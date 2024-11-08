Криптовалютный скачок: биткоин бьет рекорды на волне политических перемен в США

Вчера криптовалюта поднялась на 4,7 процента до беспрецедентной отметки в 80 092 доллара, сообщает Bloomberg, что на $6 500 больше, чем его стоимость на следующий день после выборов в США. Это связано с тем, что экс-президент-республиканец во время предвыборной кампании называл себя сторонником криптовалют. Прогноз для этой криптовалюты также благоприятен для нового состава Конгресса США, в который войдут прокриптовалютные законодатели, сообщает Bloomberg.



«В США, согласно опросам, более 15 процентов населения владеют биткоином и криптовалютами — это большая база избирателей, поэтому Трамп значительно пересмотрел свою позицию в отношении криптовалют. Среди прочего, он заявил, что хочет сделать США криптовалютной сверхдержавой, и своей администрацией создаст благоприятные условия для развития индустрии, что может способствовать дальнейшему росту доверия и цен», — ранее рассказал Ростислав Плахий, глава биткоин-подразделения Golden Gate.



По мнению аналитиков, к концу года биткоин может превысить отметку в 100 000 долларов.