Гарантированный доход в 10 процентов? Сомнительные инвестиционные предложения приходят даже в SMS

«Добавьте прорывные технологии в свой инвестиционный портфель. Инвестируйте в компанию Jarabák — крупнейшего продавца роботизированных газонокосилок в Чехии. За последний год наши продажи в этом сегменте выросли на 500% и это только начало. Фиксированный доход от инвестиций в размере 10% с ежемесячными выплатами на ваш счет».



Именно такое предложение получил в понедельник по SMS один из моих коллег и, вероятно, многие другие розничные клиенты одного из трех крупнейших телефонных операторов Чехии — O2.



В рассылке рекламы по SMS нет ничего плохого, если бы это не было рискованное предложение, которое могла получить чья-то бабушка. В отличие от моего коллеги, она не понимает, что у компании, о которой идет речь, долги в размере 181 млн крон и она уже давно в убытке. В этом году она заработала 57 млн крон, а в прошлом финансовом году — 37 млн чкрон.



«Честно говоря, меня раздражало SMS от O2. Я и мой офис предоставляем, помимо прочего, услуги инвестиционного консультирования, и мы очень привязаны к надзору со стороны ČNB. До недавнего времени нам даже приходилось записывать звонки, в которых мы объясняли клиентам риски, связанные с инвестированием — как правило, в широко диверсифицированные портфели, то есть с несравнимо меньшими рисками, чем покупка корпоративных облигаций», — говорит Йозеф Ухытил, владелец и директор Partners Bank в Турнове, который также получил SMS и поделился своим возмущением в социальной сети LinkedIn.



«Мне кажется несправедливым, что компании здесь с удовольствием берут кредиты у чешских домохозяйств, включая пенсионеров, в большом количестве и перекладывают на них свои риски — в случае неудачи владельцы компании обычно теряют только свой капитал — часто только базовый, исчисляемый десятками тысяч, а владелец облигации, как правило, теряет все или значительную часть своих инвестиций», — предупреждает Ухытил.



В текстовом сообщении, пришедшем от оператора, не было ни слова о возможных рисках. Просто сообщение о продаже, пропитанное дурманящим маркетингом, который раскрывает лишь часть информации.



«Неквалифицированные и неосведомленные люди могут решить, что это предложение проверено авторитетным и надежным брендом O2, и не понять, что это всего лишь реклама, обещающая высокую доходность и не упоминающая об огромном риске», — комментирует Петр Борковец, соучредитель финансовой группы Partners, которая любит публично привлекать внимание к сомнительным инвестициям.



В предложении, напротив, подчеркивается гарантированная ежемесячная выплата. «Из рекламы видно, что компании нужно много денег, и много быстро. Более того, большую часть денег она сразу же начинает использовать для выплаты процентов. Просто классическая пирамида», — считает Борковец.



Мало кому придет в голову заглянуть в торговый реестр, еще меньше розничных инвесторов знают, что именно там искать, и лишь малая часть из них способна оценить риски по балансу компании.



«Тот факт, что это предложение представлено оператором мобильной связи, вызывает, мягко говоря, сожаление. Однако суть проблемы заключается в другом — в том, что продажа таких облигаций никак не регулируется», — отмечает Ухытил. Таким образом, любая компания может выпустить и предложить облигации широкой публике через любой рекламный канал, независимо от своего текущего экономического состояния.



Корпоративные облигации в Чехии воспринимаются как нечто надежное и заслуживающее доверия. «Это не перестает меня удивлять. Мы видели так много банкротств подобных компаний», — размышляет Ухытил.



Jarabák, компания из Среднечешского края, выпустившая облигацию, на своем сайте хвастается знаком ČNB. Однако, по словам Ухытила, это не означает, что центральный банк каким-либо образом проверил финансовое состояние компании. Он просто проверяет соблюдение формальностей.



«Только профессионал может оценить, соответствует ли рисковая маржа, то есть насколько доходность выше, чем, например, ставка репо 2T Чешского национального банка, принимаемому риску. И самое главное — способна ли компания вообще выполнить свои обязательства», — отмечает Ухытил, и это подводит нас к самому главному, что должен знать, но не знает каждый инвестор в облигации.



Приобретая облигацию, инвестор всегда берет на себя риск банкротства эмитента, то есть того, кто выпускает облигацию.



Редакторы Forbes также связались с компанией Jarabák, которая с 2014 года занимается продажей и импортом оборудования для сада и мастерских. В компании говорят, что у них, как у стартапа, которым они считают себя с 2020 года (годом ранее они прекратили партнерские отношения и пошли своим путем), не так много других вариантов.



«Мы планируем заменить все облигации акционерным финансированием», — объясняет босс и совладелец Jarabák Томаш Билек. Отвечая на вопрос, не перекладывает ли он слишком большой риск на инвесторов через облигации, он отметил, что не осмелился бы сказать, что их облигации покупают неопытные люди.



«Даже новички в инвестировании хорошо проверяют, куда они вкладывают свои деньги. Некоторые даже посещают нас и проверяют лично», — утверждает бизнесмен. Однако он также добавляет, что окончательная оценка риска, конечно же, остается за инвесторами.



Для стартапов, по его словам, данные бухгалтерской отчетности никогда не будут благоприятными, особенно если мы видим их с опозданием на год. «Когда вы открываете кондитерский цех, вам сначала нужно оплатить аренду, оборудование, сырье, персонал, и только после открытия вы можете начать получать прибыль. Не говоря уже о прибыли, которая обычно приходит нескоро», — говорит Билек, добавляя, что они создают крупнейшего игрока в сегменте оборудования для сада и мастерской в Центрально-Европейском регионе.



По словам Билека, высокие убытки — результат быстрого развития. «Мы знаем, куда и как мы хотим привести компанию. В нашей отрасли, где мы сравниваемся с крупнейшими игроками на рынке, особенно в онлайн-пространстве, мы должны в первую очередь предоставлять идеальный сервис, чтобы клиенты покупали у нас и возвращались регулярно», — оправдывается Билек.



«Поэтому сначала нам нужно инвестировать в качественный человеческий капитал, инвентарь и инфраструктуру, а затем получать отдачу в виде роста продаж и интереса клиентов. Нам удается делать это с 2020 года, сохраняя высокие оценки клиентов и положительную динамику роста EBITDA на фоне долга», — добавляет он.



По словам Билека, убытки, которые мы видим на счетах, отражают вышеупомянутые инвестиции. «Три из четырех наших нынешних филиалов уже прибыльны, а последний мы открыли буквально сейчас и строим там самый большой шоу-рум беспроводных роботов-газонокосилок. В целом мы рассчитываем выйти на положительный показатель валовой прибыли в течение трех лет», — обещает предприниматель.



Редакторы Forbes также обратились к оператору O2 с вопросом, регулирует ли он рекламные предложения, которые размещает в эфире. Однако O2 ответила, что предоставляет рекламные площади только через O2 Media. Другими словами, она не несет ответственности за то, что передается через ее канал.



«O2 Media обеспечивает стороннее распространение рекламы, то есть рассылку ссылки на сайт с презентацией спонсора и последующую обработку контактов», — говорит пресс-секретарь O2 Петра Яворницка. Поэтому, по словам оператора, в тексте коммерческого сообщения четко указывается организация, которая делает предложение, а затем организация, которая обеспечивает его распространение. На следующем этапе O2 передает рекламодателю контакты заинтересованных лиц, к которым обратилось коммерческое сообщение.



«Затем рекламодатель снова обращается к ним по своим каналам связи и только после этого обращается к ним с конкретным предложением, на основании которого потенциальный клиент принимает решение воспользоваться его услугами или нет. Предоставление всей правовой информации является обязанностью рекламодателя», — отмечает Яворницка, добавляя, что критерии оценки рекламодателей, обращающихся к услугам O2 Media, устанавливаются внутренними инструкциями компании.



По мнению Министерства финансов, довольно сложно определить, можно ли считать такое коммерческое сообщение распространением инвестиционных инструментов. «Даже если оно не отвечает признакам распространения, на него все равно действуют общие положения, регулирующие коммерческие сообщения», — говорит Ондржей Макура из пресс-службы ведомства.



Что касается распространения облигаций, то, по мнению ведомства, необходимо различать, осуществляется ли размещение непосредственно эмитентом или третьей стороной в виде дилера по ценным бумагам.



«Если инвестор приобретает облигации через дилера по ценным бумагам, то он должен действовать в соответствии с Законом о деятельности на рынке капитала, который в статье 15 регулирует правила поведения дилера по ценным бумагам с клиентами. В этом случае распространение облигаций будет рассматриваться как предоставление инвестиционной услуги, на которую распространяются достаточно жесткие правила, в значительной степени согласованные с законодательством Европейского союза», — поясняет Макура.



Если же облигации предлагаются непосредственно эмитентом, то на них эти правила не распространяются. «В этом случае инвестор находится в таком же положении, как и эмитент, в качестве кредитора, который предоставляет деньги заемщику под оговоренную процентную ставку. В этом случае инвестор должен сам оценить кредитный риск эмитента», — отмечает Макура.



Это не единичный случай. Подобные предложения появляются не только в рекламных каналах оператора, но и в большом количестве. «Качество сильно падает, потому что за деньгами приходят компании, которые уже задолжали много денег по предыдущим выпускам и нуждаются в деньгах в основном для погашения предыдущих выпусков, так что это уже на стадии выбивания клина», — отмечает Борковец.



Решением может стать регулирование, которое, по мнению Петра Борковца, должно быть инициировано Министерством финансов путем изменения правил распространения облигаций таким образом, чтобы для них существовал обязательный процесс, подобный распределению средств квалифицированных инвесторов.



«Процесс, который гарантирует, что облигации предлагаются только квалифицированным клиентам, которые должным образом проинформированы, а продавец несет ответственность. То есть сделать обязательным распространение облигаций через дилеров по ценным бумагам или банки», — уточняет совладелец Partners Group.



«Я могу представить себе регулирование на выходе, то есть при продаже облигаций. Потребитель, как и в случае с кредитами, должен быть осведомлен о рискованности таких инвестиций. Я бы хотел видеть некий сокращенный анализ состояния эмитента, разумеется, в понятной форме. Или хотя бы, как в случае с продажей сигарет, что курение может убить, сопровождать любое предложение лозунгом, что можно потерять все», — предлагает Ухытил.



В прошлом Минфин создал так называемый Scorecard 2.0, который призван предоставить розничным инвесторам, не имеющим большого опыта в этом виде инвестирования, простой и быстрый инструмент для первоначальной оценки облигаций.



Интерактивный калькулятор можно найти на сайте Министерства финансов. Основные правила для розничных инвесторов в корпоративные облигации также изложены в «10 правилах для розничных инвесторов в корпоративные облигации» Чешского национального банка.



В случае выпуска облигаций с большим количеством покупателей Чешский национальный банк должен сначала утвердить проспект эмиссии, содержащий достаточную информацию об эмитенте, структуре компании и ее финансовом положении.



Кроме того, с 1 января 2024 года в случае выпуска облигаций с ограниченным лимитом (т. е. выпусков на сумму от 100 000 до 1 млн евро в течение двенадцати месяцев) эмитенты обязаны предоставить дополнительную информацию в условиях выпуска, которая должна обеспечить инвесторов достаточной информацией для оценки степени риска данной облигации.



«Министерство финансов должно сначала оценить пользу от последних изменений, прежде чем, возможно, готовить дальнейшие нормативные акты в этой области», — говорит Макура, однако о возможности введения дальнейших нормативных актов не говорит.



Другой способ — обучение новичков, но Петр Борковец относится к этому скептически. «Когда непрофессионалы потеряют 100 млрд крон, надеюсь, они станут образованными. Но я убежден, что нет необходимости в том, чтобы люди теряли эти 100 млрд крон», — считает Борковец.