Аналитики ожидают, что ЧНБ приостановит снижение процентных ставок в четверг
16 декабря 2024
16:30
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Банковское правление Чешского национального банка (ЧНБ) в четверг, скорее всего, прекратит начатое год назад смягчение денежно-кредитной политики и сохранит базовую процентную ставку на уровне 4%. Этого ожидают аналитики, опрошенные агентством ČTK. По их мнению, несмотря на то, что снижение процентных ставок пошло бы на пользу восстановлению экономики Чехии, правление банка будет действовать осторожно, учитывая сохраняющуюся повышенную инфляцию в сфере услуг. В интервью СМИ в последние недели члены правления также говорили о необходимости осторожного подхода.
«Темой декабрьского заседания совета директоров станет выбор между снижением ставок на 0,25 процентных пункта и сохранением их на прежнем уровне. Ухудшение перспектив развития внутренней экономики, относительно сильный обменный курс кроны, снижение ожидаемых процентных ставок в еврозоне и в целом благоприятные данные по инфляции за последние месяцы — все это говорит в пользу снижения ставок. Однако, судя по публичным заявлениям некоторых членов правления, в ЧНБ растет мнение, что приостановка процесса смягчения денежно-кредитной политики не повредит, особенно в связи с не слишком значительным ростом цен в секторе услуг», — сказал ČTK главный экономист Cyrrus Вит Градил.
«Проблемы немецкой промышленности вскоре в полной мере затронут и чешскую экономику. Логичным шагом было бы дальнейшее снижение ставок ЧНБ, что позволило бы компаниям получать более дешевые кредиты в трудные времена. Однако в этом году центральный банк уже довольно сильно снизил ставки, но это не оказало особого влияния на банковский рынок», — говорит Ондржей Козел, главный операционный директор краудфандинговой платформы Fingood. «Таким образом, банк стоит перед выбором, продолжать ли снижать ставки или оставить пространство до конца года и использовать его только после того, как будут известны новые данные по экономике Чехии и Европы в начале следующего года», — добавил он, добавив, что ожидает сохранения ставок на прежнем уровне.
«Учитывая текущие экономические показатели и сохраняющееся инфляционное давление, особенно в секторе услуг, вероятно, что ЧНБ сохранит базовую ставку на текущем уровне 4%. Хотя годовая инфляция в ноябре осталась на уровне 2,8%, что несколько ниже ожиданий, структура инфляции свидетельствует о повышении цен на услуги, что потребует осторожного подхода к дальнейшему снижению ставки», — считает Марек Покорный, аналитик инвестиционной платформы Portu.
Мартин Гюртлер, аналитик Komerční banka, также считает инфляционную динамику аргументом в пользу сохранения ставок на текущем уровне. «Совет банка, который ориентируется на текущие данные, а не на прогноз, вероятно, будет убежден ростом заработной платы в третьем квартале, который был значительно выше, чем ожидал центробанк. Тем не менее перспективы лишь слабого экономического роста и возвращения инфляции к целевому уровню в 2% все равно создадут давление на ставки в сторону понижения, которое, по нашему мнению, должно продолжиться в 2025 году», сказал он.
Специалист по ипотечному кредитованию Bydli Даниэль Хорняк также ожидает продолжения смягчения денежно-кредитной политики после Нового года. «На мой взгляд, текущая экономическая ситуация и неопределенность перспектив приведут к осторожности, поэтому ставки останутся на текущем уровне. Если и будет снижение, то на следующем заседании, когда у ЧНБ будут более точные цифры на 2024 год», — сказал он. Совет банка вновь примет решение в начале февраля.
Специалист по ипотечному кредитованию FinGO также ожидает, что совет не будет ничего менять сейчас. Поэтому, по ее словам, удешевления ипотеки ожидать не стоит. «Некоторые банки только сейчас пошли на небольшое снижение ставок в преддверии Рождества, особенно по трехлетней фиксации, которая по-прежнему наиболее востребована клиентами. Но это скорее подготовка к удешевлению в следующем году, потому что это небольшое снижение ставок все еще не составляет должной конкуренции другим банкам. Так что в этом году ничего существенного не произойдет», — заключила она.
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