Министерству придется заплатить миллионный штраф за ошибку в оцифровке процедуры строительства

Штраф связан с предыдущим решением Управления по защите конкуренции (ÚOHS), которое в мае этого года запретило министерству выполнять контракт, сообщил ČTK пресс-секретарь министерства Петр Валецко.



«Управление решило, что MMR совершило правонарушение, когда заключило государственный контракт в рамках переговорной процедуры без публикации, без соблюдения правовых условий для использования данного вида закупочной процедуры», — говорится в сообщении управления.



Штраф последовал за решением прокуратуры, принятым в мае этого года, в котором прокуратура запретила министерству исполнять контракт с InQool с четырехмесячной задержкой. «Штраф последовал за другим решением антимонопольного ведомства о заключении государственного контракта на оцифровку процесса строительства в рамках переговорной процедуры без публикации. Министерство не согласилось с этим первоначальным решением и в августе подало иск в Административный суд. Мы все еще ожидаем результатов», — сказал Валецко, пресс-секретарь министерства.



В своей апелляции министерство ссылалось в основном на то, что ему не хватило времени после того, как Управление по конкуренции и защите прав потребителей отменило предыдущий тендер. Однако этот аргумент не был услышан Млсной. Он заявил, что MMR само спровоцировало ситуацию тем, что установило условия в ранее отмененном тендере.



«MMR заранее знало о сомнениях в законности установленных условий тендера из предварительных консультаций с рынком и, несмотря на это, проигнорировал высказанные оговорки. Министерство является автором закона о строительстве. Поэтому оно могло бы добиться отсрочки выполнения положений закона, согласно которым информационные системы должны быть введены в действие к 1 июля 2024 г. Затем он мог бы провести повторные торги по надлежащей процедуре и установить справедливые условия тендера. Однако MMR этого не сделало и вместо этого прибегло к неконкурентной процедуре», — говорится в пресс-релизе ведомства.



Цифровизация процедуры строительства началась 1 июля этого года и с самого начала была сопряжена с трудностями. Министерство регионального развития под руководством Ивана Бартоша хотело внедрить систему оцифровки строительных процедур модульно, то есть по частям, а не целиком, как ранее планировало министерство под руководством Клары Досталовой. В конце сентября Бартош был уволен с поста вице-премьера и министра регионального развития из-за проблем с оцифровкой, что привело к уходу партии "Пираты" из правительства. Министром регионального развития был назначен Петр Кулханек (STAN), а правительство впоследствии приняло решение о заключении нового контракта на систему. В то же время оно разрешило временно использовать оригинальные системы с теми, которые были запущены летом.