Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Опрос: 70% муниципалитетов в Чехии заинтересованы в субсидиях на доступное жилье

Новости 420on
26 октября 2024
13:00
178
Субсидиарной поддержкой для строительства доступного арендного жилья воспользуются 70 процентов муниципалитетов. С другой стороны, 22 процента местных органов власти пока не рассматривают возможность ее использования. Таковы данные опроса, проведенного компанией CEEC Research и Союзом городов и муниципалитетов (SMO ČR) в первую неделю октября.
В опросе приняли участие 530 муниципалитетов, в том числе с расширенными полномочиями. Министерство регионального развития (MMR) объявило первый конкурс предложений по программе доступного жилья 1 октября.

Поддержка доступного жилья от SFPI должна быть направлена на строительство арендного жилья и может быть использована для нового строительства, перестройки или расширения здания. Часть средств может быть использована сразу для покрытия до 40 процентов стоимости при соблюдении определенных требований. Последующий субсидированный кредит по базовой ставке ЕС для Чешской Республики, сниженной на три процентных пункта, может составлять до 65 процентов стоимости проекта. В общей сложности субсидия и льготный кредит могут покрыть до 90 процентов инвестиций. Срок погашения — до 30 лет, досрочное погашение — бесплатно. Обратиться за поддержкой могут юридические лица и органы местного самоуправления.

По данным исследования, 78 процентов муниципалитетов не имеют достаточного потенциала для сдачи муниципального жилья в аренду. Из тех муниципалитетов, которые обратятся за поддержкой, 39 процентов будут использовать ее для строительства квартир, а 30 процентов — для их ремонта. Восемь процентов муниципалитетов хотели бы использовать поддержку для покупки квартир, а 16 процентов еще не знают, как они будут использовать программу субсидирования.

Более четверти опрошенных муниципалитетов в настоящее время не имеют подходящей земли для строительства квартир, но пять процентов заявили, что намерены изменить план зонирования и приобрести такую землю. В некоторых муниципалитетах земля находится в собственности государства или его подразделения. Весной правительство приняло решение выделить муниципалитетам 201 земельный участок общей площадью около 73 гектаров под строительство доступного жилья. Три процента опрошенных муниципалитетов подали заявки на получение земли под строительство. Пятьдесят семь процентов муниципалитетов теперь имеют подходящие земли для жилищного строительства.

Более половины муниципалитетов в первую очередь обеспокоены отсутствием доступного жилья как такового. В 13 процентах муниципалитетов необходимо расширить предложение жилья для представителей общественных профессий, таких как полицейские, парамедики, пожарные, учителя и врачи. Двенадцать процентов местных властей стремятся достичь порога доступной арендной платы, а шесть процентов остро нуждаются в социальном жилье. Десятая часть муниципалитетов хотела бы иметь стартовые квартиры для молодежи или, наоборот, для пожилых людей.

48 процентов участников опроса считают существующие системы государственной поддержки жилищного строительства недостаточными. По мнению 27 процентов, достаточным является только решение жилищной проблемы для малообеспеченных групп населения с помощью жилищного пособия, а по мнению 16 процентов — для той же группы населения с помощью дополнительной оплаты.

Согласно анализу, проведенному агентствами недвижимости и другими компаниями, средняя арендная плата в Чешской Республике в настоящее время составляет около 16 000 чешских крон в месяц. За последние три года арендная плата выросла примерно на четверть. Самая высокая арендная плата — в Праге, где она превышает 20 000 чешских крон. Самая низкая арендная плата традиционно наблюдается в Усти-над-Лабем, Карловых Варах и Моравско-Силезском регионе.
Чехия финансовая помощь квартиры
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
26 ОКТЯБРЯ 2024
180
ОБЩЕСТВО
«АВТОМОБИЛИ-УТОПЛЕННИКИ» ИЗ США ПОЯВЯТСЯ НА ЧЕШСКОМ РЫНКЕ. ИХ ВЫДАДУТ ЗА НЕМЕЦКИЕ
22:00
25 ОКТЯБРЯ 2024
2004
ОБЩЕСТВО
СКАНДАЛ В КРЫМУ. СОТНИ ДЕТЕЙ С ЗАПАДА ПРОВЕЛИ КАНИКУЛЫ В ЛАГЕРЕ «АРТЕК»
18:00
25 ОКТЯБРЯ 2024
1253
ПОЛИТИКА
СУД НАКАЗАЛ АКТИВИСТОВ ЗА НАРИСОВАННЫЙ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ В ПРАГЕ
16:30
25 ОКТЯБРЯ 2024
1525
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ПУТИН УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПОЛУЧИЛ СЕКРЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ УКРАИНЫ
11:30
25 ОКТЯБРЯ 2024
1511
ПОЛИТИКА
КОММЕНТАРИЙ: ФИЦО ХВАТИЛО ОДНОГО ГОДА, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СЛОВАКИЮ
10:00
25 ОКТЯБРЯ 2024
1035
ОБЩЕСТВО
ЗА ХОРОШИЙ «УРОЖАЙ» ШТРАФОВ — ЗЕЛЕНАЯ ГАЛОЧКА, ЗА МАЛЕНЬКИЙ — КРАСНАЯ
09:00
25 ОКТЯБРЯ 2024
857
ПОЛИТИКА
ВЕРНЕТСЯ ЛИ БАБИШ К ВЛАСТИ? ОН НИКОГДА НЕ БЫЛ В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ, ГОВОРИТ АНАЛИТИК
08:00
25 ОКТЯБРЯ 2024
1071
ОБЩЕСТВО
ИЗ-ЗА ПРОВЕРКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДВА ДНЯ БУДУТ ЗАКРЫТЫ ТОННЕЛИ НА ПРАЖСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДОРОГЕ
21:00
24 ОКТЯБРЯ 2024
7493
ОБЩЕСТВО
26 ОКТЯБРЯ В ПРАГЕ ПРИЗЕМЛИТСЯ ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС ЧЕШСКИХ АВИАЛИНИЙ ПОД КОДОМ ОК
19:30
24 ОКТЯБРЯ 2024
2687
ОБЩЕСТВО
КАКАЯ ПОГОДА БУДЕТ В ЧЕХИИ НА ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ
16:30
24 ОКТЯБРЯ 2024
23858
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИ ПОДАВЛЕНЫ. ПОЭТОМУ ОНИ ЭКОНОМЯТ КАК СУМАСШЕДШИЕ?
11:30
24 ОКТЯБРЯ 2024
1469
ОБЩЕСТВО
В ПОЛИЦИИ НЕ ХВАТАЕТ ЛЮДЕЙ. «ДАЖЕ СТАЖ НЕ ПОМОЖЕТ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ИПОТЕКУ»
22:00
23 ОКТЯБРЯ 2024
2084
ПОЛИТИКА
ЕС В ПАНИКЕ ИЗ-ЗА МИГРАНТОВ, ШЕНГЕН РАЗВАЛИТСЯ, ПРЕДСКАЗАЛ ОРБАН НА ВСТРЕЧЕ С ФИЦО И ВУЧИЧЕМ
19:30
23 ОКТЯБРЯ 2024
1400
ПОЛИТИКА
НАПРЯЖЕННАЯ БОРЬБА ЗА МОЛДОВУ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И РОССИЕЙ. КОММЕНТИРУЕТ ЧЕШСКИЙ ЭКСПЕРТ
18:00
23 ОКТЯБРЯ 2024
1329
ОБЩЕСТВО
ČEZ КУПИТ ДОЛЮ В ROLLS-ROYCE ЗА МИЛЛИАРДЫ