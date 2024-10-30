Резервуары для хранения газа заполнены на 93 процента

«Мы хорошо подготовились к зиме, чешские газовые резервуары снова заполнены более чем на 90% благодаря нашей ответственной позиции», — заявил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек (STAN). По его словам, Чехия выполнила предписание ЕС, по которому страны-члены должны заполнить свои хранилища газа по меньшей мере на 90% на данный момент.



Ситуации на данный момент также способствует общее потребление газа. По данным министерства, по сравнению с прошлым годом удалось сэкономить почти 200 миллионов кубометров этого топлива. Однако с начала сентября, в связи с более холодной погодой, чем в прошлом году, потребление выросло, и потому объем хранилищ несколько ниже, чем в аналогичный период прошлого года.



Часть газа по-прежнему импортируется из России

В настоящее время газ поступает в Чехию из нескольких источников. Основные поставки идут через Германию, откуда газ поставляется из Норвегии и сжиженный газ с терминалов СПГ в Нидерландах. Часть поставок по-прежнему осуществляется из России через Словакию. По данным министерства, импортом газа в Чехию занимаются частные компании, руководствуясь в основном ценой.



«Мы уже доказали, что можем обойтись без российского газа, и должны сделать все, чтобы это сохранялось в будущем. Это касается и других видов сырья. С моральной точки зрения не может быть оправдана финансовая поддержка вооружения режима, который объявил нас врагом и убивает детей и мирных граждан. Мы приложили все усилия, чтобы перекрыть поставки газа из России, обеспечив альтернативные поставки, например, арендовав терминал СПГ в Нидерландах, и будем продолжать это делать», — добавил Влчек.



Новым источником газа для Чехии станет также Алжир. На этой неделе энергетическая компания ČEZ заключила контракт на поставку газа с Sonatrach. Чехия будет получать из Алжира около 2% годового потребления, что эквивалентно потреблению примерно 100 000 домохозяйств. Поставки начались в октябре, и газ поступает в Европу по трубопроводу, проложенному по дну моря.