Центробанк Чехии оставил процентную ставку на уровне 4 процентов в соответствии с прогнозами аналитиков

Глава ЦНБ Алеш Михл назвал главным аргументом в пользу приостановки снижения ставки сохраняющуюся инфляцию, особенно в сфере услуг. Аналитики отметили, что решение ЧНБ было ожидаемым и финансовый рынок отреагировал на него минимально. По мнению экспертов, сегодняшнее решение ЦНБ не окажет немедленного влияния на ставки по ипотечным кредитам.



«Процесс дезинфляции, особенно в секторе услуг, не завершен. По этим причинам Совет решил пока приостановить процесс снижения ставок. Целью является стабилизация базовой инфляции вблизи целевого уровняв в два процента в долгосрочной перспективе», — обосновал Михл сегодняшнее решение оставить процентные ставки без изменений. По его словам, два члена правления, предложившие снизить ставку, утверждали, что ослабление экономической ситуации за рубежом может отразиться на чешской экономике.



«Сегодня правление банка ЧНБ оценило потенциальный риск дальнейшего инфляционного давления, связанный со снижением ставки на 0,25 пункта, как более сильную карту, чем возможный стимул для экономического роста. Учитывая все более частые высказывания членов правления о том, что пока мы не полностью победили инфляцию, можно ожидать преобладания консервативного осторожного подхода и стремления не принимать поспешных решений», — сказал аналитик PwC Доминик Кохут.



По мнению Петра Дуфека, главного экономиста Banka Creditas, чешской экономике не грозит задержка в смягчении кредитно-денежной политики. «Главной проблемой для отечественных компаний являются не ставки, а отсутствие заказов на внутреннем и внешнем рынках», — сказал он.



Говоря о следующем заседании по установлению процентной ставки, Михл отметил, что правление банка «держит все двери открытыми». По его словам, скорее всего, будет принято решение между сохранением ставок на уровне 4% и их снижением. Однако управляющий подчеркнул, что решение будет основано на новых данных по экономике и новом макроэкономическом прогнозе.



Аналитики ожидают возобновления снижения процентных ставок в следующем году, но расходятся во мнениях относительно того, когда ЦНБ вернется к их снижению. По словам аналитика Akcenta Мирослава Новака, скорость снижения ставок также будет зависеть от курса кроны. «Ослабление кроны повысит вероятность того, что ЦНБ будет снижать процентные ставки медленнее. И наоборот, более сильная крона может заставить ЦНБ снижать процентные ставки быстрее», — сказал Новак.



Яна Вайсова, специалист по ипотечному кредитованию в FinGO, сказала ČTK, что после сегодняшнего решения правления ЦНБ не следует ожидать немедленного снижения процентных ставок по ипотечным кредитам. «Банки держатся за свою маржу и не пойдут на существенное снижение до конца года», — сказала она. «Средняя ставка опустилась ниже порога в 5%. В новом году она может достичь отметки в 4%», — добавила Вайсова. Однако Вайсова отметила, что не считает реальным удешевление ипотеки до 3%.