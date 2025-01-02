Прекращение поставок через Украину сделает газ дороже для сотен тысяч чешских домохозяйств

За последние десять дней цена газа на Пражской энергетической бирже подскочила примерно на десять процентов. По словам Гавора, более ста тысяч клиентов имеют ежемесячную фиксацию цен или тарифы, привязанные к текущим ценам на фондовой бирже. «Те, у кого есть спотовые цены, уже ощущают это, а клиенты с ежемесячной фиксацией почувствуют это при следующем ежемесячном счете», — сказал он.



Повышение цен пока не коснется остальных клиентов, то есть тех, у кого фиксированный или бессрочный договор.



«Я немного озадачен, когда это преподносится так, будто нас это не касается. Да, это в первую очередь проблема Словакии, которая понесет прямые финансовые потери. Но это будет иметь последствия для более широкого региона. Когда пятнадцать миллиардов кубометров более дешевого газа внезапно исчезнут с рынка и его необходимо будет заменить таким же объемом более дорогого газа, это должно отразиться на ценах», — сказал Гавор.



«В феврале цены колебались от 30 до 35 евро за мегаватт-час, в октябре они уже превышали 40 евро, а сейчас превышают 50 евро, то есть около 1250 крон», — рассказал эксперт по энергетике Ušetřeno.cz Томаш Врняк.



Цены выросли почти на 20%



«Увеличение цен на сырьевые товары на десятую часть означает увеличение общей цены для населения на 7,5 процента», — сказал аналитик. Для домохозяйств в семейном доме, которые готовят и обогревают газом и используют около 3000 кубических метров в год, это означает увеличение платежей примерно на четыре тысячи крон в год.



По словам Гавора, прайс-листы по контрактам на неопределенный срок оказались дорогими по сравнению с срочными продуктами, поэтому, в частности, крупные поставщики с января удешевили газ. «И теперь они не сразу объявят, что снова повысят цены. Они купили газ заранее и теперь покупают его на следующий год по более высоким ценам. Там это уже может отразиться», — пояснил он.



Врняк ожидает более быстрого роста цен. «Нынешние газовые установки по цене около 1300 чешских крон за мегаватт-час являются неустойчивыми в долгосрочной перспективе. Повышение цен, вероятно, произойдет позднее в этом квартале. Некоторые поставщики раньше покупали газ более выгодно, но рано или поздно эти запасы закончатся», — сказал он.



Если рыночные цены на газ не сильно изменятся, то, по его оценкам, в середине года цены на газ могут вырасти примерно до уровня от 1500 до 1630 крон за мегаватт-час, то есть до одной пятой.



«Цены поставщиков могут быть временно ниже, чем на бирже, что дает возможность заключить фиксацию в идеале на два-три года», — заявил Врняк.



Представитель Министерства промышленности и торговли Марек Вошалик отметил падение цен у крупных поставщиков с января.



«Окончание транзита через Украину было долгосрочно предвидимой реальностью, и Чехия к этому готовилась. Таким образом, изменения в потоках газа и связанные с ними риски уже были учтены в цене на газ в последние месяцы. Цены на электроэнергию и газ падают с начала года. Успешная отмена немецкой платы за транзит также способствует снижению цен на газ», — сказал он.



Но Гавор заявил, что рост цен на бирже значительно превышает вышеупомянутую плату за транзит газа, которая применялась Германией до конца прошлого года в размере 2,5 евро за мегаватт-час.



Риска нехватки газа нет



Потеря пятнадцати миллиардов кубических метров в год представляет собой менее пяти процентов годового потребления Европы и может быть заменена импортом из других стран, но влияние на цены будет сильнее в нашем регионе.



«Европейский рынок не является полностью однородным. Он должен быть идеально связан газопроводами, чего на самом деле нет. Есть ценовые зоны, и даже до прекращения поставок газа через Украину цены в Центральной и Восточной Европе были выше, чем в Германии, Бельгии или Нидерландах», — добавил аналитик.



Но его не беспокоит отсутствие газа. Хотя запасы сейчас ниже, чем в среднем по ЕС, в долгосрочной перспективе их состояние неплохое.



Резервуары для хранения опустели еще больше, отчасти потому, что цены на газ начали расти в конце прошлого года, и некоторые трейдеры предположили, что в новом году они будут покупать его дешевле. По словам Гавора, также рассчитывали, что поток газа через Украину может сохраниться, а это будет означать падение цен.