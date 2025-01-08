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Анализ: реформа ухудшит положение малообеспеченных людей, пособие может сократиться на тысячи крон

Новости и статьи
10 января 2025
16:30
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Предстоящая реформа пособий может ухудшить положение работающих людей с низкими доходами. Это может коснуться семей с маленькими детьми, одиноких людей в больших городах или матерей-одиночек с единственным ребенком. В связи с изменением жилищной поддержки эти семьи могут получать в месяц на несколько тысяч крон меньше, чем сегодня, и этой суммы может не хватить для выживания. Об этом говорится в анализе Платформы за социальное жилье и Центра социальных вопросов SPOT, который представили его авторы. По их мнению, новое пособие неправомерно установлено, его расчет сложен, оно не мотивирует к увеличению доходов и погашению долгов, а также может способствовать расширению кварталов трущоб. Они рекомендуют отклонить законопроект без поправок.
Законопроект о реформе системы социального обеспечения находится на рассмотрении в Палате представителей. Согласно ему, четыре существующих пособия — на жилье, дополнительное пособие на оплату жилья, пособие на проживание и пособие на ребенка — должны быть заменены единым. Представители организаций, помогающих нуждающимся, раскритиковали предложенную форму, опасаясь ухудшения положения большого количества семей. Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) недавно сообщил журналистам, что коалиция ведет переговоры об изменении и смягчении правил. В среду премьер-министр Петр Фиала (ODS) подтвердил, что обеспечение и реализация реформы — одна из приоритетных задач правительства перед выборами.

«В нынешнем виде мы рекомендуем отклонить реформу, пока не будут исправлены ключевые проблемы», — сказал Миколаш Оплетал из Платформы за социальное жилье. По мнению авторов анализа, Министерство труда основывало свою подготовку на низких и неадекватных значениях и не консультировалось с экспертами по вопросам регулировки. «Мы понимаем, что это приоритет правительства. Но партнеры по коалиции могут не знать о последствиях. Мы пытаемся добавить аргументов, основываясь на новых данных», — утверждает Оплетал.

Согласно анализу, основные проблемы и риски реформы заключаются в установлении размера жилищной поддержки и низких вычитаемых расходов. Сокращение недоступного в настоящее время жилья в Чехии может привести к ухудшению положения людей с низкооплачиваемой работой, расширению бедности и трущобных районов, а также к дальнейшему снижению рождаемости, предупреждают авторы.

Согласно расчетам, пражские родители-одиночки с одним ребенком старше семи лет, зарплатой около 21 000 чешских крон и алиментами в 2 500 крон, которые тратят около 21 000 крон на аренду и коммунальные услуги, после реформы потеряют от государства 1 800 крон. После оплаты жилья у них останется около 10 600 крон в месяц вместо нынешних 12 400. Если они зарабатывают 26 400 крон до вычета налогов, то их пособие сократится на 2 700 по сравнению с сегодняшним днем. Вместо 15 200 крон они будут получать 12 500 в месяц.

Семья с двумя маленькими детьми во Фридек-Мистеке с доходом около 24 200 чешских крон, родительским пособием в 9 300 крон и расходами на жилье и энергию в около 18 300 крон теперь будет получать на 2 000 меньше. Вместо 24 400 крон в месяц это будет 22 400. При зарплате в 27 700 чешских крон снижение составит почти 4 300. В анализе также описываются последствия для низкооплачиваемых работников в Праге и Злине и пожилых людей. Для некоторых людей снижение может составить до 6 700 крон. Авторы отмечают, что для опрошенных оставшихся денег не хватает на жизнь.

Министр Юречка ранее заявил журналистам, что целью реформы не является экономия. По его словам, поддержка будет лучше ориентироваться на нуждающихся и должна мотивировать их к работе.
пособия Чехия законы
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