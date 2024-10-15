Опрос: как чехи стараются приумножить деньги — сколько и куда они инвестируют?

Чаще всего, более чем в 73% случаев, жители предпочитают пользоваться сберегательными счетами, чтобы сохранить свои деньги. «Сберегательный счет — это отличный инструмент для создания краткосрочного запаса. Однако он имеет свои ограничения и, по определению, обычно дает меньший прирост стоимости финансовых активов в долгосрочной перспективе, чем инвестирование. Однако при инвестировании мы должны учитывать, что вложенные деньги не могут быть выведены в любой момент», — говорит Тереза Хртусова, аналитик сберегательного банка.



Склонность приумножать свой доход значительно возрастает с повышением уровня образования или достатка. Если среди людей с начальным образованием около 40% респондентов стараются вложить свои деньги, то среди людей с высшим образованием таких более 80%.



«Высшее образование — один из ключевых факторов, влияющих на то, что люди пытаются приумножить свои деньги и инвестировать их. Оно также обычно связано с более высокой финансовой грамотностью. Другим ключевым фактором является доход», — говорит Камила Фиалова из Института социологии Чешской академии наук.



«Люди с низкими доходами, которым зачастую трудно оплачивать даже необходимые расходы, менее склонны к инвестированию, чем люди с более высокими доходами. Аналогично, люди, живущие в съемном жилье, инвестируют реже. Это может быть связано не только с их худшим финансовым положением, но и с тем, что покупка собственного жилья — уже одна из форм инвестиций», — добавила она.



Хотя различия в зависимости от образования и дохода особенно очевидны, помимо этих факторов существуют значительные гендерные различия, когда речь идет об инвестициях. Мужчины инвестируют в 70% случаев, а женщины — только в 54%, добавил Томаш Одстрчил, аналитик «Европа в данных».



В основном чехи успешны в инвестировании: 76% оценивают свои усилия как прибыльные. Для 31% доходы превышают инфляцию. 3,5% чехов, занимающихся инвестициями, считают, что они приносят значительные или, по крайней мере, умеренные убытки.



В 30% случаев чехи имеют менее 100 000 чешских крон, накопленных в акциях, облигациях и других видах инвестиций. Пятая часть инвесторов вкладывает от 100 000 до 300 000 чешских крон, а 12,5% — от 300 000 до полумиллиона чешских крон. Чаще всего чехи откладывают на инвестиции от 6 до 10% своего годового дохода, показал опрос. Только один из десяти инвесторов откладывает на инвестиции более четверти своего дохода.