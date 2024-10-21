Долг и дефицит под контролем, подтвердили чехам в Брюсселе

Дефицит государственных финансов Чехии в этом году близок к двум процентам валового внутреннего продукта (ВВП), сообщило статистическое управление Брюсселя. В то же время его данные показывают, что государственный долг третий год подряд остается на уровне 42–43 процентов ВВП. Это не лучший результат и не худший среди посткоммунистических членов ЕС. В отличие от Румынии, Венгрии, Словакии, Польши и Эстонии, распорядителям внутреннего бюджета не приходится паниковать из-за того, что им грозит катастрофа.





Опубликованные сегодня данные Евростата показывают, что государственные бюджеты в Восточной Европе, в частности, прошли через серию спиралей во время пандемии, а затем и энергетического кризиса. Когда в 2020 году появился коронавирус, все члены ЕС на западе и востоке были по уши в долгах. В то время чешский дефицит в 5,6 процента ВВП не сильно отставал от одиннадцати восточноевропейских и даже был пятым по величине.





Однако в 2021 году Чехия не вошла в число таких стран, как Словения, Хорватия, Болгария и Литва, которые сразу сократили расходы на коронавирус в новом бюджете. Местный Минфин оказался единственным в Восточной Европе, кто отложил это до 2022 года, из-за чего внутренний госдолг за три года вырос на 12,9 процента ВВП. Так, после Румынии он рос самыми высокими темпами на Востоке, тогда как во всем ЕС только Франция сообщила о столь же плохом результате.





Затем серьезно испытанные государственные финансы пострадали от энергетического кризиса, во время которого европейские правительства были вынуждены помогать гражданам и компаниям с оплатой счетов за газ и электричество. Данные Евростата показывают, что, хотя помощь была обширной, в результате она не обошлась правительствам стран Восточной Европы так дорого, поскольку новые расходы покрыли доходы, увеличившиеся из-за инфляции.





Некоторые страны попали в беду только в этом году, если допустили ту же ошибку, что и в конце ковидного кризиса, и не сократили снова поддержку компаний или граждан. Именно поэтому вышеупомянутые страны Вышеградской группы оказались в беде, а также Эстония и Румыния, государственный долг которых снова начал расти. В случае с Чешской Республикой издержки энергетического кризиса, очевидно, удалось преодолеть, о чем свидетельствует значительное снижение дефицита в первой половине этого года.





Своеобразная ситуация в Словакии, которая единственная решила прислушаться к призывам некоторых экономистов и в борьбе с дефицитом осуществила значительное увеличение налогов на четыре процента ВВП за два года. В то же время, однако, тамошние министры финансов допустили постоянное увеличение расходов, поэтому Словакия стала единственной страной, которая не смогла сократить свой дефицит даже по сравнению с дефицитом в первый год ковида. И негативная тенденция продолжается с восточными соседями даже в этом году.





Распорядителю внутреннего бюджета не стоит тревожиться сообщениями о том, что прошлогодний дефицит чешского госсектора достиг 347 миллиардов крон — т.е. на 2,3 миллиарда больше, чем в первый год ковидного 2020 года. Из этого на первый взгляд следует, что консолидация государственных бюджетов не продвинулась. Мы должны понимать, что в то же время Чешская Республика пережила инфляционный шок, и в пересчете на цены 2020 года прошлогодний дефицит был на 112 миллиардов крон меньше.