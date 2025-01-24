Эксперт: ЕС должен сократить бюрократию и поддержать инновации

По словам Рафая, существенное сокращение бюрократии могло бы разблокировать европейскую экономику. В частности, он призвал к сокращению административных обязательств, связанных с защитой климата, которые, по его словам, отнимают у компаний ресурсы из их собственного бизнеса. В то же время он призвал выделить больше денег на инвестиции в инновации, однако, по его словам, необходимо, чтобы соответствующие исследования и разработки проводились на европейской территории.



Нехватку денег на инвестиции в инновации также назвала проблемой Хелена Хорска, главный экономист Райффайзенбанка и член Национального экономического совета правительства (NERV). По ее словам, Европа создает сбережения, но не использует их на благо развития собственной экономики, вкладывая эти средства в акции американских компаний.



Рафай также призвал к укреплению европейского сотрудничества. «Если мы хотим быть по-настоящему сильными, мы должны действовать сообща, как вся Европа», — сказал он. В качестве примера он привел переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом. По его словам, если каждая страна ЕС будет действовать самостоятельно, они добьются значительно меньшего, чем если бы союз действовал как один рынок с оборотом в полмиллиарда человек.



Хорска также назвала несовершенное функционирование внутреннего рынка, где по-прежнему существуют препятствия для свободного перемещения услуг и капитала в частности, фактором, тормозящим европейскую конкурентоспособность. По ее словам, эти недостатки мешают развитию хороших европейских компаний в действительно отличные, которые смогли бы зарекомендовать себя на мировом рынке. В этом контексте Рафай отметил, что среди 50 крупнейших мировых компаний только две из Европы.