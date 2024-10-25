Исследование ENA: цены на энергоносители в Чехии сейчас немного ниже средних по Европе

В исследовании ENA сравниваются публично предлагаемые прайс-листы 749 поставщиков из 12 европейских стран во втором квартале этого года. Помимо Чехии, туда вошли Словакия, Польша, Австрия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, Италия, Великобритания, Нидерланды и Бельгия, а в случае с газом — Дания. По данным ENA, сравнение охватывает все статьи, оплачиваемые потребителями, включая компонент электроэнергии, маржу трейдера, регулируемую часть, налоги и другие платежи, такие как взносы за возобновляемые источники энергии. «Как для электричества, так и для газа конечные цены для домохозяйств, малых предприятий и крупных потребителей уже давно ниже среднего уровня сравниваемых стран», — сказал аналитик ENA Йиржи Гавор.



Согласно исследованию, средняя цена на электроэнергию с учетом всех потребителей в Европе составила чуть более 250 евро (более 6 300 крон) за мегаватт-час (МВт-ч) со всеми сборами и налогами. Цены на электроэнергию, которые платят чешские потребители, или их средневзвешенный показатель, примерно на 3% ниже этого значения. В соседней Германии, например, средняя цена на электроэнергию достигает 290 евро (более 7 300 крон) за МВт-ч. Меньше всего за электричество платят испанцы, больше всего — итальянцы.



По словам Гавора, на сравнение влияет ряд внешних факторов. «В некоторых государствах субсидирование цен из бюджета или различные схемы перекрестного субсидирования длятся и в 2024 году, где, например, крупные потребители имеют более высокие цены на электроэнергию в ущерб домохозяйствам (например, Словакия, Венгрия, Польша, Италия), в других — специальные сборы за ВИЭ ( возобновляемые источники энергии) не выплачиваются или государство берет их на себя в этом году (например, Германия), а в Чехии с 2024 года действует полная рыночная среда», — указал Гавор.



Средняя цена газа с учетом налогов для домохозяйств в Чехии составляет около 85 евро (2 150 крон) за МВт-ч. Средняя цена по всем странам, участвовавшим в исследовании, чуть ниже 100 евро (2 526 крон) за МВт-ч. Домохозяйства в соседних Германии и Польше платят за газ более чем на 10% больше, чем в Чехии, в то время как в Словакии газ стоит на треть дешевле. Италия вновь оказалась самой дорогой.



«Здесь налоговое бремя оказывает благоприятное влияние на конечную цену для чешских потребителей, которая ниже, в то время как в половине стран налоги составляют более 21% от общей цены газа. В Чехии коммерческая цена находится на среднем уровне», — говорит Гавор.



Однако доля затрат на энергоносители неодинакова. Например, если в прошлом году средняя зарплата до вычета налогов в Чехии составляла 43 341 крону, то в Германии она была более чем в два раза выше.



По сравнению с прошлым чешские цены за последние два года стали гораздо ближе к средним, тогда как раньше разница была больше. Наиболее значительно цены на энергоносители выросли в 2022 году после краха некоторых поставщиков, во главе с Bohemia Energy, и особенно после эскалации конфликта в Украине. Увеличение регулируемого компонента энергии также оказывает влияние в этом году.