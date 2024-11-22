Чехия — прибыльное место. В этом году уже выплачено более 300 миллиардов дивидендов

Больше всего своим иностранным владельцам отправляют банки и автомобильные компании. Но даже водные компании выплачивают большие дивиденды своим материнским группам.



По предварительным данным Чешского национального банка, с января по сентябрь заграничным бизнесменам было выплачено 307,9 млрд крон дивидендов и процентов, что на 52,5 млрд крон больше, чем за тот же период прошлого года.



«Это произошло в основном за счет роста прибыли компаний с иностранным капиталом, которая увеличилась на 15,1% по сравнению с прошлым годом, то есть на 56,7 млрд крон. Однако свою роль сыграло и несколько более низкое значение реинвестированной прибыли», — сказал аналитик UniCredit Bank Йиржи Пур.



Уровень реинвестированной прибыли в этом году снизился с 32 до 28,8%, согласно данным ČNB, которые, вероятно, еще будут пересматриваться. Однако она все еще немного превышает среднее значение за период между финансовым кризисом и пандемией ковида, то есть с 2010 по 2019 год, когда она составляла 25%.



Установление рекорда



За весь прошлый год в виде дивидендов и процентов от прямых иностранных инвестиций за рубеж утекло 322 млрд крон.



«Чешская Республика по-прежнему остается выгодным местом для иностранных владельцев. Годовая доходность прямых иностранных инвестиций в 2023 году осталась на уровне 9,6%, что ниже среднего показателя в 10,3% в 2010-2019 годах, но выше среднего по сравнению с другими странами региона ЦВЕ», — отметил Пур.



Однако в рейтинге этих стран Чехия опустилась со второго места на четвертое, уступив Болгарии, где рентабельность инвестиций составила 10,4 процента, Литве (10,3 процента) и Латвии (9,8 процента).

«Позади нас оказались Румыния и Польша с доходностью 9,1 и 8,7 процента соответственно. Австрия принесла иностранным инвесторам 6,5 процента, Словакия — 6,3 процента, а Венгрия — 6,1 процента», — добавил Пур.



Пик выплат дивидендов обычно приходится на третий квартал. За весь 2022 год за границу ушло 331 млрд крон дивидендов и процентов, тогда как годом ранее материнские компании отечественных компаний выплатили 193 млрд крон. До сих пор 2019 год был рекордным: отток капитала из чешских компаний в иностранные концерны составил 353 млрд. Этот год может превзойти его.



Дивидендные выплаты растут во всем мире



Согласно исследованию инвестиционной компании Janus Henderson, в прошлом году компании по всему миру выплатили акционерам рекордные дивиденды в размере 1,66 трлн долларов (примерно 38,2 трлн крон). Это на 5,6 %больше, чем в прошлом году.



Больше всего выплатили технологические компании Microsoft и Apple. По оценкам Janus Henderson, в этом году объем дивидендов, выплаченных по всему миру, вырастет еще на 3,9%.



Среди стран, куда материнские компании вывели капитал из Чехии в прошлом году, лидируют Нидерланды, за ними следуют Германия, Австрия, Люксембург, Швейцария, Франция и Бельгия.



Наибольший отток капитала из Чехии приходится на банки и страховые компании, поскольку крупнейшие из них имеют владельцев за рубежом. Например, Česká spořitelna принадлежит австрийской группе Erste, Komerční banka — французской Société Générale, а ČSOB — бельгийской KBC. В прошлом году отечественные банки и страховые компании отправили своим зарубежным родителям почти 85 млрд крон, а годом ранее — более 134 млрд.



Миллиарды иностранным материнским компаниям ежегодно выплачивают и промышленные предприятия, такие как автопроизводители и компании, работающие в сфере информационных технологий.



ЧНБ еще не предоставил данные за этот год.



Дивиденды — это еще и политический вопрос. «Мы будем решать проблему оттока дивидендов за границу с целью повышения привлекательности инвестиций в Чешскую Республику, отдавая предпочтение реинвестициям в чешскую экономику», — пообещало правительство Петра Фиалы (ODS) в своем обновленном заявлении в марте прошлого года.