Президент Чехии подписал бюджет на следующий год с дефицитом в 241 млрд крон

Оговорки президента указывают на то, что некоторые прогнозируемые доходы и расходы нереалистичны. Павел сообщил, что получил личную гарантию от премьер-министра Петра Фиалы и министра финансов Збынека Станьюры (оба ODS), что дефицит в следующем году не будет выше запланированного и что правительство не нарушит Закон об ответственности бюджета. «За эту гарантию правительство будет нести политическую и моральную ответственность», — сказал президент.



Глава государства отметил, что, взвесив все за и против, она считает подписание бюджета лучшим решением для граждан и для Чехии.



По сравнению с пересмотренным бюджетом этого года дефицит уменьшится на 41 миллиард крон. Доходы увеличиваются на 146 миллиардов крон по сравнению с бюджетом этого года, а расходы увеличиваются на 105 миллиардов крон по сравнению с скорректированным бюджетом. Большую часть дефицита покроет увеличение государственного долга на 248 миллиардов крон.



У экономических советников президента были сомнения по поводу бюджета. Экономист Дэвид Марек даже заявил, что посоветовал бы главе государства не подписывать его. Оговорки были основаны на комментариях Национального бюджетного совета (NRR), таких как якобы завышенный доход от продажи квот на выбросы.



Правительство определило консолидацию государственных финансов, усиление инвестиций или устранение последствий недавних наводнений в качестве главного приоритета бюджета. Еще одним приоритетом он считает поддержание социального мира. Ранее Фиала назвал бюджет более чем разумным компромиссом, однако оппозиция раскритиковала его.



В видео Павел признал, что правительство начало консолидировать государственные финансы три года назад и что бюджет на следующий год, несмотря на то, что это год выборов, не является чрезмерным. «Однако в будущем этого будет недостаточно, и необходимо будет продолжать реформы», — сказал президент. Он высоко оценил обещанные значительные инвестиции и выполнение обязательств по защите страны.



Фиала: Решение президента ответственное и правильное



Сегодняшнее решение президента Петра Павла подписать проект госбюджета на следующий год является ответственным и правильным, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) в сети X. По его словам, бюджет позволит осуществить рекордные инвестиции с целью поддержки экономического роста, а вместе с ним и роста заработной платы. Шаг Павла оценили и другие политики правительственной коалиции.



Министр внутренних дел Вит Ракушан высоко оценил решение президента и его обоснованность.



Председатель KDU-ČSL Марек Выборный рад, что Павел подписал закон. «Предварительный бюджет не будет хорошей новостью для всей экономики. Теперь ответственность за выполнение параметров бюджета лежит на правительстве. Я верю, что, как и в предыдущие годы, мы добьемся успеха», - сказал ČTK министр сельского хозяйства Выборный.



По мнению члена парламентского бюджетного комитета Милоша Нового из TOP 09, одобрение президента приносит необходимую стабильность экономике, что, безусловно, поддержит растущий уровень оптимизма потребителей и инвесторов, которые являются факторами, которые могут существенно повлиять на ожидаемый экономический рост. рост. «Я, конечно, осознаю все риски, которые очень четко сформулировал Национальный бюджетный совет. Для нас это означает, что с 1 января следующего года мы будем очень внимательно следить за развитием всех решающих параметров бюджета, чтобы в случае негативного развития событий бюджетная политика может быть своевременно скорректирована. Важно, чтобы эти меры были направлены на текущие расходы, а не на инвестиционные расходы, поскольку не должен быть поставлен под угрозу проростовой характер предлагаемого бюджета", - сказал он.



В 2022 и 2023 годах правительство выполнило запланированные дефициты, в этом году, по мнению аналитиков, весьма вероятно, что это также будет достигнуто.



Глава Минфина подчеркнул, что инвестиции из национальных источников станут рекордными, когда достигнут 153 миллиардов крон. «Бюджет образования увеличился почти на 22 миллиарда крон в годовом исчислении, а сфера высшего образования также укрепилась на четыре миллиарда крон. В то же время правительство выполняет юридическое обязательство в размере двух процентов ВВП для оборона в бюджете следующего года, и, что не менее важно, благодаря высоким расходам на социальную сферу также поддерживается социальный мир в регионе", - сказал министр.



Он напомнил, что в бюджете также предусмотрено десять миллиардов крон на восстановление после сентябрьских наводнений.