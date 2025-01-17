Грядет повышение платы за телевидение и радио
20 января 2025
19:30
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Ожидается, что на этой неделе Палата депутатов одобрит спорную поправку о повышении платы за телевидение и радио, расширив круг налогоплательщиков. Депутаты также обсудят, например, до сих пор не опубликованный окончательный отчет комиссии по расследованию трагической стрельбы на философском факультете Карлова университета. Очередная сессия нижней палаты парламента начнется во вторник днем. На ней состоится финальное голосование по регулированию правил хранения адвокатами денег от риска растраты и по квотам для женщин в руководстве крупных компаний.
Заключительный раунд парламентских дебатов по правительственному проекту о тарифах на услуги Чешского телевидения и Чешского радио начнется в пятницу, согласно планам коалиции. Как и в первом, так и во втором чтении ожидается, что оппозиционные движения ANO и SPD будут оказывать сопротивление. Их представители говорят о всеобщем налоге, когда домохозяйства должны будут платить за устройства, способные принимать передачи любым способом, в том числе через интернет, а не только с помощью телевизора или радиоприемника, как сейчас. По мнению правительства, поправка поможет стабилизировать работу двух государственных СМИ и обеспечить долгосрочную устойчивость их деятельности.
Вероятно, в пятницу депутатам не удастся проголосовать по форме законопроекта о сборах. В случае массового противодействия оппозиции в правительственном лагере может быть созвано экстренное заседание по этому вопросу. «Я считаю, что он может быть введен в действие в первой половине этого года», — заявил ранее министр культуры Мартин Бакса (ODS).
Вероятно, в пятницу депутатам не удастся проголосовать по форме законопроекта о сборах. В случае массового противодействия оппозиции в правительственном лагере может быть созвано экстренное заседание по этому вопросу. «Я считаю, что он может быть введен в действие в первой половине этого года», — заявил ранее министр культуры Мартин Бакса (ODS).
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