Рождество — время для переоценки инвестиций. 5 шагов, чтобы проверить, где вы теряете
25 декабря 2024
15:00
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Вы можете считать, что ваш портфель не требует особого внимания, но есть несколько вещей, на которые стоит обращать внимание хотя бы раз в год. И вторая половина декабря — самое подходящее время для этого.
Первое — это полный пересмотр состава вашего портфеля. Ваши потребности и инвестиционные цели могли измениться в течение года, и состав портфеля должен отражать эти изменения в будущем. Даже если ваши цели не изменились, отдельные классы активов могли значительно вырасти или упасть за прошедшие месяцы, и вам нужно убедиться, что портфель продолжает выполнять свою задачу.
Заглянув глубже, вы также должны убедиться, что уровень диверсификации и распределения между рассматриваемыми классами активов, такими как акции, облигации, сырьевые товары или недвижимость, существенно не снизился — ведь если это произошло, вы можете принять на себя потенциально больший риск, чем вам хотелось бы.
С точки зрения эффективности портфеля, также обратите внимание на потенциальное дублирование, особенно между ETF и взаимными фондами. Это связано с тем, что вы легко можете оказаться участником фондов, которые инвестируют в одни и те же или очень похожие сектора или регионы, и вы неоправданно подвергаете себя риску концентрации. В-третьих, посмотрите, не можете ли вы совершить какие-либо «налоговые продажи», чтобы оптимизировать свои налоговые обязательства.
В-четвертых, подумайте, не следует ли вам вообще ликвидировать часть своего портфеля. Примите тот факт, что некоторые инвестиции просто не сработают, и вместо того, чтобы пытаться «сидеть на них» бесконечно долго, избавьтесь и используйте освободившийся капитал в другом месте.
Последнее, что вы должны сделать в этом году, — проверить, все ли инвестиционные возможности, поддерживаемые государством, вы использовали с точки зрения инвестора. Будь то классический DPS (дополнительное пенсионное страхование) или новый DIP (долговременный инвестиционный продукт) этого года, убедитесь, что вы не теряете деньги, которые, грубо говоря, находятся под носом.
Заглянув глубже, вы также должны убедиться, что уровень диверсификации и распределения между рассматриваемыми классами активов, такими как акции, облигации, сырьевые товары или недвижимость, существенно не снизился — ведь если это произошло, вы можете принять на себя потенциально больший риск, чем вам хотелось бы.
С точки зрения эффективности портфеля, также обратите внимание на потенциальное дублирование, особенно между ETF и взаимными фондами. Это связано с тем, что вы легко можете оказаться участником фондов, которые инвестируют в одни и те же или очень похожие сектора или регионы, и вы неоправданно подвергаете себя риску концентрации. В-третьих, посмотрите, не можете ли вы совершить какие-либо «налоговые продажи», чтобы оптимизировать свои налоговые обязательства.
В-четвертых, подумайте, не следует ли вам вообще ликвидировать часть своего портфеля. Примите тот факт, что некоторые инвестиции просто не сработают, и вместо того, чтобы пытаться «сидеть на них» бесконечно долго, избавьтесь и используйте освободившийся капитал в другом месте.
Последнее, что вы должны сделать в этом году, — проверить, все ли инвестиционные возможности, поддерживаемые государством, вы использовали с точки зрения инвестора. Будь то классический DPS (дополнительное пенсионное страхование) или новый DIP (долговременный инвестиционный продукт) этого года, убедитесь, что вы не теряете деньги, которые, грубо говоря, находятся под носом.
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