«Примерно до 1989 года мы были полностью самодостаточны в производстве свинины. Сейчас страна обеспечивает себя лишь на 46%, хотя наши фермеры могут производить больше, а качество их свинины признано во всем мире, — сказал Пыха. — Не имеет смысла импортировать свинину из Испании и мясо птицы из Бразилии, когда мы можем производить эти продукты сами, причем очень высокого качества».



Объемы импорта продуктов питания в Чехию растут, за исключением незначительных колебаний с 1990-х годов. Например, в прошлом году Чехия импортировала 61,6 миллиона килограммов яблок, 60 миллионов килограммов лука, 281 миллион килограммов свинины и 120 миллионов килограммов птицы. Пыха объясняет высокий объем импорта и сокращение самообеспечения неравными условиями для производителей в ЕС и ориентацией потребителей на низкие цены. «Если мы сможем производить овощи на конкурентоспособных условиях, их будут брать и торговые сети», — говорит он.



Компания Fair Ventures, занимающаяся вопросами устойчивого развития, подсчитала углеродный след от импорта яблок, лука, свинины и мяса птицы в Евросоюз.





«Совокупные выбросы углекислого газа (CO2) при транспортировке всех импортируемых товаров из этих регионов составят до 131 000 тонн CO2 в 2023 году, если импорт будет осуществляться трудоемким способом, то есть самолетом или небольшим грузовиком, что на 103 600 тонн CO2 больше, чем при использовании местных продуктов питания», — заявил Ян Балак от имени компании.



Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) считает результаты анализа актуальными, и подчеркивает, что министерство давно поддерживает внутреннее производство, переработку продуктов питания в Чешской Республике и выращивание ценных видов продукции. «В то же время ошибочно полагать, что мы будем обеспечивать себя овощами полностью», — добавил он.



Профсоюз также отметил, что Чешская Республика часто экспортирует необработанные товары, которые ввозятся обратно переработанными. К ним относятся экспорт молока и импорт сыра и других молочных продуктов. Пыха раскритиковал отсутствие экспертных дискуссий о создании условий для конкурентоспособности чешских продуктов питания. Он считает необходимым обеспечить, например, сопоставимый уровень поддержки или уровень администрирования. Выборный опроверг мнение об отсутствии дискуссии и считает укрепление конкурентоспособности одной из главных целей стратегии министерства.



Пыха призвал правительство, торговые сети и потребителей делать больше для поддержки местного производства и сокращения импорта продуктов питания, которые можно вырастить в Чехии.





«Чешская Республика обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать более самодостаточной и экологически ответственной. Поощрение местного производства, инвестиции в органическое земледелие и просвещение потребителей могут привести к снижению выбросов», — сказал Пыха.



Выборный отметил, что в задачи правительства или министерства не входит указывать людям, что им покупать.