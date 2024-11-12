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Едим чужое: продовольственная независимость Чехии рушится — страна наращивает импорт

Новости и статьи
14 ноября 2024
15:00
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Самообеспеченность Чехии по производству овощей в период с 1992 по 2020 год снизилась с 67 до 31%, заявили на пресс-конференции представители Чешского сельскохозяйственного союза. По данным союза, сокращается и самообеспеченность по производству свинины и мяса птицы, что увеличивает потребность в импорте продовольствия. Мартин Пыха, председатель союза, заявил, что чешские фермеры могли бы сами производить свинину или мясо птицы, что позволило бы сократить углеродный след от импорта продовольствия из-за рубежа. Поэтому он призвал правительство, магазины и потребителей сделать больше для поддержки местного производства и снижения импорта.
«Примерно до 1989 года мы были полностью самодостаточны в производстве свинины. Сейчас страна обеспечивает себя лишь на 46%, хотя наши фермеры могут производить больше, а качество их свинины признано во всем мире, — сказал Пыха. — Не имеет смысла импортировать свинину из Испании и мясо птицы из Бразилии, когда мы можем производить эти продукты сами, причем очень высокого качества».

Объемы импорта продуктов питания в Чехию растут, за исключением незначительных колебаний с 1990-х годов. Например, в прошлом году Чехия импортировала 61,6 миллиона килограммов яблок, 60 миллионов килограммов лука, 281 миллион килограммов свинины и 120 миллионов килограммов птицы. Пыха объясняет высокий объем импорта и сокращение самообеспечения неравными условиями для производителей в ЕС и ориентацией потребителей на низкие цены. «Если мы сможем производить овощи на конкурентоспособных условиях, их будут брать и торговые сети», — говорит он.

Компания Fair Ventures, занимающаяся вопросами устойчивого развития, подсчитала углеродный след от импорта яблок, лука, свинины и мяса птицы в Евросоюз. 

«Совокупные выбросы углекислого газа (CO2) при транспортировке всех импортируемых товаров из этих регионов составят до 131 000 тонн CO2 в 2023 году, если импорт будет осуществляться трудоемким способом, то есть самолетом или небольшим грузовиком, что на 103 600 тонн CO2 больше, чем при использовании местных продуктов питания», — заявил Ян Балак от имени компании.

Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) считает результаты анализа актуальными, и подчеркивает, что министерство давно поддерживает внутреннее производство, переработку продуктов питания в Чешской Республике и выращивание ценных видов продукции. «В то же время ошибочно полагать, что мы будем обеспечивать себя овощами полностью», — добавил он.

Профсоюз также отметил, что Чешская Республика часто экспортирует необработанные товары, которые ввозятся обратно переработанными. К ним относятся экспорт молока и импорт сыра и других молочных продуктов. Пыха раскритиковал отсутствие экспертных дискуссий о создании условий для конкурентоспособности чешских продуктов питания. Он считает необходимым обеспечить, например, сопоставимый уровень поддержки или уровень администрирования. Выборный опроверг мнение об отсутствии дискуссии и считает укрепление конкурентоспособности одной из главных целей стратегии министерства.

Пыха призвал правительство, торговые сети и потребителей делать больше для поддержки местного производства и сокращения импорта продуктов питания, которые можно вырастить в Чехии. 

«Чешская Республика обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать более самодостаточной и экологически ответственной. Поощрение местного производства, инвестиции в органическое земледелие и просвещение потребителей могут привести к снижению выбросов», — сказал Пыха. 

Выборный отметил, что в задачи правительства или министерства не входит указывать людям, что им покупать.
продукты еда экономика
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