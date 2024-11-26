Неужели энтузиазм ослабел? Стоимость биткоина упала почти на 200 000 крон за несколько дней

За последние две недели аналитики в целом сошлись во мнении, что курс потянули вверх в первую очередь результаты выборов в США. Ведь победивший на них Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал сделать США криптовалютной сверхдержавой.



Напомним, что в начале этого года стоимость биткоина составляла всего 946 227 крон. В начале сентября он торговался на уровне 1 227 989 крон, а в начале октября его стоимость составляла уже 1 494 764 крон. Однако в ночь со среды 6 на четверг 7 ноября — менее чем через сутки после избрания Трампа президентом США — курс взлетел до 1 801 378 крон.



Другие факторы влияния

По мнению аналитиков, дальнейшему росту биткоина способствовало сообщение в Financial Times о том, что Trump Media and Technology Group близка к приобретению компании Bakkt. Последняя разрабатывает программное обеспечение для владения и торговли криптовалютами.



В конце прошлой недели биткоин поднялся до отметки 2 420 737 — исторического максимума. Но затем наступило снижение курса, так что во вторник днем одна виртуальная монета предлагалась по цене от 2 224 234 крон, или почти на 200 000 крон меньше.



Аналитики уже предупреждали, что курс может не только вырасти.





«Индикаторы технического графика также показывают, что цена биткоина слишком завышена, поэтому не исключено, что на этой неделе мы увидим паузу в росте и кратковременную консолидацию цены, или же цена ненадолго отступит перед дальнейшим ростом», — говорит Саймон Питерс, аналитик eToro.



«Я рассматриваю текущие события как очередную фазу цикла, через который регулярно проходит биткоин. Тем не менее важно отметить, что волатильность биткоина все еще очень высока, хотя и снижается. В 2020 году мы наблюдали рост курса примерно в пять раз, в то время как в этом году он увеличился лишь чуть более чем в два раза. Несмотря на это, биткоин остается крайне рискованным выбором по сравнению с такими консервативными инструментами, как инвестиции в недвижимость», — предупреждает CGO Investown Марек Кржиж.



Однако никто не может со 100-процентной уверенностью сказать, как будет развиваться обменный курс в данный момент. Сильные колебания курса типичны для этой ниши.



Ethereum также упал

Рост курса биткоина привел к росту стоимости и других криптовалют, например эфириума. Однако вторая по известности виртуальная монета еще не побила свой предыдущий рекорд, который был установлен в ноябре 2021 года на отметке 104 970.



В начале сентября эфириум предлагался по цене 51 129 крон, а в начале октября — 57 844 кроны. В конце прошлой недели стоимость составляла уже 84 995 крон, но затем наступил спад. Сейчас один эфир торгуется на уровне 80 374 кроны.