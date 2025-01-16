Реальные зарплаты спустя 3 года выросли, но покупательная способность чехов все еще низкая

«Благодаря значительному снижению инфляции средняя заработная плата в прошлом году выросла примерно на 4,4% в реальном выражении. Это, безусловно, хорошая новость, хотя и небольшая, учитывая 11% падение реальной зарплаты в период с 2022 по 2023 г. С точки зрения покупательной способности реальной зарплаты мы фактически поднялись только на один год, поскольку предыдущее падение отбросило его в 2017», — упомянул Петр Дуфек, главный экономист банка Creditas.





В третьем квартале прошлого года средняя зарплата до вычета налогов выросла на 7% в годовом исчислении и составила 45 412 чешских крон. Тем не менее, у двух третей людей заработки ниже.



Аналитик компании Cyrrus Вит Градил считает, что средняя зарплата за весь прошлый год выросла на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, что соответствует реальному росту на 4,1% после учета инфляции.



Принимая во внимание инфляционную тенденцию этого года, когда прогнозируется рост потребительских цен, аналогичный прошлогоднему, Дуфек ожидает, что реальная заработная плата в этом году может вырасти примерно на 3%. «Таким образом, величина заработка может приблизиться к 2019 г. И снова, вероятно, окажется, что преодолеть столь резкое падение реальных зарплат или последствия высокой инфляции в 2022 и 2023 гг. не так-то просто и быстро», — отметил экономист.





До прошлого года последний раз зарплата в реальном выражении выросла в 2021 году на 2,2%.



По данным Чешского статистического управления, цены на товары в прошлом году повысились в совокупности на 0,9%, а цены на услуги — на 5,1%. Годовая базовая инфляция была самой низкой за последние шесть лет, с 2018 года, когда она составила 2,1%.



Председатель ČSÚ Марек Ройчек отметил, что наибольший вклад в рост цен в прошлом году внесли электроэнергия, продовольственные услуги и табак, однако арендная плата, водоснабжение и вывоз мусора также значительно подорожали. Впрочем, и цены на продукты питания, которые в предыдущие годы были самым больным вопросом для чехов наряду с расходами на жилье, в прошлом году снизились на 2,3%. Наиболее значительный вклад в снижение инфляции внесли цены на молоко, сыр, яйца и мясо, резюмировал Ройчек.



Аграрный аналитик Петр Гавел отметил, что цены на основные продукты питания в этом году, скорее всего, вырастут после ожидаемой небольшой стагнации в январе-феврале:





«Можно ожидать, что цены на продукты питания не будут тормозить инфляцию в этом году, в целом они будут расти немного выше инфляции в течение года, в среднем примерно на 5%».



Между тем, более значительного роста цен можно ожидать на продукцию животноводства в целом и на молочные продукты, птицу и некоторые виды мяса в частности.





«Причина этого будет такой же, как и в случае с молочным жиром, а именно снижение поголовья скота, как из-за ужесточения законодательства в отношении условий содержания животных, так и из-за растущего давления на потребителей с целью сокращения потребления продуктов животного происхождения», — сказал Гавел.



Растущее давление с целью сделать сельское хозяйство более экологичным также приведет к росту или стагнации цен на сырьевые товары и продукты питания из них из развивающихся экзотических стран.





«Таким образом, мы не можем ожидать, что цены на кофе или какао упадут до прошлогодних значений», — добавил он, добавив, что погода вновь окажет большое влияние на динамику цен на сельскохозяйственную продукцию.



По словам Гавела, снижение цен на значительное количество основных продуктов питания за месяц только в декабре можно объяснить тем, что цены на продукты питания уже достигли «терпимого максимума» для потребителей.





«Это также отражает тот факт, что повышенный спрос на продукты питания в преддверии Рождества уже привел к росту цен в то время, когда потребители заранее делали запасы к праздникам, то есть еще в ноябре. Учитывая повышенный потребительский спрос, небольшое снижение также является результатом конкуренции со стороны продавцов, для которых предложение продуктов питания по более низким или, по крайней мере, не высоким ценам является одним из вариантов увеличения продаж и доходов», — добавил аналитик.



В целом потребительские цены в Чехии в декабре выросли на 3% в годовом исчислении, ускорив инфляцию с 2,8% в ноябре.



Опасения по поводу более значительного роста инфляции в ближайшие месяцы также отвергла заместитель главы Чешского национального банка Ева Замразилова.





«Когда я вижу статистическую базу на 2025 год, я считаю, что январская инфляция, скорее всего, начнется с двойки, а не с тройки. Вместе с этим возрастает вероятность того, что смягчение денежно-кредитной политики будет продолжено в начале этого года», — считает она.



В декабре прошлого года совет банка ЧНБ впервые за год приостановил снижение процентных ставок, оставив базовую ставку на уровне 4%.