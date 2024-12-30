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ERÚ запустит программу сравнения цен на электроэнергию, которая будет включать все предложения

Новости и статьи
1 января 2025
19:30
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Управление по регулированию энергетики (ERÚ) запустит на своем сайте расширенный независимый сервис сравнения цен на энергоносители. Он будет включать все предложения на рынке, а также сопоставлять продукты с так называемыми спотовыми ценами и многое другое. Компаратор должен быть доступен для общественности в течение следующего года, сообщило Министерство промышленности и торговли (MPO).
«Цены на энергоносители падают, и люди смогут выбрать наиболее выгодное предложение. Благодаря Lex OZE III, который нам удалось принять в Палате собрания в декабре, ERÚ также сделает доступными данные от всех поставщиков на рынке, так что клиенты смогут сравнивать между всеми имеющимися предложениями. Кроме того, мы значительно расширяем компетенцию органа в области мониторинга розничного рынка в части структуры фактически заключенных договоров. Это снова принесет пользу потребителям энергии, защита которых является нашим главным приоритетом», — заявил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек (STAN).

В настоящее время для сравнения цен на энергию используются коммерческие системы сравнения. Однако, по мнению министерства, те учитывают лишь ограниченный круг продуктов и, кроме того, не всегда являются независимыми. По сообщению министерства, подготовленный государством сервис также не будет требовать персональных данных пользователей.

«Мы стараемся сделать сравнение как можно более простым. Те, кто не уверен, смогут воспользоваться направляющими вопросами, которые помогут им шаг за шагом ответственно подойти к выбору поставщика», — сказал Станислав Травничек, председатель Совета ERÚ.

В связи с поправками к Закону об энергетике ERÚ также готовит поправки к Постановлению и новую методологию сбора данных, которые направлены на наполнение компаратора данными от всех поставщиков.
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