Рождество — время для переоценки инвестиций. 5 шагов, чтобы проверить, где вы теряете

Первое — это полный пересмотр состава вашего портфеля. Ваши потребности и инвестиционные цели могли измениться в течение года, и состав портфеля должен отражать эти изменения в будущем. Даже если ваши цели не изменились, отдельные классы активов могли значительно вырасти или упасть за прошедшие месяцы, и вам нужно убедиться, что портфель продолжает выполнять свою задачу.



Заглянув глубже, вы также должны убедиться, что уровень диверсификации и распределения между рассматриваемыми классами активов, такими как акции, облигации, сырьевые товары или недвижимость, существенно не снизился — ведь если это произошло, вы можете принять на себя потенциально больший риск, чем вам хотелось бы.



С точки зрения эффективности портфеля, также обратите внимание на потенциальное дублирование, особенно между ETF и взаимными фондами. Это связано с тем, что вы легко можете оказаться участником фондов, которые инвестируют в одни и те же или очень похожие сектора или регионы, и вы неоправданно подвергаете себя риску концентрации. В-третьих, посмотрите, не можете ли вы совершить какие-либо «налоговые продажи», чтобы оптимизировать свои налоговые обязательства.



В-четвертых, подумайте, не следует ли вам вообще ликвидировать часть своего портфеля. Примите тот факт, что некоторые инвестиции просто не сработают, и вместо того, чтобы пытаться «сидеть на них» бесконечно долго, избавьтесь и используйте освободившийся капитал в другом месте.



Последнее, что вы должны сделать в этом году, — проверить, все ли инвестиционные возможности, поддерживаемые государством, вы использовали с точки зрения инвестора. Будь то классический DPS (дополнительное пенсионное страхование) или новый DIP (долговременный инвестиционный продукт) этого года, убедитесь, что вы не теряете деньги, которые, грубо говоря, находятся под носом.