Сменить банк легко, часто все формальности улаживает само финансовое учреждение
27 января 2025
18:00
324
Неудовлетворенность инвестированием ваших денег, появление нового финансового учреждения или желание, чтобы вам предоставили индивидуальные услуги. Все это может стать причиной смены банка. Сделать это на удивление легко, поскольку новый банк часто сам переводит и постоянные поручения.
Сегодня для смены зачастую даже не нужно идти в отделение — все можно оформить через интернет.
Первый способ сменить банк — это открыть новый счет, перевести деньги и заново настроить постоянные поручения. Одновременно с этим нужно сообщить новые банковские реквизиты своему работодателю и другим учреждениям, которые регулярно пересылают деньги, и аннулировать старый счет.
Для этого даже не обязательно посещать отделение банка. «Верификацию можно провести, не выходя из дома. Например, некоторые банки позволяют использовать для этого банковскую проверку личности, привязанную к вашему существующему счету», — говорит потребительская организация dTest.
Первый способ сменить банк — это открыть новый счет, перевести деньги и заново настроить постоянные поручения. Одновременно с этим нужно сообщить новые банковские реквизиты своему работодателю и другим учреждениям, которые регулярно пересылают деньги, и аннулировать старый счет.
Для этого даже не обязательно посещать отделение банка. «Верификацию можно провести, не выходя из дома. Например, некоторые банки позволяют использовать для этого банковскую проверку личности, привязанную к вашему существующему счету», — говорит потребительская организация dTest.
Новый банк может взять на себя множество забот.
«Вы можете поручить ему выполнение всех необходимых формальностей. Банк оформит новый счет и одновременно переведет постоянные поручения и согласия на прямое списание с определенной даты или даже расторгнет договор о платежном счете с существующим банком», — объясняет Эдуарда Хексова, директор dTest. Обычно все выполняется в течение 15 дней.
Некоторые финансовые учреждения предлагают передать существующий номер банковского счета, но при этом всегда меняется хотя бы часть после косой черты. «Новый банк не обязан переводить платежный счет, если у вас есть другие обязательства, связанные со счетом в старом месте, например, ипотека», — предупреждает Хексова.
Если существующий счет открыт более года, банк не может взимать комиссию за его аннулирование.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
27 ЯНВАРЯ 2025
158
19:30
27 ЯНВАРЯ 2025
649
16:30
27 ЯНВАРЯ 2025
609
14:15
27 ЯНВАРЯ 2025
1853
13:00
27 ЯНВАРЯ 2025
886
10:00
27 ЯНВАРЯ 2025
1129
16:30
26 ЯНВАРЯ 2025
934
09:00
26 ЯНВАРЯ 2025
2501
12:30
25 ЯНВАРЯ 2025
1781
11:00
25 ЯНВАРЯ 2025
1212
09:00
25 ЯНВАРЯ 2025
1802
22:00
24 ЯНВАРЯ 2025
835
21:00
24 ЯНВАРЯ 2025
2605
18:00
24 ЯНВАРЯ 2025
884