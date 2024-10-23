Опрос: 70% муниципалитетов в Чехии заинтересованы в субсидиях на доступное жилье

В опросе приняли участие 530 муниципалитетов, в том числе с расширенными полномочиями. Министерство регионального развития (MMR) объявило первый конкурс предложений по программе доступного жилья 1 октября.



Поддержка доступного жилья от SFPI должна быть направлена на строительство арендного жилья и может быть использована для нового строительства, перестройки или расширения здания. Часть средств может быть использована сразу для покрытия до 40 процентов стоимости при соблюдении определенных требований. Последующий субсидированный кредит по базовой ставке ЕС для Чешской Республики, сниженной на три процентных пункта, может составлять до 65 процентов стоимости проекта. В общей сложности субсидия и льготный кредит могут покрыть до 90 процентов инвестиций. Срок погашения — до 30 лет, досрочное погашение — бесплатно. Обратиться за поддержкой могут юридические лица и органы местного самоуправления.



По данным исследования, 78 процентов муниципалитетов не имеют достаточного потенциала для сдачи муниципального жилья в аренду. Из тех муниципалитетов, которые обратятся за поддержкой, 39 процентов будут использовать ее для строительства квартир, а 30 процентов — для их ремонта. Восемь процентов муниципалитетов хотели бы использовать поддержку для покупки квартир, а 16 процентов еще не знают, как они будут использовать программу субсидирования.



Более четверти опрошенных муниципалитетов в настоящее время не имеют подходящей земли для строительства квартир, но пять процентов заявили, что намерены изменить план зонирования и приобрести такую землю. В некоторых муниципалитетах земля находится в собственности государства или его подразделения. Весной правительство приняло решение выделить муниципалитетам 201 земельный участок общей площадью около 73 гектаров под строительство доступного жилья. Три процента опрошенных муниципалитетов подали заявки на получение земли под строительство. Пятьдесят семь процентов муниципалитетов теперь имеют подходящие земли для жилищного строительства.



Более половины муниципалитетов в первую очередь обеспокоены отсутствием доступного жилья как такового. В 13 процентах муниципалитетов необходимо расширить предложение жилья для представителей общественных профессий, таких как полицейские, парамедики, пожарные, учителя и врачи. Двенадцать процентов местных властей стремятся достичь порога доступной арендной платы, а шесть процентов остро нуждаются в социальном жилье. Десятая часть муниципалитетов хотела бы иметь стартовые квартиры для молодежи или, наоборот, для пожилых людей.



48 процентов участников опроса считают существующие системы государственной поддержки жилищного строительства недостаточными. По мнению 27 процентов, достаточным является только решение жилищной проблемы для малообеспеченных групп населения с помощью жилищного пособия, а по мнению 16 процентов — для той же группы населения с помощью дополнительной оплаты.



Согласно анализу, проведенному агентствами недвижимости и другими компаниями, средняя арендная плата в Чешской Республике в настоящее время составляет около 16 000 чешских крон в месяц. За последние три года арендная плата выросла примерно на четверть. Самая высокая арендная плата — в Праге, где она превышает 20 000 чешских крон. Самая низкая арендная плата традиционно наблюдается в Усти-над-Лабем, Карловых Варах и Моравско-Силезском регионе.