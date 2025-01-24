Сменить банк легко, часто все формальности улаживает само финансовое учреждение

Сегодня для смены зачастую даже не нужно идти в отделение — все можно оформить через интернет.



Первый способ сменить банк — это открыть новый счет, перевести деньги и заново настроить постоянные поручения. Одновременно с этим нужно сообщить новые банковские реквизиты своему работодателю и другим учреждениям, которые регулярно пересылают деньги, и аннулировать старый счет.



Для этого даже не обязательно посещать отделение банка. «Верификацию можно провести, не выходя из дома. Например, некоторые банки позволяют использовать для этого банковскую проверку личности, привязанную к вашему существующему счету», — говорит потребительская организация dTest.





Новый банк может взять на себя множество забот.



«Вы можете поручить ему выполнение всех необходимых формальностей. Банк оформит новый счет и одновременно переведет постоянные поручения и согласия на прямое списание с определенной даты или даже расторгнет договор о платежном счете с существующим банком», — объясняет Эдуарда Хексова, директор dTest. Обычно все выполняется в течение 15 дней.



Некоторые финансовые учреждения предлагают передать существующий номер банковского счета, но при этом всегда меняется хотя бы часть после косой черты. «Новый банк не обязан переводить платежный счет, если у вас есть другие обязательства, связанные со счетом в старом месте, например, ипотека», — предупреждает Хексова.





Если существующий счет открыт более года, банк не может взимать комиссию за его аннулирование.