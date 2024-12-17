Сотрудники Минюста критикуют бюджет, поговаривают даже о мести

Профсоюзы раскритиковали принятую поправку депутата Войтеха Мунзара (ODS), которую они назвали ответной реакцией на их акцию протеста, проходившую перед зданием министерства. В ответ Мунзар заявил ČTK, что считает обвинения нелепыми.



Вчера Мунзар заявил, что его предложение направлено исключительно на то, чтобы добавить денег недополучающим зарплату работникам судебной системы и тюремной службы. По его словам, если в самом Министерстве юстиции произойдет дальнейшее повышение окладов на официальных должностях, помимо решения центрального правительства о повышении вознаграждений в государственной сфере, это может создать прецедент для других министерств.



«В следующем году министерство не получит даже достаточно денег, чтобы покрыть существующие зарплаты, не говоря уже о том, чтобы довести их до требуемого уровня других ведомств». По мнению объединения, подобная реакция работодателя, тем более государственного, на предупреждения о насущных проблемах сотрудников не свойственна развитым демократическим странам», — написала Хронова.



Она напомнила, что Хартия основных прав и свобод гарантирует как право на организацию для защиты экономических и социальных интересов в профсоюзах, так и право работников на справедливое вознаграждение за труд и удовлетворительные условия труда.



Профсоюзы министерства бастуют с июля по поводу денег и кадровой ситуации в ведомстве, которую они характеризуют как критическую. Хронова рассказала, что в этом году министр Павел Блажек (ODS) неоднократно вел переговоры с платформой, а затем применил поправку к бюджету, которая, в частности, перевела 25,7 миллиона крон на зарплаты сотрудников министерства.



«Перенос этих средств не представлял собой постоянного и системного решения, а лишь гарантировал, что у министерства будет достаточно средств для покрытия текущих зарплат на 2025 год», — объяснила Хронова, добавив, что 14 ноября группа организовала публичную акцию протеста. Шесть дней спустя однопартиец Блажека Мунзар выдвинул конкурирующую поправку, которая уже не предусматривала увеличения средств на оплату госслужащих министерства.



«Платформа считает важным выразить, что рассматривает применение и одобрение поправки депутата Войтеха Мунзара как месть за события, организованные сотрудниками Министерства юстиции. Во-первых, из-за тесной временной связи между этими двумя обстоятельствами, а во-вторых, из-за того, как (не)одобренная поправка была позже обоснована и доведена до сведения Платформы и общественности», — заявили профсоюзные деятели.



По мнению профсоюзов, члены правительства сознательно рискуют поставить под угрозу качество и скорость работы над повесткой дня, за которую отвечает министерство. Хронова добавила, что подобные шаги также вызывают опасения, что политики примут ответные меры, когда в следующий раз обратят внимание на бессистемные проблемы в госслужбе.



Работники районных судов будут получать на 1 200 крон меньше, чем работники краевых судов

Средняя заложенная в бюджет заработная плата работников районных судов с нового года составит 41 170 крон, что на 1 200 крон меньше, чем у работников краевых судов. О решении Коллегии председателей краевых судов сообщил на своем сайте пресс-секретарь Министерства юстиции Владимир Ржепка. Он сказал, что министерство приняло к сведению это мнение. Мария Шафрова, заместитель председателя профсоюзов работников юстиции, сказала ČTK, что она приветствует соглашение о единой сумме, но не совсем понятно, как коллегия пришла к такому решению.



Министерство подтвердило предыдущую информацию профсоюзов о том, что средний бюджетный оклад работников краевых судов составит 42 370 крон.



«По сравнению со средней зарплатой, заложенной в бюджет на 1 января 2024 года, которая составляла 37 370 крон, это больше на 5 000 крон по сравнению с прошлым годом. Это продолжает положительную тенденцию повышения оплаты труда работников судебной системы, которая следует из того, что в течение этого года удалось добиться повышения на 8 400 крон для каждой табличной должности в судебной системе», — написал Ржепка.



Министерство направляет деньги на зарплату в отдельные краевые суды, которые затем распределяют их между районными судами в своих округах. Их решение уменьшить среднюю сумму для районных судов на 1 200 крон распространяется на административный, канцелярский и исполнительный персонал. Первая группа сотрудников отвечает за работу судов в качестве бухгалтеров, кадровиков или IT-специалистов, а вторая непосредственно занимается обработкой судебной повестки дня в качестве секретарей, старших судебных секретарей, помощников судей или секретарей суда.



«То, что областные суды удержат 1 200 крон на человека в месяц на свои нужды для систематизированных должностей, мы обосновали тем, что у них больше сотрудников на руководящих должностях», — сообщила профсоюзная активистка Шафрова Чешскому агентству новостей после вчерашней встречи с представителями колледжа. «Представители коллегиума не смогли рассказать мне, как была получена цифра в 1 200 крон. По моему мнению, ни у кого нет математических и экономических расчетов, чтобы сделать это», — говорит она.



«Для нас хорошо, что коллегиум согласился и что одна и та же сумма будет поступать во все окружные и районные суды и не будет отличаться, как в прошлый раз. Теперь для нас стало чище в том плане, что стартовая позиция будет одинаковой для всех. Мне бы хотелось, чтобы разница в зарплате на одинаковых должностях в окружном, Верховном или Высшем суде была как можно меньше. Это было бы более непрозрачно и справедливо», — отметила Шафрова.



Профсоюзный деятель добавила, что выяснит, на какой процент в краевых судах больше руководящих должностей, чем в районных. «Пока я это не выясню, я не могу сказать, правильно это или нет. Я понимаю иерархию с судьями, там все ясно, но я не уверена насчет администрации», — заключила она.





Профсоюзы продолжают бастовать: в мае и октябре работники судов бастовали из-за текущих условий оплаты труда. Они по-прежнему настаивают на создании отдельной шкалы зарплат, которая была бы отделена от других государственных служащих из-за требовательного характера работы судебных работников. Профсоюзы намерены продолжить переговоры с министерством в следующем году.