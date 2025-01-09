Объем криптовалютных операций в Чехии в прошлом году вырос на десятую часть и достиг 4,2 миллиарда крон

По мнению экспертов, рост объема торгов связан с ростом цен на криптовалюты и их более широким признанием в качестве инвестиционного актива после утверждения ETF, где можно инвестировать биткоин и эфириум. Цена самой распространенной криптовалюты, биткоина, за последний год выросла на 115% и достигла 95 000 долларов, или около 2,3 миллиона крон.





В декабре цена составила 106 000 долларов за биткоин, в основном благодаря позитивным ожиданиям в связи с приближением новой администрации избранного президента США Дональда Трампа.





«В 2024 году наша компания заработала на 80% больше, чем в прошлом году, и мы обменяли почти 1,9 миллиарда биткоинов. В 2024 году мы чувствовали оптимизм и большое предвкушение. Я прогнозирую, что в январе цена составит около 120 000 долларов, а в конце года мы можем даже достичь 200 000 долларов, если война, которая идет рядом с нами, не будет значительно нарастать», — сказал генеральный директор Bit.plus Мартин Странски в интервью ČTK.





По словам Ростислава Плахи из биткоин-подразделения Golden Gate, 2024 год стал прорывным с точки зрения интереса Чехии. «Благодаря росту цен и все большему признанию со стороны политиков и общественности интерес к биткоину резко возрос. Я ожидаю, что в этом году объем торгов удвоится», — утверждает Плахи в интервью ČTK. В прошлом году доход компании Golden Gate от криптовалютных операций вырос на 300%.





Что касается развития рыночных цен на криптовалюты и акций компаний, связанных с этим сектором, то аналитик Wood&Company Томаш Кацеровский считает, что потенциально можно ожидать продолжения роста, особенно в первом квартале 2025 года. «Хотя рынок будет оставаться рискованным и волатильным, а выигравшие от внедрения блокчейна еще не определились, очевидно, что 2024 год был переломным, и 2025 год может его усилить», — добавил он.