Рост в Китае, спад в Европе: что происходит с мировыми продажами электромобилей?

Данные включают полностью электрические автомобили и подключаемые гибриды, то есть гибридные автомобили с возможностью зарядки. За январь-октябрь продажи электромобилей выросли на 24% до 13,3 млн единиц.





В Китае октябрьские продажи увеличились на 54% и составили рекордные 1,2 млн автомобилей. По сравнению с предыдущим месяцем продажи выросли на 6%. С начала года продажи там увеличились на 38% до 8,4 млн автомобилей. Rho Motion утверждает, что китайский рынок не показывает признаков замедления и вступает в последние два благоприятных месяца года.





Продажи электромобилей в Европе в октябре выросли на 0,8% по сравнению с прошлым годом и составили 260 000 автомобилей. Однако по сравнению с сентябрем этот показатель снизился на 14%. Руководитель Rho Motion Чарльз Лестер заявил агентству Reuters, что также ожидает в регионе благоприятного завершения года, но за первые десять месяцев этого года продажи в Европе снизились на 3% до 2,5 млн.





Европейский автомобильный сектор сталкивается с рядом проблем, включая высокие производственные затраты и импорт дешевых автомобилей из Китая. Крупнейший европейский автопроизводитель, Volkswagen, заявил в октябре, что планирует закрыть как минимум три завода в Германии, что станет первым случаем в истории компании.





В США и Канаде продажи электромобилей в октябре увеличились на 11,4% до 116 000 единиц. С начала года этот показатель вырос на 9% до 1,4 млн автомобилей.