NKÚ: Чехия разбавляет субсидии ЕС в ряде неэффективных проектов

Динамика приближения Чехии к среднему уровню ЕС также замедлилась по сравнению с некоторыми государствами, которые также присоединились к союзу в 2004 году, сообщили в ведомстве.





NKÚ за 20 лет членства Чехии в ЕС провел 208 контрольных действий, направленных именно на распределение европейских денег. «Система субсидирования, которая должна была существенно помочь нам достичь желаемого уровня жизни на Западе, где-то по пути начала давать сбои и перестала показывать ожидаемые результаты. Без стратегического решения, куда мы хотим идти, без конкретизации конкретных целей и без тщательного контроля за их выполнением мы не будем двигаться вперед», — заявил президент NKÚ Милослав Кала. По его словам, государство должно руководствоваться, например, тем, что нормально работать без дотаций, субсидии должны выплачиваться налогоплательщикам и быть направлены на проверенную общественную услугу.





NKÚ также придерживается мнения, что количество субсидируемых проектов должно быть ограничено, чтобы деньги направлялись туда, где они принесут наибольшую добавленную стоимость. Максимальная доля субсидии также должна быть ограничена, чтобы не потерять ее мотивационный характер. Весь процесс субсидирования также должен быть упрощен.





NKÚ документирует более медленные темпы сближения со средним показателем по ЕС, например, тем фактом, что уровень жизни в Польше увеличился на 33 процентных пункта по паритету покупательной способности по сравнению со средним показателем по ЕС в период с 2003 по 2022 год, в Литве он увеличился на 38%, тогда как в Чехии он увеличился на 19%. По данным NKÚ, субсидии также поступают в те области, где Чехия не отстает от среднего показателя по Европе. Поэтому поддержка не приносит максимального эффекта. «Примером может служить сфера занятости, где Чехия с ее низким уровнем безработицы занимает призовую позицию в ЕС», — говорит NKÚ.





По мнению NKÚ, уровень поддержки также слишком щедр, поскольку достигает 70% расходов. По мнению контролеров, это не мотивирует получателя вести себя рационально. Глава NKÚ считает, что эффективность поддержки может быть обеспечена за счет введения возвратных кредитов или высокого участия бенефициаров. В NKÚ также заявляют, что в прошлом система субсидирования находилась под влиянием влиятельных игроков рынка. Они способствовали созданию таких условий, чтобы они могли максимально использовать субсидии.





В качестве примера ведомство приводит проверку, которая занималась поддержкой переработки сельхозпродукции. «Хотя поддержка должна была быть направлена ​​в первую очередь на микропредприятия и малые и средние предприятия, Минсельхоз анонсировал программу повышения конкурентоспособности крупных перерабатывающих предприятий», — говорится в отчете ведомства.