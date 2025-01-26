Запасы газа в Чехии значительно ниже, чем год назад
28 января 2025
09:00
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Запасы газа в Чехии по состоянию на понедельник были значительно ниже, чем год назад. Отечественные хранилища заполнены всего на 48%, и по состоянию на утро понедельника в них содержалось более 1,67 млрд кубометров газа. В прошлом году за тот же период водохранилища были заполнены на 73%. Запасы газа в резервуарах для хранения в этом году снижаются быстрее, чем год назад, из-за холодной погоды.
Об этом свидетельствуют данные Министерства промышленности и торговли.
По данным министерства, в начале осени прошлого года хранилища были заполнены более чем на 93%, что превышало средние показатели запасов газа в предыдущие годы. Однако в текущем отопительном сезоне запасы сокращаются быстрее, чем год назад. Причина в основном в погоде. Если год назад отопительный сезон начался в середине октября из-за теплой погоды, то в этом году это произошло на месяц раньше. Остальная часть зимы также немного холоднее, чем в прошлом году.
Это подтверждается и другими статистическими данными по освоению чешских запасов газа. За последние семь лет из хранилищ было извлечено 137 млн кубометров газа. Это примерно на 21% больше по сравнению с прошлым годом.
По данным Европейской организации операторов газовых сетей Gas Infrastructure Europe (GIE), в этом году газовые хранилища по всему ЕС опустошаются быстрее, чем в предыдущие годы. По данным прошлой недели, они были заполнены на 59%. Это намного меньше, чем в это же время в прошлом году, когда их заполняемость составляла 75%. Годом ранее этот показатель составлял даже 79%.
В результате Европе, скорее всего, придется закупить не менее 100 дополнительных партий сжиженного природного газа (СПГ) в предстоящий период, чтобы пополнить запасы, которые значительно сократились из-за холодной зимы и прекращения поставок из России, сообщает Reuters.
Основным оператором хранилищ природного газа в Чешской Республике является государственная компания Gas Storage CZ. Компания эксплуатирует шесть подземных хранилищ, емкость которых, согласно более раннему заявлению премьер-министра Петра Фиалы (ODS), соответствует трети годового потребления газа в Чешской Республике. Остальными резервами управляет энергетическая компания MND, входящая в инвестиционную группу KKCG предпринимателя Карела Комарека.
По данным министерства, в начале осени прошлого года хранилища были заполнены более чем на 93%, что превышало средние показатели запасов газа в предыдущие годы. Однако в текущем отопительном сезоне запасы сокращаются быстрее, чем год назад. Причина в основном в погоде. Если год назад отопительный сезон начался в середине октября из-за теплой погоды, то в этом году это произошло на месяц раньше. Остальная часть зимы также немного холоднее, чем в прошлом году.
Это подтверждается и другими статистическими данными по освоению чешских запасов газа. За последние семь лет из хранилищ было извлечено 137 млн кубометров газа. Это примерно на 21% больше по сравнению с прошлым годом.
По данным Европейской организации операторов газовых сетей Gas Infrastructure Europe (GIE), в этом году газовые хранилища по всему ЕС опустошаются быстрее, чем в предыдущие годы. По данным прошлой недели, они были заполнены на 59%. Это намного меньше, чем в это же время в прошлом году, когда их заполняемость составляла 75%. Годом ранее этот показатель составлял даже 79%.
В результате Европе, скорее всего, придется закупить не менее 100 дополнительных партий сжиженного природного газа (СПГ) в предстоящий период, чтобы пополнить запасы, которые значительно сократились из-за холодной зимы и прекращения поставок из России, сообщает Reuters.
Основным оператором хранилищ природного газа в Чешской Республике является государственная компания Gas Storage CZ. Компания эксплуатирует шесть подземных хранилищ, емкость которых, согласно более раннему заявлению премьер-министра Петра Фиалы (ODS), соответствует трети годового потребления газа в Чешской Республике. Остальными резервами управляет энергетическая компания MND, входящая в инвестиционную группу KKCG предпринимателя Карела Комарека.
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