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ЧНБ закупил 20,5 тонны золота в прошлом году, запас составляет 51,2 тонны

Новости и статьи
8 января 2025
19:30
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К концу декабря его объем в резервах центрального банка вырос до 1,645 миллиона тройских унций, что эквивалентно 51,2 тонны. Это следует из данных о структуре валютных резервов, опубликованных центральным банком. Глава ЧНБ Алеш Михл заявил в воскресенье в интервью CNN Prima News, что хочет довести объем золота в резервах до 100 тонн к концу срока своих полномочий в июне 2028 года.
Центральный банк начал покупать золото в больших масштабах в 2022 году. К концу года в его резервах уже было 385 000 тройских унций, или около 12 тонн. В 2023 году он докупил 18,7 тонны, а в прошлом году еще сильнее увеличил объем закупок — около пяти тонн в квартал.

Стоимость золота в резервах ЧНБ на конец декабря достигла 4,3 миллиарда долларов (103,66 миллиарда крон). Таким образом, золото составляло 2,9% от общей стоимости валютных резервов центрального банка.

Михл ожидает, что такой объем улучшит диверсификацию резервного портфеля, а также повысит его доходность.

Наибольшее количество в резервах ЧНБ было на момент его создания в 1993 году, когда оно составляло около 60 тонн. Наименьший объем — в 2019 году, 8 тонн. Но не все золото, находящееся в резервах ЧНБ, физически хранится в его зданиях, там находится лишь его часть. Больше находится за границей, например, в хранилищах британского центрального банка.

В прошлом году цена выросла примерно на четверть, что стало самым большим ростом за год с 2010 года. В конце года на Лондонской бирже золото стоило 2 600 долларов (примерно 63 000 крон) за тройскую унцию (31,1 грамма). По мнению экспертов, росту цен способствовали масштабные закупки центральных банков, снижение процентных ставок и усиление геополитической напряженности.
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