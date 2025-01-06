ЧНБ закупил 20,5 тонны золота в прошлом году, запас составляет 51,2 тонны

Центральный банк начал покупать золото в больших масштабах в 2022 году. К концу года в его резервах уже было 385 000 тройских унций, или около 12 тонн. В 2023 году он докупил 18,7 тонны, а в прошлом году еще сильнее увеличил объем закупок — около пяти тонн в квартал.





Стоимость золота в резервах ЧНБ на конец декабря достигла 4,3 миллиарда долларов (103,66 миллиарда крон). Таким образом, золото составляло 2,9% от общей стоимости валютных резервов центрального банка.



Михл ожидает, что такой объем улучшит диверсификацию резервного портфеля, а также повысит его доходность.





Наибольшее количество в резервах ЧНБ было на момент его создания в 1993 году, когда оно составляло около 60 тонн. Наименьший объем — в 2019 году, 8 тонн. Но не все золото, находящееся в резервах ЧНБ, физически хранится в его зданиях, там находится лишь его часть. Больше находится за границей, например, в хранилищах британского центрального банка.



В прошлом году цена выросла примерно на четверть, что стало самым большим ростом за год с 2010 года. В конце года на Лондонской бирже золото стоило 2 600 долларов (примерно 63 000 крон) за тройскую унцию (31,1 грамма). По мнению экспертов, росту цен способствовали масштабные закупки центральных банков, снижение процентных ставок и усиление геополитической напряженности.