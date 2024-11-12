Центробанк Чехии считает ослабление кроны риском инфляции

Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) считает более слабый курс кроны риском дальнейшего развития инфляции. Это следует из протокола заседания по установлению процентных ставок, который сегодня опубликовал ЧНБ.





Вице-губернатор ЧНБ Ева Замразилова считает ослабление кроны достаточным основанием для прекращения снижения процентных ставок и на заседании проголосовала за сохранение базовой процентной ставки на уровне 4,25 процента. Однако на прошлой неделе большинство членов правления банка поддержало снижение ставки на четверть процентного пункта до четырех процентов.





Член правления банка Ян Кубичек отметил на заседании, что, согласно текущему прогнозу ЧНБ, курс кроны в конце 2025 года на шесть процентов слабее прогноза прошлой осени.





Заместитель председателя ЧНБ Ян Фрайт официально заявил, что без укрепления обменного курса кроны будет очень сложно достичь целевого показателя инфляции ЧНБ в два процента, учитывая нынешнюю напряженность на рынке труда. Текущий прогноз ЧНБ предполагает, что средний обменный курс кроны составит 25,10 кроны/евро в этом году, 25,40 кроны/евро в следующем году и 25,50 кроны/евро годом позже.





Члены правления также указали на продолжающийся более быстрый рост цен на услуги, что создает риск общей инфляции. По мнению члена совета Яна Прохазки, более высокая инфляция в сфере услуг приведет к тому, что из-за колебаний цен в потребительской корзине, таких как продукты питания и топливо, общая инфляция может чаще достигать верхней границы допустимого диапазона ЧНБ, то есть три процента. Член совета Томаш Голуб, напротив, заявил, что риск инерции цен на услуги снижается, поскольку их развитие больше не является равномерным и замедление роста заработной платы окажет на это положительное влияние.





Управляющие ЧНБ Алеш Михл и Замразилова высказались на встрече за осторожный подход к дальнейшему снижению ставок, по их словам, ситуация в экономике требует сохранения жесткой монетарной политики. В этом контексте Фрайт отметил, что долгосрочное превышение целевого показателя ЧНБ в два процента может привести к увеличению инфляционных ожиданий в экономике.