Запасы газа в Чехии значительно ниже, чем год назад

Об этом свидетельствуют данные Министерства промышленности и торговли.



По данным министерства, в начале осени прошлого года хранилища были заполнены более чем на 93%, что превышало средние показатели запасов газа в предыдущие годы. Однако в текущем отопительном сезоне запасы сокращаются быстрее, чем год назад. Причина в основном в погоде. Если год назад отопительный сезон начался в середине октября из-за теплой погоды, то в этом году это произошло на месяц раньше. Остальная часть зимы также немного холоднее, чем в прошлом году.



Это подтверждается и другими статистическими данными по освоению чешских запасов газа. За последние семь лет из хранилищ было извлечено 137 млн ​​кубометров газа. Это примерно на 21% больше по сравнению с прошлым годом.



По данным Европейской организации операторов газовых сетей Gas Infrastructure Europe (GIE), в этом году газовые хранилища по всему ЕС опустошаются быстрее, чем в предыдущие годы. По данным прошлой недели, они были заполнены на 59%. Это намного меньше, чем в это же время в прошлом году, когда их заполняемость составляла 75%. Годом ранее этот показатель составлял даже 79%.



В результате Европе, скорее всего, придется закупить не менее 100 дополнительных партий сжиженного природного газа (СПГ) в предстоящий период, чтобы пополнить запасы, которые значительно сократились из-за холодной зимы и прекращения поставок из России, сообщает Reuters.



Основным оператором хранилищ природного газа в Чешской Республике является государственная компания Gas Storage CZ. Компания эксплуатирует шесть подземных хранилищ, емкость которых, согласно более раннему заявлению премьер-министра Петра Фиалы (ODS), соответствует трети годового потребления газа в Чешской Республике. Остальными резервами управляет энергетическая компания MND, входящая в инвестиционную группу KKCG предпринимателя Карела Комарека.