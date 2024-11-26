Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Чешские СМИ: российский рубль упал до самого низкого уровня почти за три года

Новости 420on
28 ноября 2024
13:00
196
Российская валюта является самой слабой по отношению к доллару США с марта 2022 года. В среду курс превысил 110 рублей за доллар, российская валюта потеряла почти четверть своей стоимости с августа.
По мнению аналитиков, большое падение связано главным образом с новыми санкциями США, введенными против Москвы из-за продолжающейся военной агрессии на Украине. В ответ центральный банк России объявил, что прекратит валютные интервенции от имени министерства финансов к концу года, чтобы снизить волатильность рынка.

Рубль упал более чем на 24% по отношению к доллару с начала августа и сейчас торгуется на уровне около 113 рублей за доллар, сообщило агентство Reuters рано утром в среду. Падение российской валюты удивило экономистов, которые в начале ноября прогнозировали, что в течение года она достигнет уровня ста рублей за доллар.

Последние события также сопровождаются падением фондового рынка, который в этом году потерял более двадцати процентов. Инвесторы переводят свои сбережения из акций в депозиты, проценты по которым превышают текущую базовую ставку центрального банка в 21 процент.

Аналитики теперь ожидают, что к концу года рубль может торговаться в пределах 115-120 рублей за доллар. Некоторые призывают правительство и центральный банк принять такие меры, как принуждение экспортеров продавать больше иностранной валюты и увеличение государственных продаж иностранной валюты.

Россияне ждут роста цен

Падение рубля поддерживает инфляцию, которая в этом году должна превысить прогноз ЦБ. По ее оценкам, десятипроцентное ослабление валюты увеличивает инфляцию на полпроцента. Это означает, что нынешнее четырехмесячное снижение курса рубля может повысить инфляцию на 1,5 процентных пункта.

По мнению аналитиков, падение валюты усугубили новые санкции против российского финансового сектора, которые нарушили расчеты во внешней торговле. Большинство крупнейших российских банков сейчас подпадают под санкции США. Таким образом, финансовые учреждения не могут осуществлять банковские операции в долларах. Единственный способ получить доллары — это импортировать валюту оптом в виде наличных.

После введения западных ограничений на московскую биржу Московская биржа вся торговля долларами и евро перешла на внебиржевой рынок и в результате стала нестабильной и непрозрачной. Большинство банков предоставляют данные только регулирующим органам.

Многие аналитики отмечают, что, если не считать нового витка напряженности в отношениях с Западом из-за военной агрессии России в Украине и новых финансовых санкций, серьезных причин для спада нет. Цена на нефть, то есть основную статью российского экспорта, практически стабильна.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что слабый рубль выгоден компаниям-экспортерам. Цены российского энергетического эксперта в основном установлены в долларах. Это также помогает Москве увеличить доходы государственного бюджета от налогов на энергоносители и экспортных пошлин.
Чехия курсы валют Россия кризис Кризис в России
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
28 НОЯБРЯ 2024
290
ЭКОНОМИКА
ЦЕНТРОБАНК ЧЕХИИ НЕ СТАЛ МЕНЯТЬ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
09:30
28 НОЯБРЯ 2024
1014
ОБЩЕСТВО
ВНЕЗАПНО РАСПЛАТИЛСЯ С ДОЛГАМИ. ЛЮДИ В ЧЕХИИ НАШЛИ СПОСОБ АННУЛИРОВАТЬ КРЕДИТЫ
08:00
28 НОЯБРЯ 2024
476
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЙ СЕНАТОР ХОЧЕТ ОТПРАВЛЯТЬ БЕЗДОМНЫХ В ТЮРЬМУ. «ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ», — ГОВОРИТ ОН
21:00
27 НОЯБРЯ 2024
508
ЭКОНОМИКА
НЕУЖЕЛИ ЭНТУЗИАЗМ ОСЛАБЕЛ? СТОИМОСТЬ БИТКОИНА УПАЛА ПОЧТИ НА 200 000 КРОН ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
18:45
27 НОЯБРЯ 2024
402
ОБЩЕСТВО
СЕТИ TESCO И BILLA НЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬ ФЕЙЕРВЕРКИ ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА
15:00
27 НОЯБРЯ 2024
840
ПОЛИТИКА
ФИЦО ПОХВАСТАЛСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ ОТ ПУТИНА, КОТОРОЕ С РАДОСТЬЮ ПРИНЯЛ
13:00
27 НОЯБРЯ 2024
677
ОБЩЕСТВО
ИЗ-ЗА УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ БЮРО ТРУДА ЗАКРОЕТ 50 ОТДЕЛЕНИЙ
11:30
27 НОЯБРЯ 2024
947
ОБЩЕСТВО
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕДА В ЧЕХИИ. В ПЕНСИЯХ БУДЕТ ДЫРА НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ДЕТИ БУДУТ РОЖДАТЬСЯ, КАК ПРИ ГУСАКЕ
10:00
27 НОЯБРЯ 2024
715
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ПОСТАВИЛИ УКРАИНЕ КОГЕНЕРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СУММУ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА КРОН
09:00
27 НОЯБРЯ 2024
739
ОБЩЕСТВО
ПОЖАР В НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ НАНЕС УЩЕРБ НА МИЛЛИОНЫ КРОН
08:00
27 НОЯБРЯ 2024
354
ОБЩЕСТВО
РОЖДЕСТВО В ДОЛГ. ЧЕХИ БЕРУТ БОЛЬШЕ КРЕДИТОВ НА ПОДАРКИ
22:00
26 НОЯБРЯ 2024
2418
ОБЩЕСТВО
ДРАКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МЛАДА-БОЛЕСЛАВ — ИНОСТРАНЦЫ
21:00
26 НОЯБРЯ 2024
1331
ОБЩЕСТВО
СОТРУДНИКИ AMAZON БУДУТ БАСТОВАТЬ ВО ВРЕМЯ «ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫ»
16:30
26 НОЯБРЯ 2024
491
ПОЛИТИКА
ЗАРПЛАТЫ У ЧЕШСКИХ ДЕПУТАТОВ РАСТУТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ У НЕМЕЦКИХ
16:00
26 НОЯБРЯ 2024
684
ОБЩЕСТВО
В НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ ВОЗНИК ПОЖАР. НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ВОЗМОЖНЫ ПРОБКИ