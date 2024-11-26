По мнению аналитиков, большое падение связано главным образом с новыми санкциями США, введенными против Москвы из-за продолжающейся военной агрессии на Украине. В ответ центральный банк России объявил, что прекратит валютные интервенции от имени министерства финансов к концу года, чтобы снизить волатильность рынка.



Рубль упал более чем на 24% по отношению к доллару с начала августа и сейчас торгуется на уровне около 113 рублей за доллар, сообщило агентство Reuters рано утром в среду. Падение российской валюты удивило экономистов, которые в начале ноября прогнозировали, что в течение года она достигнет уровня ста рублей за доллар.



Последние события также сопровождаются падением фондового рынка, который в этом году потерял более двадцати процентов. Инвесторы переводят свои сбережения из акций в депозиты, проценты по которым превышают текущую базовую ставку центрального банка в 21 процент.



Аналитики теперь ожидают, что к концу года рубль может торговаться в пределах 115-120 рублей за доллар. Некоторые призывают правительство и центральный банк принять такие меры, как принуждение экспортеров продавать больше иностранной валюты и увеличение государственных продаж иностранной валюты.



Россияне ждут роста цен



Падение рубля поддерживает инфляцию, которая в этом году должна превысить прогноз ЦБ. По ее оценкам, десятипроцентное ослабление валюты увеличивает инфляцию на полпроцента. Это означает, что нынешнее четырехмесячное снижение курса рубля может повысить инфляцию на 1,5 процентных пункта.



По мнению аналитиков, падение валюты усугубили новые санкции против российского финансового сектора, которые нарушили расчеты во внешней торговле. Большинство крупнейших российских банков сейчас подпадают под санкции США. Таким образом, финансовые учреждения не могут осуществлять банковские операции в долларах. Единственный способ получить доллары — это импортировать валюту оптом в виде наличных.



После введения западных ограничений на московскую биржу Московская биржа вся торговля долларами и евро перешла на внебиржевой рынок и в результате стала нестабильной и непрозрачной. Большинство банков предоставляют данные только регулирующим органам.



Многие аналитики отмечают, что, если не считать нового витка напряженности в отношениях с Западом из-за военной агрессии России в Украине и новых финансовых санкций, серьезных причин для спада нет. Цена на нефть, то есть основную статью российского экспорта, практически стабильна.



Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что слабый рубль выгоден компаниям-экспортерам. Цены российского энергетического эксперта в основном установлены в долларах. Это также помогает Москве увеличить доходы государственного бюджета от налогов на энергоносители и экспортных пошлин.