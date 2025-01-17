Грядет повышение платы за телевидение и радио

Заключительный раунд парламентских дебатов по правительственному проекту о тарифах на услуги Чешского телевидения и Чешского радио начнется в пятницу, согласно планам коалиции. Как и в первом, так и во втором чтении ожидается, что оппозиционные движения ANO и SPD будут оказывать сопротивление. Их представители говорят о всеобщем налоге, когда домохозяйства должны будут платить за устройства, способные принимать передачи любым способом, в том числе через интернет, а не только с помощью телевизора или радиоприемника, как сейчас. По мнению правительства, поправка поможет стабилизировать работу двух государственных СМИ и обеспечить долгосрочную устойчивость их деятельности.



Вероятно, в пятницу депутатам не удастся проголосовать по форме законопроекта о сборах. В случае массового противодействия оппозиции в правительственном лагере может быть созвано экстренное заседание по этому вопросу. «Я считаю, что он может быть введен в действие в первой половине этого года», — заявил ранее министр культуры Мартин Бакса (ODS).