время он хотел бы продолжить свои усилия по строительству гигафабрики в Чехии.





По мнению Бартоны, государство также должно позаботиться о качестве бизнес-среды и оставить за ценами и реальными инвестиционными решениями право решать, что будет производиться.





По словам Влчека, за последние годы Чехия преодолела крупные кризисы — кризис беженцев, энергетический кризис. Он отметил, что сейчас инфляция и энергетические рынки стабилизировались. Экономика также набирает обороты, и можно ожидать экономического роста и роста реальной заработной платы, сказал он.