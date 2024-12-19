Берлин отменяет сбор за газ, который также распространялся на Чехию

Плата за транзит газа была введена в 2022 году и изначально предназначалась для покрытия расходов на хранение газа в хранилищах и обеспечение надежности поставок и распространялась на компании и потребителей в Германии и импортеров в соседних странах, которые покупают газ через немецкие газопроводы.



В своем обосновании так называемой третьей поправки к Закону об энергетике правительство канцлера Шольца заявило, что изменения были необходимы, поскольку Европейская комиссия пришла к выводу, что часть действующего закона несовместима с законодательством ЕС. На это указали и страны, которых коснулась плата в размере 2,50 евро (63 кроны) за мегаватт-час (МВт-ч). Помимо Чехии, против него протестовали Австрия и Словакия.



По мнению немецкого правительства, плата затрудняет диверсификацию источников газа для стран Центральной и Восточной Европы. «Это противоречит общему стремлению ЕС стать независимым от российского природного газа», — говорится в описании одобренного предложения на сайте немецкого Бундестага. Согласно измененному закону, с 1 января 2025 года сбор будет взиматься только на национальном уровне, а не в трансграничных пунктах.



Законопроект был внесен в парламент правительством социал-демократов (SPD), зеленых и свободных демократов (FDP) до его раскола в начале ноября. На парламентском голосовании его поддержали обе партии нынешнего правительства меньшинства — SPD и «зеленые» — плюс члены консервативного союза CDU/CSU, чьи голоса оказались решающими.



Лидер CDU Фридрих Мерц, который является кандидатом в канцлеры на предстоящих парламентских выборах, уже намекнул в понедельник, что закон о плате за транзит газа может стать одной из норм, которые CDU/CSU помогут правительству принять до выборов.



Пятница — последний день заседания Бундестага до конца года, а значит, и последний день для принятия закона в палате, чтобы он мог вступить в силу 1 января. Если бы закон не вступил в силу с Нового года, существовала бы потенциальная опасность того, что Чехия продолжала бы облагаться налогом. Вместе с тем, согласно недавнему заявлению компании Trading Hub Europe GmbH (THE), администратора и координатора немецкого газового рынка, с января плата увеличится с нынешних 2,50 евро до 2,99 евро (75 крон) за МВт-ч.