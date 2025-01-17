Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Грядет повышение платы за телевидение и радио

Новости и статьи
20 января 2025
19:30
526
Ожидается, что на этой неделе Палата депутатов одобрит спорную поправку о повышении платы за телевидение и радио, расширив круг налогоплательщиков. Депутаты также обсудят, например, до сих пор не опубликованный окончательный отчет комиссии по расследованию трагической стрельбы на философском факультете Карлова университета. Очередная сессия нижней палаты парламента начнется во вторник днем. На ней состоится финальное голосование по регулированию правил хранения адвокатами денег от риска растраты и по квотам для женщин в руководстве крупных компаний.
Заключительный раунд парламентских дебатов по правительственному проекту о тарифах на услуги Чешского телевидения и Чешского радио начнется в пятницу, согласно планам коалиции. Как и в первом, так и во втором чтении ожидается, что оппозиционные движения ANO и SPD будут оказывать сопротивление. Их представители говорят о всеобщем налоге, когда домохозяйства должны будут платить за устройства, способные принимать передачи любым способом, в том числе через интернет, а не только с помощью телевизора или радиоприемника, как сейчас. По мнению правительства, поправка поможет стабилизировать работу двух государственных СМИ и обеспечить долгосрочную устойчивость их деятельности.

Вероятно, в пятницу депутатам не удастся проголосовать по форме законопроекта о сборах. В случае массового противодействия оппозиции в правительственном лагере может быть созвано экстренное заседание по этому вопросу. «Я считаю, что он может быть введен в действие в первой половине этого года», — заявил ранее министр культуры Мартин Бакса (ODS).
экономика Чехия радио телевидение
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
20 ЯНВАРЯ 2025
240
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ И ВЬЕТНАМ ЗАКЛЮЧИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ
14:00
20 ЯНВАРЯ 2025
743
ОБЩЕСТВО
МОЛОДЫЕ ЧЕХИ ГРЕЮТСЯ ЗИМОЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЕНСИОНЕРЫ
12:33
20 ЯНВАРЯ 2025
965
ОБЩЕСТВО
УЧЕНИК ИЗ ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ УГРОЖАЛ УЧИТЕЛЬНИЦЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ И НАЖАЛ НА КУРОК
11:30
20 ЯНВАРЯ 2025
709
ОБЩЕСТВО
ТРАМП И ЕГО ЖЕНА ЗАПУСТИЛИ СОБСТВЕННУЮ КРИПТОВАЛЮТУ. БИТКОИН ПЕРЕД ИНАУГУРАЦИЕЙ ВЗЛЕТЕЛ ДО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ
08:00
20 ЯНВАРЯ 2025
2139
ЭКОНОМИКА
СЛОВАКИЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРОИЗВЕЛА МЕНЬШЕ АВТОМОБИЛЕЙ, А ЧЕХИЯ ИДЕТ НА РЕКОРД
11:00
19 ЯНВАРЯ 2025
1052
ПОЛИТИКА
«ВЫ ГОТОВИТЕ СЛОВАЦКИЙ МАЙДАН», — ОБВИНИЛ ПРЕМЬЕР СЛОВАКИИ ОППОЗИЦИЮ
15:00
18 ЯНВАРЯ 2025
992
ОБЩЕСТВО
ПОЖАРНЫЕ ПРОВЕРЯТ РЕСТОРАНЫ В ЧЕХИИ НА ПРЕДМЕТ ЗАКОННОСТИ ПОСТРОЕК И ГАЗОВЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ
13:00
18 ЯНВАРЯ 2025
857
ОБЩЕСТВО
КЛИМАТОЛОГ: ИЗ-ЗА ПОТЕПЛЕНИЯ ЗИМОЙ СТАЛО БОЛЬШЕ ОСАДКОВ, НО ЭТО УЖЕ НЕ СНЕГ
11:00
18 ЯНВАРЯ 2025
1225
ОБЩЕСТВО
УБИЙЦА ИЗ СЛОВАЦКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ БЫЛ ДВАЖДЫ ОСУЖДЕН ЗА НАПАДЕНИЯ НА ОДНОКЛАССНИЦ
22:00
17 ЯНВАРЯ 2025
1062
ЭКОНОМИКА
РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ СПУСТЯ 3 ГОДА ВЫРОСЛИ, НО ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЧЕХОВ ВСЕ ЕЩЕ НИЗКАЯ
21:00
17 ЯНВАРЯ 2025
1870
ОБЩЕСТВО
ПОГИБШАЯ ОТ НОЖЕВЫХ РАНЕНИЙ СЛОВАЦКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА ДЕЛИЛАСЬ СВОИМИ ОПАСЕНИЯМИ С БЫВШИМ СТУДЕНТОМ
19:30
17 ЯНВАРЯ 2025
2154
ОБЩЕСТВО
ОТКРОВЕННАЯ АНТИРЕКЛАМА ЧЕШСКОЙ ПОЧТЫ СНИСКАЛА СЛАВУ В СОЦСЕТЯХ
16:30
17 ЯНВАРЯ 2025
1093
ПОЛИТИКА
ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОВЫШЕНИЕ СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ
15:00
17 ЯНВАРЯ 2025
1868
ПОЛИТИКА
«В ПЯТНИЦУ В КИЕВЕ? ХОРОШО, Я ЗДЕСЬ!». ВМЕСТО ФИЦО ПРИЕХАЛ ШИМЕЧКА
13:30
17 ЯНВАРЯ 2025
782
ЭКОНОМИКА
ЕВРОСТАТ: ИНФЛЯЦИЯ В ЕС В ДЕКАБРЕ ВЫРОСЛА ДО 2,7%, В ЧЕХИИ РОСТ ЦЕН СОСТАВИЛ 3,3%